Endlich wieder Babymesse – Babini kommt nach Hamburg

Seit über zwei Jahren sind gerade die Eltern arg gebeutelt. Es fehlen soziale Kontakte, Zeit für einen anregenden Plausch und auch die Möglichkeit, sich live und in Farbe über neue Trends und Marken zu informieren. Aber nun öffnet mit der Babini endlich wieder eine Babymesse ihre Pforten. Vom 24. bis 26. Juni 2022 macht Babini die Hamburg Messe zum Bällebad für kleine und große Besucher. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wir verraten euch auch, warum sich ein Besuch lohnt. Und verlosen gleich drei exklusive Gewinnpakete.

Der Countdown läuft, in wenigen Tagen startet die Babymesse Babini, ehemals Babywelt, und macht Station in Hamburg. Die größte Endverbrauchermesse für werdende oder frisch gebackene Eltern bieten ein umfangreiches Programm, gut 100 Aussteller und viele Live Talks, um sich über Produkte und Trends einen detaillierten Überblick zu verschaffen. Stefan Keil, Business Director Babini beim Veranstalter Fleet Events GmbH, freut sich nach zwei Jahren Pause extrem über den Start der Messereihe im Norden und verspricht

„Hamburg wird ein toller Auftakt für unsere beliebte Messereihe, die durch insgesamt acht deutsche Städte tourt, und ein aufregendes und buntes Wochenende für alle Besucherinnen und Besucher“ Stefan Keil, FLEET Events

Die Aussteller

Eltern müssen ja quasi permanent etwas anschaffen. Von der Erstausstattung für das Kinderzimmer brauchen sie Kinderwagen, Kindersitze, Babytragen und noch einiges mehr. Dazu jedes Jahr in mehreren Rutschen Klamotten, Windeln und natürlich auch Pflegeprodukte und Babynahrung. Und endlich geht es auch wieder in den Familienurlaub. Da gibt es viel zu recherchieren auf der Babini. Gut 100 Firmen zeigen in Hamburg ihre Produkten, Services und Angebote rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Und das Beste daran: ihr könnt euch persönlich Tipps holen, Produkte anfassen, ausprobieren, vergleichen und zu Messepreisen direkt kaufen. Oder ihr sammelt Infos bei den vielen Live Talks bekannter Speaker auf der Bühne. Die Babini ist für junge Familien der absolute „Place to be“.

Was Eltern wollen

Direkt im Eingangsbereich können sich die Besucher eine Babytrage ausleihen, wenn sie den kleinen Stöpsel im Messegewusel lieber direkt am Körper tragen wollen. Weitere Tragen sind dann an den zahlreichen Messeständen zu begutachten. Neben den großen Händlern zeigen auch regionale Labels ihre Angebote. So können Besucher handgemachte Lieblingsstücke und Unikate direkt auf der Messe shoppen und mitnehmen. Dafür wurde eigens ein Marktplatz eingerichtet, auf dem auch Newcomer und Start-ups zu finden sind und zum Entdecken, Austauschen und Bummeln einladen.

Exklusive Produkt-Premieren auf der Babini

Erstmals wird es vom Hersteller Moji den innovativen Hochstuhl „Yippy“ zu sehen geben. Darüber hinaus präsentiert ABC-Design den wendigen Kinderwagen „Salsa 3 Air“ und Avionaut den brandneuen Kindersitz „Maxspace“. In einer spektakulären Virtual-Reality-Anwendung zeigt Britax Römer den Besuchern, wie Kinder eine Autofahrt erleben. Rossmann, Freiöl oder Naif zeigen Neuheiten zu Babys Körperpflege und die Kinderwagen von Cybex, MyJunior, Nuna, Joie, PegPerego, TFK, Hartan, ABC-Design und Moon können direkt auf einem Testparcours mit verschiedenen Untergründen zur Probe gefahren werden.

Live-Talks zu relevanten Themen für Familien

Neben den Ständen der Aussteller und den vielen Mitmachstationen gibt es ein kunterbuntes Rahmenprogramm mit inspirierenden Vorträgen und Babini Live-Talks von Expertinnen und Experten. Die Themen reichen von Babyschlaf, Stillen, Erste Hilfe am Kind, über Beikost und Elterngeld bis zu anderen familienrelevanten Aspekten.

Jubel, Trubel, Heiterkeit und Entspannung

Die Babini Messe wurde auf Eltern und deren Kinder ausgerichtet, daher gibt es viele kleine Oasen, um den Akku im Messetrubel wieder aufzutanken und bei einem Snack für Groß und Klein einmal durchzuatmen. In der Still-Lounge können die Mamas ihre Babys sicher und entspannt versorgen. Auf Wunsch hilft eine Stillberaterin mit Tricks und Kniffen für die Eltern. Größere Kinder können an der Fütter-Bar mit kostenloser Babynahrung von Rossmann versorgt werden. Mikrowellen und Fläschchenwärmer helfen bei der Vorbereitung der Mahlzeiten. Frische Windeln finden Mama und Papa zusammen mit Feuchttüchern in der Wickel-Oase. Und ältere Geschwisterkinder können sich auf einer betreuten Spielfläche austoben, sich schminken lassen, auf einer Hüpfburg toben oder sich von Baby- und Kinderfotografen Max Schrader ablichten lassen.

Alle Infos für Besucher

Termin: 24. bis 26. Juni 2022

Ort: Hamburg Messe + Congress – Halle 1 / Eingang Mitte

Öffnungszeiten: Fr & Sa: 10 – 18 Uhr / So: 10 – 17 Uhr

Tickets & Preise: Tagesticket: 16,- € / Mehrtagesticket: 22,- € (Ticketshop)

NOCH BIS 19.06. GIBT’S 30 % RABATT IM TICKETSHOP

Folgetermine: Essen (23.-25.09.), Berlin (07.-09.10.20), München (14.-16.10.) und Stuttgart (17.-20.11.)

Website: www.babini.family

Ob ihr gewinnt oder euch schnell noch ein vergünstigtes Ticket im Onlineshop besorgt, packt eure Familie und Freunde ein und lasst euch gern mal auf der Babini Babymesse sehen. Es lohnt sich!

Fotos © FLEET Events