Rezept des Monats 12.23: Ravioli mit Ricotta-Walnuss-Füllung

Ravioli sind ein Klassiker in der italienischen Küche. Die gefüllte Nudelspezialität besteht üblicherweise aus zweilagigen Quadraten, manchmal auch aus Halbkreisen oder Dreiecken. Gefüllt wird die Pasta aus Eiernudelteig ganz nach Wunsch und Vorlieben mit einer Füllung aus Fleisch, Fisch, Frischkäse oder Gemüse.

Typ: Familienessen

Küche: Italienisch

Schlüsselwörter: Pasta, Teigtaschen

Rezeptausbeute: 4

Kalorien: 794

Gesamtzeit: 00:60:00

Rezept-Zutaten:

260 g Weizenmehl (Type 405)

3 Eier

3 EL Rapsöl

2 TL Kurkuma (gemahlen)

2 TL Wasser

250 g Ricotta

4 EL Walnüsse

125 g Parmesan

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

1 Zweig Rosmarin

1 Packung passierte Tomaten

2 EL Tomatenmark

Salz n.B.

Pfeffer n.B.

Rezeptanweisungen:



1. Mehl und Salz in eine Schüssel geben oder auf eine Arbeitsfläche sieben. Eine Vertiefung in der Mitte drücken und die Eier und Öl hineingeben.



2. Kurkuma mit Wasser zur Paste vermischen. Kurkumapaste zum Mehl geben und das Ganze nach und nach mit einer Gabel in die Eier rühren und zu einem Teig verarbeiten. Bei Bedarf etwas Mehl zugeben.



3. Etwa 5 Minuten kneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. In Frischhaltefolie oder in ein Tuch wickeln und ca. 20 Minuten ruhen lassen.



4. Inzwischen die Füllung Vorbereiten: Walnüsse klein hacken und in einer Pfanne kurz anrösten. Mit Ricotta und Parmesan vermischen, nach Bedarf salzen, aber erst abschmecken.



5. Für die Tomatensauce Knoblauch und Zwiebel schälen und klein schneiden, in etwas Öl anbraten, Tomatenmark hinzugeben. Mit Tomatensugo ablöschen und würzen.



6. Den Teig dünn ausrollen, ca. 3 mm und in 5x5 cm große Quadrate schneiden. Jedes Quadrat mit etwas Wasser bepinseln (dann klebt die andere Hälfte besser).



7. Auf die Hälfte der Quadrate die Füllung setzen. Mit den restlichen Teigquadraten bedecken und die Ränder gut andrücken. Dann in Salzwasser kurz aufkochen lassen und mit Tomatensauce servieren.