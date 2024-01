Rezept des Monats 01.24: Mit Kartoffelbrei gefüllte Paprika

So ziemlich alle Kinder jeden Alters stehen auf Kartoffelbrei. Und auch die Eltern essen den Stampf gern als Beilage. Bei unserem aktuellen Rezept füllen wir knackige Paprika mit feinem Kartoffelpüree und bringen so gesundes Gemüse in ansprechender Form auf den Kinderteller. Das ist außerdem ein recht günstiges Gericht und zu jeder Jahreszeit kochbar.

Typ: Familienessen

Küche: Osteuropäisch

Schlüsselwörter: Paprika

Rezeptausbeute: 4

Kalorien: 528

Gesamtzeit: 01:00:00

Rezept-Zutaten:

4 rote Paprika

1.500 g Kartoffeln

2 Bund Lauchzwiebeln

60 g getrocknete Tomaten (in Öl)

400 ml Milch

500 ml Gemüsebrühe

80 g Emmentaler (gerieben)

Etwas Butter

1 Bund Petersilie (glatt)

2 Prisen Salz

1 Prise Pfeffer

Nach Belieben Muskatnuss

Rezeptanweisungen:



1. Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Stücke schneiden. In einem Topf mit Salzwasser 20 Minuten weich kochen.



2. Tomaten aus dem Öl nehmen und in Stücke schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Petersilie waschen und klein hacken. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.



3. Butter in einer Pfanne erhitzen und Frühlingszwiebeln und Tomaten darin andünsten. Mit der Milch ablöschen und aufkochen lassen. Mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen.



4. Wasser von den Kartoffeln abgießen und sie mit einem Kartoffelstampfer (oder einer Gabel) zu Brei stampfen. Mit der Petersilie zur Milch in die Pfanne geben und glatt rühren.



5. Die Paprika waschen, halbieren und die Kerne entfernen. Das Püree in die Hälften füllen. Mit dem geriebenen Emmentaler bestreuen.



6. Eine Auflaufform mit der Gemüsebrühe füllen und die Paprika mit der Füllung nach oben hineinlegen. Im Backofen ca. 15 Minuten überbacken.