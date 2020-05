[WERBUNG] Wer uns regelmäßig liest, der weiß bereits, dass wir große Fans der Nintendo Switch Konsole sind. Und während ich meine jetzt achtjährige Tochter viele Jahre noch vom Daddeln ferngehalten habe und eher selbst an den Knöpfen war, ist sie über Nintendo Labo vor einiger Zeit soft eingestiegen und nun Dank Animal Crossing ebenfalls der Spielerei verfallen. Heute wollen wir Euch ebenfalls anfixen, denn Super Mario is back. Das Spiel Super Mario Maker 2 von 2019 hat ein Mega-Update bekommen. Ihr könnt nicht nur 100 Level im Story-Modus spielen, sondern Eure eigenen Welten erschaffen und mit der Community teilen – in 2D und 3D. Wir erzählen Euch mehr zum Spiel und verlosen 2x „Super Mario Maker 2“ für die Nintendo Switch.

Super Mario Maker 2 – Das Spiel

Das Spiel Super Mario Maker 2 gibt es bereits seit Sommer 2019 für die Nintendo Switch. Allerdings gab es im April ein fettes und finales Update. Für den virtuellen Bastelspaß gibt es nun den „Neue Welt“-Modus mit Platz für 40 eigene Level in 8 Welten. Außerdem gibt es nun die Figuren der Koopalinge und dazu zahlreiche neue Levelelemente mit berühmten Objekten und Gegnern aus den verschiedensten Themen und Stilen, übrigens auch aus der Super Mario 3D World. Aber erstmal erklären wir Euch, was es überhaupt alles bei Super Mario Maker 2 zu erleben gibt.

Das zentrale Element in dem Spiel ist der intuitiv zu bedienende Baukasten für eigene Level im Super Mario Style. Ein oder zwei SpielerInnen können sich austoben und ihre Jump’n‘Run-Level selbst gestalten. Vom Pilz-Königreich über Schnee, Wasser, Wüste, Wald, Spukschloss, Festung und noch mehr können alle Setups verwendet werden, die Fans von Super Mario aus den verschiedenen Spielen kennen. Inklusive dem Nachtmodus. Dabei könnt Ihr den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen, indem Ihr Pilze, Sterne, Münzen, Röhren und Feuerblumen platziert und dann die Gegner Gumba, Koopa, Pflanzen und noch viel mehr in den Weg stellt. Wem das alles zu erschlagend ist, der kann auch erstmal die 100 von Nintendo vorgegebenen Level im Story-Modus durchzocken und sich von der Schwierigkeit und Optik inspirieren lassen. Kein Wunder also, dass sich die Fans im Netz mit Lob für Super Mario Maker 2 überschlagen.

Die Super Mario Community

Fürs Eintauchen in die weltweite Super Mario Community braucht Ihr eine Mitgliedschaft bei „Nintendo Switch Online“ für 3,99 EUR pro Monat oder 19,99 EUR pro Jahr. Dann könnt Ihr Eure eigenen Level hochladen und dafür Sterne von anderen Spielern sammeln. Außerdem könnt Ihr online mit bis zu drei SpielerInnen die Welten der anderen Gamer in Angriff nehmen. Damit Ihr checken könnt, was Euch Super Mario Maker 2 alles bietet, gibt’s hier ein Video in englischer Sprache. Ist aber recht easy zu verstehen. Knipst ansonsten den Untertitel an:

Super Mario Maker 2 Gewinnaktion

Ihr seid jetzt ganz kribbelig und wollt eins der beiden Games gewinnen?

Dann macht bei unserer Gewinnaktion mit, wir verlosen 2x das Spiel „Super Mario Maker 2“ für die Nintendo Switch.

Was Ihr dafür tun müsst? Wenn Ihr in unserem Lostopf landen wollt, dann hinterlasst uns einen Kommentar unter dem Gewinnspiel-Posting auf Instagram oder Facebook. Schreibt uns, wie Ihr Euren ganz persönlichen Super Mario Maker 2 Level gestalten würden. Welches Theme, welche Schwierigkeit, welche Gegner? Was verbindet Euch mit Super Mario? Wer spielt bei Euch Zuhause an der Switch?

Wir sind sehr gespannt auf Eure Einsendungen. Kommentiert bis Sonntag den 17. Mai 2020 um 23.59 Uhr und nehmt so an der Verlosung teil. Danach werden wir per Zufallsprinzip die beiden Gewinner ziehen und per PM auf Instagram oder Facebook kontaktieren. Bitte checkt Eure Inbox. Wenn sich die Gewinner nach einer Woche nicht melden, ziehen wir ein neuen Gewinner. Am besten folgt Ihr einfach unseren Kanälen, dann verpasst Ihr nix… 😉 Die beiden Gewinner bekommen jeweils ein Spiel auf unsere Kosten zugeschickt. Wir drücken Euch die Daumen!

