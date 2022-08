School Days – Start in Klasse 5 mit dem satch pack Schulrucksack

werbung | Heute muss es ein satch pack Schulrucksack sein. Wenn ich an meine Schulzeit und den Start auf dem Gymnasium zurückdenke, dann fallen mir bei den „Must Haves“ unter anderem Turnschuhe von Nike und Pullover von Marc O’Polo ein, die man unbedingt haben musste. An meine Schultasche erinnere ich mich nicht mehr genau. Das war irgendwann auch mal eine Ledertasche und sogar ein schwarzer Koffer. Heute wissen die Schüler*innen ganz genau, wie sie ihre Bücher und Hefte täglich transportieren wollen. Während zu Grundschulzeiten noch ein Ergobag das Maß aller Dinge ist, muss es ab Klasse 5 und dem Start auf der weiterführenden Schule für die meisten Mädchen und Jungen ein satch pack Schulrucksack sein. So auch bei uns.

Schon in der Grundschule haben wir uns recht oft darüber gewundert, wieviel Zeug die Kinder jeden Tag zu schleppen haben. Klar trägt die Brotdose und die Trinkflasche zum üppigen Gesamtgewicht bei, aber es sind auch täglich etliche Bücher, Hefte und der Sportbeutel zu transportieren. Spätestens mit dem Start auf der weiterführenden Schule in Klasse 5 bewältigen die Schüler*innen den Schulweg allein. Im Winter mit Bus und Bahn, im Sommer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder einem Scooter. Wichtig ist daher eine Schultasche, die sich gut tragen lässt, viel Stauraum hat, pflegeleicht ist, am besten nachhaltig produziert wurde und natürlich auch cool aussieht.

Zusammen mit unserer Tochter haben wir uns für den satch pack Schulrucksack in Nordic Jade Green aus der Serie SKANDI STYLE entschieden. Mit ein bisschen Zubehör.

Eckdaten zum satch pack Schulrucksack

Warum uns der Satch überzeugt hat, fassen wir euch erstmal zusammen:

30 Liter Fassungsvermögen

intelligente Fachaufteilung

zwei große Hauptfächer, zwei dehnbare Außenfächer

Standfestigkeit

Eigengewicht von 1.200 g

kompakte Abmessung 30 x 22 x 45 cm (B/T/H)

über 30 tolle Designs

zum Teil individualisierbar durch austauschbare Swaps

Der satch pack Schulrucksack ist der Klassiker der Marke aus dem Hause FOND OF. Denn in dem geräumigen Rucksack mit den vielen großen Fächern und kleinen Taschen findet alles Platz, was im Schulalltag benötigt wird. Von Büchern und Heften über Bustickets, Trinkflasche, Schülerausweis, Federtasche und Hausschlüssel.

Wichtig ist außerdem Folgendes.

Ergonomie

Der satch pack Schulrucksack ist geeignet für Kinder mit einer Körpergröße zwischen 1,40 und 1,80 Meter. Dabei lässt sich der Rucksack der Körpergröße anpassen, denn die Rückenlänge, die Träger, Hüft- und die Brustgurte lassen sich verstellen und sorgen somit für den optimalen Tragekomfort. Der Hüftgurt ist dabei ein wichtiger Bestandteil, auch wenn eure Kinder den aus Gründer der Coolness oder der Bequemlichkeit möglicherweise gar nicht benutzen. Allerdings verlagert diese „Beckenflosse“ das Gewicht des satch pack auf die Hüfte und entlastet den Rücken. Daher solltet ihr euren Kinder beibringen, den Hüftgurt auf dem Schulweg zu benutzen.

Sicherheit

Der satch pack Schulrucksack verfügt an verschiedenen Stellen über reflektierendes Material. Das sorgt gerade in der dunklen Jahreszeit, früh am Morgen oder bei schlechtem Wetter für eine gute Sichtbarkeit. Einige Modelle verfügen an der Vorderseite über austauschbare Swaps. Das sind die zwei Laschen zum Verschließen. Da findet ihr als Zubehör viele weitere Designs, auch reflektierend.

Nachhaltigkeit

Bereits seit einer Dekade setzt der Hersteller auf umweltfreundliche, recycelte Materialien. Die meisten satch-Produkte entstehen aus Material, welches bis zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Der satch pack Schulrucksack wird aus 20 gebrauchten 0,5 Liter PET-Flaschen produziert. So findet Plastikmüll eine neue Verwendung.

Tolle Designs

Über 30 Designs stehen beim satch pack Schulrucksack zur Verfügung. Vom schlichten Design in Grau, Schwarz oder Blau über pastellige Töne wie Lila oder Gelb bis hin zu Graffitti-Design und anderen coolen Mustern. Meine Tochter hat sich für den Rucksack in Nordic Jade Green entschieden. Nicht zu grell und trotzdem wahrscheinlich auch nicht das Design, welches viele andere ebenfalls wählen würden.

Preis

Derzeit liegt der Preis für den satch pack Schulrucksack je nach Design zwischen 130 und 160 Euro. Für die nachhaltige Produktion, die hochwertige Verarbeitung und die lange Nutzungsdauer ist das aus meiner Sicht absolut angemessen. Etwas Budget solltet ihr für ein paar Extras und Accessoires aber noch einplanen.

Sinnvolles Zubehör

Um den Start in der neuen Schule erfolgreich zu gestalten, haben wir für den satch pack Schulrucksack auch gleich noch etwas Zubehör besorgt.

Schlamperbox

Passend zum satch pack Schulrucksack haben wir in der gleichen Farbe eine Federmappe besorgt, auch Schlamperbox genannt. Auch die gibt es in etlichen Design für einen Preis zwischen 20 und 30 Euro. Das Federmäppchen ist aus drei PET-Flaschen hergestellt, ist wasser- und schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Im Inneren gibt es Gummibänder für Stifte & Co., ein Trennfach mit Organisationsfunktion und ein Geodreieck ist bereits enthalten.

Trinkflasche

Für den satch pack Schulrucksack gibt es passende Trinkflaschen in zwei Varianten, die perfekt in die seitliche Getränketasche am Rucksack passen. Die Versionen aus dem widerstandsfähiger Kunststoff Tritan kosten 14,99 Euro und fassen 650 ml. Außerdem gibt es Edelstahl-Trinkflaschen für 24,99 Euro mit einem Fassungsvermögen von 500 ml. Alle Trinkflaschen eignen sich auch für kohlensäurehaltige Getränke, verfügen über eine Easy-to-Drink-Öffnung, sind 100 % auslaufsicher und leicht zu reinigen.

Sportbeutel

Aus meiner Sicht gehören Sport und Schwimmen zu den wichtigsten Unterrichtseinheiten, damit die Schüler*innen aus ein bisschen Bewegung bekommen. Für die dafür benötigten Klamotten hat satch eine Vielzahl von Turnbeuteln im Angebot. Die bestehen aus 11 recycelten PET-Flaschen und kosten zwischen 20 und 30 Euro. Mit den Abmessungen von 33 x 44 x 1 cm und einem Eigengewicht von 200 g lassen sich die Sportsachen gut transportieren. Denn der Sportbeutel ist an jedem satch Schulrucksack einfach zu befestigen. Außerdem hat der Beutel ein Reißverschlussfach an der Vorderseite.

Regenschutz

Wenn es wie aus Kübeln schüttet, dann ist es wichtig, dass die Schulsachen trotzdem trocken transportiert werden. Auf Nummer sicher gehen die Mädchen und Jungen, wenn sie ihren satch pack Schulrucksack mit einem Regenschutz vor Nässe schützen. Für 13 bis 17 Euro findet ihr reflektierende Hüllen für den Rucksack, die sich ganz leicht überziehen lassen.

Mit diesem tollen Set in Nordic Jade Green freut sich unsere Tochter wie verrückt und voller Spannung auf ihren ersten Schultag.

[In Kooperation mit FOND OF.]