[…] And The Family Code – euer Strichcode auf Klamotten und Geschirr

Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Und jede Familie ist es auch. An dieser Stelle setzt das neue Familienlabel von Claire und Oliver von Quast an. Sie haben unter der Marke […] And The Family Code einen Strichcode entwickelt, der individuell für jede Familie oder auch andere Gruppen und Anlässe entwickelt und auf Textilien, Porzellan und anderen Utensilien angebracht wird. So gibt es ganz besondere Mitbringsel und Geschenke, mit denen ihr eure Familie oder eure Crew verewigen könnt.

Familienmodelle sind bunt und somit gibt es auch die wildesten Kombinationen aus Erwachsenen, Kinder und Tieren. So entstand die Idee, einen Strichcode zu entwickeln, der eben diese Konstellationen abbildet. Puristisch und trotzdem von Herzen und mit einer ziemlich tollen Optik. Da erkennt man bei […] And The Family Code den Design-Backgrund der Gründer.

Der Strichcode

Für jeden Erwachsenen gibt es einen langen Strich, für Kinder einen halben Strich und für Tiere einen liegenden Strich. So lässt sich aus jeder Familie ein ganz individueller Code ableiten. Und natürlich funktioniert das auch mit Freunden, Cliquen oder kleinen Sportgruppen. Claire und Oliver von Quast wollen Familie und Freunde in einem schönen Design verwegen. Als Liebeserklärung ganz ohne Kitsch und Pathos. Und so frühstückt ihr als Papa mit Partner*in, Kind und Haustier vielleicht schon bald von diesem Teller.

Das Design ist bewusst reduziert und zeitlos und somit eignen sich die Produkte von […] And The Family Code ganz prima nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zur Hochzeit, Geburt, einem Jahrestag oder einem Geburtstag.

Das Sortiment

Auf der recht schicken Website könnt ihr wählen aus Taschen, Hoodies, Geschirr, Sweater, Shirts, Baby-Bodies und sogar Tags für eure Haustiere. Ihr findet außerdem ein Auswahlmenü, in dem ihr die Anzahl der Erwachsenen, der Kinder und der Haustiere auswählen und euren ganz individuellen Strichcode erzeugen könnt. Viele Konstellationen bekommt ihr dann direkt angezeigt, ausgefallene oder zu große Strichcodes werden natürlich auch auf Wunsch angefertigt.

Derzeit wird auch daran gearbeitet, schon bald eigene Lieblingsklamotten mit dem Family Code zu bedrucken. Und es besteht bereits die Möglichkeit, bereits gekaufte Artikel zu erweitern, wenn Kinder oder Haustiere die Familie erweitern.

Materialien und Herstellung

Alle Klamotten im Shop von […] And The Family Code sind FairWear, Oeko-Tex 100 und mit Vegan Approved Label und somit produziert aus nachhaltigen und recycelten Materialien. Für das Porzellan wurde zusammen mit der Manufaktur Reichenbach ein exklusives Design entwickelt.

Darüber hinaus wird alles rund um den Versand, vom Label bis zur Postkarte, aus Altpapier oder Graspapier hergestellt und wo immer es möglich ist, vegan bedruckt. Die Versandkartons sind stabil und extra so gestaltet, dass sie für die Aufbewahrung oder für den erneuten Versand weiter verwendet werden können. Es lässt sich sogar bei der Bestellung auswählen, ob die Lieferung in einem schon mal benutzten, aber gut erhaltenen Karton erfolgen darf. Sehr cool, denn das schont Ressourcen.

Spenden-Projekte

Für jedes über den Online-Shop […] And The Family Code verkaufte Produkt wird ein festgelegter Betrag in soziale und nachhaltige Projekte investiert. Mit einem gekauften Hoodie oder Sweater unterstützt ihr zum Beispiel das Urwaldprojekt „Wohllebens Waldakademie“ und stellen einen Quadratmeter Wald für 50 Jahre unter Schutz. Und von jedem Shirt gehen derzeit zwei Euro an die Stiftung „Off Road Kids“, die zusammen mit Streetworkern viele obdachlose Jugendliche in Deutschland betreut.

Preise bei […] And The Family Code

Eine kurze Preisübersicht zu den Produkten, der Druck ist bereits enthalten:

Taschen – 19,99 EUR

Hoodies & Sweater – 69,99 EUR

Becher & Teller – 18,50 EUR

Shirts – 39,99 EUR

Baby Body – 19,99 EUR

Pet Tag – 4 EUR

Der Versand kostet pro Paket 4,99 Euro, ab 89 Euro ist er versandkostenfrei.

Neben der Website gibt es natürlich auch regelmäßig auf Instagram und Facebook frische Infos und Designvorschlägen rund um die Kollektion. Also guckt doch mal, ob ihr einem lieben Menschen vielleicht schon etwas aus der tollen Kollektion schenken möchtet.

Claire und Oliver von Quast mit ihrer lebensechten Version von […] And The Family Code // © Anna Frey

Wir kennen Claire und Oliver schon länger, daher empfehlen wir euch […] And The Family Code aus voller Überzeugung, ganz ohne werblichen Hintergrund oder Kooperation.