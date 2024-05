In diesem einfach zu kochenden Familienrezept gibt es ein paniertes und gebratenes Kohlrabischnitzel mit Kartoffel-Möhren-Stampf. Püree geht immer bei Kindern und das vegane Schnitzel aus dem sommerlichen Gemüse ist sehr lecker und schmackhaft.

Typ: Familienessen

Küche: Deutsch

Schlüsselwörter: Kohlrabi

Rezeptausbeute: 4

Kalorien: 856

Gesamtzeit: 00:35:00

Rezept-Zutaten:

2 Kohlrabi

800 g Kartoffeln (mehligkochend)

400 g Karotten

400 ml Hafermilch

150 g Semmelbrösel

50 g Sesamsamen (ungeschält)

6 EL Senf

100 g Mehl

120 g Butter (vegan)

6 Blatt Bärlauch

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

Etwas Sonnenblumenöl

n.B. Paprikapulver (edelsüß)

n.B. Kresse

n.B. Pfeffer

n.B. Zitronen

Rezeptanweisungen:



1. Kohlrabi schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. In einem Topf für 4-5 Minuten im Wasser köcheln lassen bis sie etwas weicher werden, heraus nehmen und trocken tupfen. Zuerst die Scheiben mit etwas Senf einschmieren, danach mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen.



2. Die Kartoffeln und Karotten schälen und in grobe Stücke schneiden. In Salzwasser für 20 Minuten weich kochen.



3. Zum Panieren eine Panierstraße vorbereiten: 3 tiefe Teller mit jeweils Hafermilch, Mehl und Paniermehl mit Sesam gemischt befüllen.



4. Anschließend die gewürzten Kohlrabischeiben darin panieren. Zuerst ins Mehl, dann in die Hafermilch und danach in Semmelbröseln mit Sesam wenden. Damit die Panade besser hält nochmal in Milch und in die Semmelbrösel.



5. Eine Pfanne mit viel Sonnenblumenöl erhitzen und die Schnitzel von beiden Seiten für ca. 5 Minuten goldbraun braten.



6. In der Zwischenzeit den Bärlauch in grobe Streifen schneiden und in etwas Öl andünsten. Das Gemüse abgießen und mit einem Kartoffelstampfer zu einem Brei stampfen. Es sollten noch Stücke zu sehen sein.



7. Dabei ein wenig Hafermilch dazugeben. Kräftig mit Salz & Pfeffer würzen. Den Bärlauch und die Butter unter den Brei rühren.



8. Das Püree in Schalen geben und die Schnitzel darauf anrichten. Mit Kresse und Zitronenschnitzen garnieren.