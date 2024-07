Rezept des Monats 07.24: Quark-Grießauflauf mit Apfel

Wenn ihr kleine Kinder habt, dann kommt ihr bei der Ernährung ziemlich schnell mit Grieß in Kontakt. Denn als Brei lässt sich das Getreide mit ziemlich viel Obst kombinieren. Grieß muss aber gar nicht immer nur cremig zubereitet werden, diese gesunde Zutat funktioniert auch in Desserts und Kuchen. In unserem Rezept des Monats Juli 2024 haben wir für euch einen fluffigen Quark-Grießauflauf mit Apfel als frische und süße Sommerspeise, mit der ihr nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen werden. Also, ran an den Herd!

Ihr wisst sicherlich, dass wir euch jeden Monat zusammen mit Choosy ein Rezept für ein gesundes und einfach zu kochendes, vegetarisches Familiengericht präsentieren. Und was uns jetzt im Juli besonders freut, dass ist die Tatsache, dass wir mit dem Quark-Grießauflauf mit Apfel ein Rezept von einem Kerl gefunden haben. Jochen präsentiert euch auf seinem Blog Blog.by.Jos und auf Instagram unter @foodbyjos insbesondere Rezepte für alte Klassiker, regionale Spezialitäten und Brot. Den Grießauflauf hat er selbst als Dessert von seiner Oma serviert bekommen. Mit Kindern funktioniert das Gericht aber auch als Hauptgang. Die Äpfel könnt ihr durch andere Früchte ersetzen, die gerade Saison haben oder die eurem Kind noch besser schmecken.

© Shebeko (depositphotos.com)

Süßer Quark-Grießauflauf mit Apfel Grieß ist in verschiedenen Zubereitungsformen ein Klassiker in der Familienküche. Und es muss gar nicht immer ein Brei sein, in diesem Rezept wird das Getreide als süßer Auflauf mit Äpfeln serviert. Die Früchte könnt ihr je nach Geschmack und Saison allerdings auch durch anderes Obst ersetzen. Typ: Familienessen Küche: Deutsch Schlüsselwörter: Auflauf, Grieß Rezeptausbeute: 4 Kalorien: 566 Gesamtzeit: 01:00:00 Rezept-Zutaten: 670 g Magerquark

4 Eier

70 g Weichweizengrieß

3 Äpfel

135 g Zucker

1,5 Packungen Vanillezucker

4 TL Backpulver

3 Spritzer Zitronensaft

1,5 EL Puderzucker

3 Prisen Ceylon Zimt (gemahlen)

2 EL Butter

2 Prisen Salz Rezeptanweisungen:



1. Den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.



2. Die Äpfel in feine Scheiben schneiden und mit etwas Zitronensaft beträufeln.



3. Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen.



4. Magerquark, Salz, Zimt hinzugeben und cremig schlagen.



5. Den Grieß und das Backpulver in die Masse sieben und unterrühren.



6. Eine Auflaufform mit Butter fetten und die Masse einfüllen.



7. Die Äpfel auf der schaumigen Masse verteilen, für 50 Minuten backen. Mit etwas Puderzucker bestäuben zum Servieren.



Bewertung des Redakteurs:

4.83

Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.

Unsere Zusammenarbeit mit Choosy

„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“

Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.

Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.