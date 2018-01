Nach einem turbulenten Jahr 2017 haben wir uns recht kurzfristig entschlossen, eine Woche über Silvester bei unseren Nachbarn in Holland zu verbringen. Dazu haben wir ein wirklich schickes, festverankertes Hausboot bei Airbnb gefunden und uns auch von dem täglichen Schmuddelwetter nicht davon abhalten lassen, Den Haag und Utrecht zu besuchen oder einfach mal in gemütlichen Sachen drinnen zu bleiben und abzuhängen. Silvester wollten wir es aber standesgemäß und kindgerecht krachen lassen, daher ging es für uns in den Freizeitpark Efteling, den Mark im Rahmen einer Vätertour schonmal umfangreich erkundet hat. Hier sein Bericht. Nur für ein Feuerwerk hätten wir unser Hausboot eigentlich gar nicht verlassen müssen. Denn Holland ist so flach, da kann man die Raketen der anderen kilometerweit sehen. Aber die Silvesternacht im Freizeitpark Efteling ist Kult und schon früh ausgebucht. Jetzt wissen wir, warum…

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur keine Regenschirme…

Tatsächlich hätten wir die gut 90 Kilometer lange Tour fast geknickt, denn tagsüber fegte ein Unwetter durchs Land und ließ es waagerecht regnen. Wir hofften aber auf eine andere Klimazone rund um Kaatsheuvel und düsten gegen 18.30 los, bewaffnet mit zwei großen Regenschirmen. Die brauchen wir auch noch für den Weg vom matschigen Parkplatz zum Eingang und bis in das erste Restaurant zum ersten Pfannkuchen. Aber dann zeigte sich, dass der Wettergott Holländer sein muss. Denn von 20 Uhr bis 1 Uhr nachts war es trocken und mild. Wir konnten also noch ein paar Highlights des Parks erleben. Bei der Rückkehr um zwei Uhr nachts gingen die Schleusen dann wieder auf. Perfektes Timing für einen besonderen Jahreswechsel.

Unsere Highlights…

Wir hatten also gut vier Stunden Zeit, um ein paar für eine Fünfjährige passende Highlights abzulaufen. Die Wege sind ziemlich lang und auch mit Plan und App nicht immer so richtig eindeutig. Das lag vielleicht auch an der Dunkelheit 😉 Auf jeden Fall haben wir die Fahrgeschäfte für die Erwachsenen gar nicht aufgesucht und uns auch die Tour Symbolica im Palast der Fantasie gestrichen, denn da zeigte der Monitor am Eingang eine Wartezeit von 70 Minuten. Zu lang für eine kurze Nacht. Stattdessen gab es eine spaßige Runde mit der Monorail Schneckenbahn, einen Ausflug im Kettenkarussell und eine holprige Fahrt mit der Kinderbahn.

Für eine Sache haben wir uns aber doch angestellt und gut 30 Minuten auf unsere Runde gewartet. Die Themenfahrt in Droomvlucht ist eine kurzweilige Reise durch verschiedene Märchenlandschaften mit Elfen, Trollen und Fabelwesen. Zu dritt in der Gondel hatten wir ziemlich viel Spaß an den liebevollen Inszenierungen und der rasanten Abfahrt.

Und natürlich war auch die Pferdeshow Raveleijn ein Pflichtbesucht. In gut 20 Minuten liefern sich die Ritter in einer wirklich wunderschönen Kulissen atemberaubende Kämpfe mit brennenden Pferden, einer entführten Prinzessin und einem fünfköpfigen Drachen.

Und dann wollten wir uns langsam auf das Silvester-Feuerwerk einstellen, daher haben wir als letzte Attraktion die Wassershow Aquanura besucht. Auch da geht es märchenhaft zu, denn vier Frösche verwandeln den See in ein gigantisches Wasserballett und zeigen eine spektakuläre Show mit Wasser, Feuer und tollen Lichteffekten, begleitet von klassischer Musik.

Und schon kurz danach haben wir uns einen nicht zu drängeligen Platz in der dritten Reihe gesucht, um den Countdown runterzuzählen und bei einem abwechslungsreichen Feuerwerk das neue Jahr zu begrüßen. Hallo und Willkommen, 2018!

Winter-Efteling

Noch bis zum 31. Januar 2018 gibt es im Freizeitpark Efteling eine bunte Winterwelt zu erleben. Wenn der Schnee schon nicht vom Himmel fällt, dann wird er eben stilecht auf den Tannenbäumen drapiert. Dazu viele glitzernde Lichter, flackernde Lagerfeuer und winterliche Angebote wie Eisbahnen, Langlaufstrecken und sogar eine Schneepiste sorgen für gute Laune bei kleinen und großen Besuchern. Wer Glück hat, trifft Rotkäppchen im Märchenwald. Und eine Kutsche mit zwei Pferden und der Prinzessin im Schlitten dreht auch ihre Runden durch den Park. Insofern ist auch nach dem Dunkelwerden noch viel märchenhafte Stimmung zu erleben. Davon haben wir uns nun selbst überzeigt. Und wir haben uns ganz fest vorgenommen, auch nochmal im Frühjahr bei wärmeren Temperaturen wiederzukommen, um alle Attraktionen zu erleben und mit allen Bahnen mindestens eine Runde zu drehen. Sollte ein Tag dafür nicht ausreichen, gibt es auf dem Gelände diverse Übernachtungsmöglichkeiten.

Wir können Euch einen Parkbesuch auf jeden Fall empfehlen, auch jetzt in der kalten Jahreszeit. Nicht alle Fahrgeschäfte sind geöffnet. Eine Übersicht findet Ihr auf der Website. Da könnt Ihr auch nachlesen, was derzeit geschlossen hat. Infos gibt es natürlich auch bei Facebook und Instagram. Tickets kosten pro Person ab vier Jahren 37,50, für den Parkplatz werden 10 Euro fällig. Essen und Trinken gibt es reichlich zu fairen Preisen und in wirklich toller Qualität. Der ganze Park ist ein wundervoller Mix aus historischen Gebäuden, zauberhaften Märchenwelten und dazwischen modernsten Fahrgeschäfte und Attraktionen für alle Altersgruppen. Allein dafür lohnt ein Kurztrip nach Holland.

© Fotos: Daddylicious & Freizeitpark Efteling.

*: holländisch für „Frohes neues Jahr“ oder wörtlich „Glückliches Neujahr“

[Wir haben die Tickets für die Silvesterfeier vom Freizeitpark Efteling bekommen. Weitere Leistungen gab es nicht.]