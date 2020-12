Buchtipp: Das Umweltkinderbuch „MAIDI – Müll im Waldidyl“

Wir sollten alle ein bißchen wie MAIDi sein…

…und um herauszufinden, was das genau bedeutet. solltet ihr dieses wirklich schöne und wichtige Kinderbuch am besten gleich jetzt bestellen und dazu bis zum Ende weiterlesen. Denn damit bekommt ihr nicht nur eine tolle Geschichte mit einer wichtigen Botschaft für eure Kinder, sondern unterstützt auch Lesley, eine engagierte und wundervolle Buchautorin, die dann hoffentlich motiviert wird, weitere Abenteuer von MAIDI zu Papier zu bringen.

Trotz aller tagesaktuellen Herausforderungen, die Corona im Jahr 2020 mit sich bringt, dürfen wir den Schutz der Umwelt nicht vergessen. Denn dieses Thema wird uns wahrscheinlich noch viel länger begleiten und ist eine der Hauptaufgaben bei der Erziehung unserer Kinder. So sieht das auch Lesley und daher hat sie mit MAIDI ein Umweltbuch für Kinder & Erwachsene an den Start gebracht, welches wir euch heute ans Herz legen wollen. Und darum geht’s:

MAIDI – Müll im Waldidyl

Maidi lebt im paradiesischen Florafaunaland. Gemeinsam mit ihren Freund*innen Lumina, Yolanda und Güüstaaf führt sie dort ein unbeschwertes, naturverbundenes und glückliches Leben.

Doch die Idylle trügt – denn in ihrem Waldreich sammelt sich seit geraumer Zeit immer mehr Müll an. Also hecken sie zusammen einen genialen Plan aus…

Wie dieser Plan aussieht und ob er am Ende aufgeht, erfahrt ihr natürlich erst, wenn ihr das Buch kauft. 😉

„MAIDI – Müll im Waldiyll“ ist in erster Linie für Kinder gedacht, die noch nicht selbst lesen können. Mit 48 Seiten und toll gestalteten Bildern eignet sich das Kinderbuch perfekt zum Vorlesen und zum Abtauchen in eine magische Welt, allerdings mit einer ernstzunehmenden Mission. Der Kampf gegen Müll, gegen verschmutzte Ozeane und für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen sollte Kindern schon früh nähergebracht werden. Am besten so spielerisch wie von MAIDI.

Auch Kinder, die im Erstlesealter sind und sich mit Büchern und Geschichten schon allein beschäftigen, werden Freude mit dem Kinderbuch haben. Und Lesley wird natürlich auch gar nichts dagegen haben, wenn ihr euch selbst das Buch schnappt und darin blättert, wenn die Kinder schlafen. Denn auch für euch gibt es noch einiges zu tun. Also fackelt am besten nicht lange und bestellt euch jetzt direkt MAIDI – Müll im Waldidyl.

Lesley sagt über ihr Buch: „Mir liegen umweltrelevante Themen seit vielen Jahren am Herzen. Deshalb stand für mich ziemlich schnell fest, dass MAIDI ein Umweltkinderbuch werden sollte. Und so ersann ich – als Metapher zu unserem Planeten Erde – die Geschichte des paradiesischen Florafaunalandes, dessen natürliche Ordnung aufgrund äußerer Einflüsse in Unordnung geraten war – und dessen Ordnung es wiederherzustellen galt. MAIDI, unerschrockene Kämpfernatur und Hüterin der Gerechtigkeit zugleich, schien mir wie für diese Aufgabe gemacht.“

Das Umweltkinderbuch MAIDI – Müll im Waldidyll ist im Selbstverlag erschienen und seit dem 07. Oktober für 18 Euro (plus Porto) über maidi.de zu, im Buchfachhandel und in ausgewählten Stores zu beziehen. Und auch wenn das nicht unsere bevorzugte Einkaufsmöglichkeit ist, bekommt ihr das Buch wahrscheinlich sogar noch rechtzeitig zum Weihnachtsabend über Amazon.