Üblicherweise präsentieren wir euch mit unseren Rezepten des Monats recht einfach zu kochende, herzhafte und gesunde Familiengerichte, die ihr schnell und ohne umfangreiche Einkäufe nachkochen könnt. Diesen Monat ist es aber etwas anders, denn zuerst einmal ist ja Ostern. Und da geht es nicht nur um Eier, sondern auch um Möhren für die Hasen. Und außerdem ist es ein guter Anlass, auch mal etwas Besonderes wegzusnacken. Und daher gibt es im Monat 03.2024 das Rezept für knusprige Karottenwaffeln für euch.

Karotten sind ein wahres Superfood und gehören auf jeden Speiseplan, gerade wenn es um gesundes Essen für die ganze Familie geht. Möhren sind nicht nur reich an Beta-Carotin, welches im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und somit die Sehkraft stärkt sowie das Immunsystem unterstützt, sondern bieten auch eine hervorragende Quelle an Ballaststoffen für eine gesunde Verdauung. Zudem punkten Karotten mit ihrem hohen Gehalt an Antioxidantien, die den Körper vor freien Radikalen schützen. Ihre natürliche Süße macht sie zu einem beliebten Snack, der nicht nur bei Kindern gut ankommt, sondern auch in Rezepten wie unseren Karottenwaffeln für eine besondere Note sorgt.

Rezept für Karottenwaffeln Karottenwaffeln sind eine kreative und gesunde Variante des klassischen Waffelrezepts, bei dem fein geraspelte Karotten dem Teig hinzugefügt werden. Diese Zugabe macht die Waffeln nicht nur saftiger, sondern liefert auch viele wichtige und gesunde Bestandteile. Durch die Karotten erhält der Teig eine natürliche Süße und eine ansprechende orange Farbe, was die Waffeln besonders bei Kindern beliebt macht. Typ: Snack Küche: Belgisch Schlüsselwörter: Waffeln Rezeptausbeute: 4 Kalorien: 531 Gesamtzeit: 00:30:00 Rezept-Zutaten: 500 g Karotten

4 Eier

100 g Magerquark

360 g Dinkelvollkornmehl

2 EL Zucker

2 TL Öl

400 ml Orangensaft

Etwas Vanille Extrakt

2 Prisen Salz

Puderzucker Rezeptanweisungen:



1. Karotten schälen und fein raspeln.



2. In einer Schüssel Mehl, Ei, Quark, Zucker, Orangensaft, ein paar Tropfen Vanilleextrakt und eine Prise Salz zu einem Teig rühren und geraspelte Karotten unterheben.



3. In einem Waffeleisen mit etwas Öl den Teig zu Waffeln ausbacken und mit Puderzucker bestreuen. Guten Appetit!

Bewertung des Redakteurs:

4.85

Unsere Zusammenarbeit mit Choosy

„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“

Guten Appetit!

