Vingino hat lässige Klamotten für kleine und große Kinder

[Werbung] Warum ihr Vingino kennen solltet? Das können wir erklären: Es gibt ja so Themen, die sind in den meisten Familien fest in Mamas Hand. Kindergeschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten gehören meist dazu. Auch der Adventskalender ist oft Muttis Business. Und mal ganz ehrlich: Wisst ihr, mit welchen Buch ihr eurem Kind und mit welcher Blume ihr eurer Frau eine Freude machen könnt? Königsdisziplin ist der Kauf von Kleidung für eure Kinder. Kennt ihr die Größe und den Geschmack eurer Kinder? Wir würden das super finden, wenn ihr in Sachen Kinderkleidung auch mitmischt. Und wenn es um Klamotten geht, solltet ihr euch Vingino bookmarken. Hier erklären wir, warum.

Bevor wir also einsteigen und euch ein paar ausgewählte Stücke präsentieren, gibt es etwas Nachhilfe in Sachen Kleidergröße. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Die Kleidergröße entspricht der Größe eurer Kinder und wird in Schritten von sechs Zentimetern gezählt. Daher sind die Altersangaben zu einer Größe nur Durchschnittswerte. Babys starten mit Größe 56, die meisten Neugeborenen sind ja etwa 50 Zentimeter groß. Mit zwei Jahren haben sie dann schon Größe 92 erreicht. Mit fünf Jahren tragen Kinder etwa Größe 110, mit zehn Jahren sind sie bei 140. Das sind allerdings nur Richtwerte. Viele Kinder sind mit zehn Jahren schon deutlich größer, andere noch etwas kleiner.

Und dann kommt es natürlich auch auf den Schnitt und die Passform an. Aber jetzt könnt ihr zumindest schonmal grob einordnen, welche Kinderkleidung von der Größe passt. Hier findet ihr nochmal eine ausführliche Tabelle zu den Kindergrößen. Ihr solltet dann natürlich auch wissen, was euren Kindern gefällt. Welche Farben sind im Kleiderschrank angesagt? Darf oder sollte Glitter drauf sein? Wie sieht es mit kratzigen Pullis aus? Und welche Motive sind bei Tochter oder Sohn angesagt? Das müsst ihr alles erstmal herausfinden. Und dann könnt ihr losshoppen, bei älteren Kindern natürlich auch gern gemeinsam.

Unsere Auswahl für das Frühjahr 2022

Beim Kauf von Kinderklamotten macht es Sinn, eher etwas zu groß als immer ganz passgenau zu kaufen. So besteht die Chance, dass ihr mit den Sachen durch eine Saison kommt. Wir haben bei Vingino ein paar wirklich tolle Teile gefunden, die wir euch etwas genauer vorstellen möchten.

Jacket Telly – 79,99 Euro

Wir waren auf der Suche nach einer leichten Jacke für das Frühjahr, die zu einem Shirt ebenso gut passt wie zu einem Hoodie. Zuerst hatten wir eine Jeansjacke im Blick. Aber dann haben wir „Jacket Telly“ gefunden, stylishe Jacke aus 98 Prozent Baumwolle und 2 Prozent Elasthane. Mit lässigem Stehkragen und in der Farbe Army Green, versehen mit Reißverschluss, Pattentaschen und einem dezenten rosafarbenen Schriftzug „Vingino Jeans“.

T-Shirt Hinny – 24,99 Euro

In Hamburg sind wir ja nicht wirklich sonnenverwöhnt, daher fiebern wir dem Frühlingserwachen seit vielen Monaten entgegen. Und das kommt auch auf dem „T-Shirt Hinny“ zum Ausdruck. Das Shirt hat kurze Ärmel, ist sehr lang und schräg auslaufend geschnitten und in der Mitte prangt der Spruch SUN LOVER. Genau das richtige Statement für den Sommer in 100 Prozent Baumwolle.

Denim Shorts Donna – 49,99 Euro

Zu Jacke und Shirt passt für den Lara Croft Look mit robusten Boots die stone washed Denim Shorts Donna in Light Grey. Die kurze Jeans aus 72 Prozent Baumwolle, 27 Prozent Polyester und einem Prozent Elasthan hat einen Druckknopf, Gesäßtaschen und einen Reißverschluss. Am unteren Ende ist sie leicht ausgefranst.

Sweatshirt Fleur – 54,99 Euro

Ganzjahrestauglich ist dieses baggy Sweatshirt in trendiger Batik-Optik. Da dieser Pullover aus der aus der Vingino X You Kollektion zur Winterserie gehört, ist er derzeit nicht zu bekommen.

T-Shirt Halima – 34,99 Euro

Nächstes Stück ist ein T-Shirt mit Rundhalsschnitt und kurzes Ärmeln in Weiß. Besonderen Pfiff bekommt es durch den goldenen Schriftzug „Desert Vibes“ und die Kakteen. Außerdem sind die Ärmel flatterig angelegt. Das T-Shirt Halima aus der Sommer-Kollektion ist aus 100 Prozent Baumwolle.

Rock Dagmar – 49,99 Euro

Passend zu dem weißen T-Shirt ist der Rock Dagmar aus 72 Prozent Baumwolle, 27 Prozent Polyester und einem Prozent Elastan. Der Rock aus der Ceremony-Kollektion fächert sich nach unten auf und sorgt für einen schicken Denim-Look.

Wir haben euch eine kleine Auswahl an besonderen Stücken gezeigt, aber natürlich gibt es noch viel mehr für alle Altersgruppen und für Mädchen und Jungs. Es ist ein kerniger und modischer Style, ohne nach Verkleidung oder Lolita auszusehen. Es gibt Outfits im Skater-Look, im Festival-Style oder mit Neon-Applikationen. Luftig locker mit modernen Schnitten oder mutig und schrill für einen auffälligen Auftritt. Es ist für jeden das Passende dabei. Daher war es für uns schon beim Online-Shopping ein großer Spaß, über die verschiedenen Kombinationen zu diskutieren. Und ihr bekommt auch schon wunderschöne Sachen für eure ganz Kleinen.

Für Babys gibt’s auch eine Menge

Ihr könnt eure kleinen Stöpsel in ein robustes Langarmshirt oder eine stylishe Jacke verpacken. Darüber hinaus findet ihr Strampler, Mützen, Sweatjacken, Leggings, Kleider und Haarschleifen. Hier geht’s direkt zu der sich stetig ändernden Kollektion für euer „Baby„.

Infos zu Vingino

Den Shop von Vingino gibt es schon über 20 Jahre, sein Ursprung liegt in den Niederlanden. Angefangen mit Denim ist das Sortiment mittlerweile um Schuhe, Bademode, Unterwäsche und Kinderkleidung erweitert worden. Das Credo der Betreiber ist es, Kinder cool und lässig zu kleiden und ihnen so zu einem selbstbewussten Auftritt zu verhelfen. Dazu haben sie einen Denimstile entwickelt in Kombination mit italienischen und Vintage-Einflüssen.

Das macht unsere Klamotten rebellisch und gleichzeitig entspannt, eine Mischung, die Eltern wie Kindern sehr behagt. Vingino

Stetig gibt es neue Kollektionen, die im Dropdown-Menü des Shops für Jungen und Mädchen direkt angesteuert werden können. Da gibt es die „Party Looks“, die „Streetstyle Soccer Kollektion“ oder die „Boho Chic Kollektion“.

Nachhaltige Produktion

Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt Vingino ein Statement. Laut eigener Aussagen liegen ihnen Planet, Umwelt und Menschen sehr am Herzen. Daher richten sie sich anders aus als die meisten anderen Unternehmen der Modeindustrie. Vingino hat es sich zur Aufgabe gemacht, etwas gegen die Umweltverschmutzung und den Klimawandel zu unternehmen. Daher setzen sie sich bei der Herstellung für eine umweltschonende Produktion, die Nutzung biologischer Materialien, das Recycling und die Reduzierung des Energieverbrauchs ein.

Es gibt bereits Polybags aus recyceltem Kunststoff. Und 30 Prozent der neuen Kollektionen besteht aus Bio-Baumwolle. Und stetig wird bei Vingino weiter im Sinne der Umwelt optimiert. Im Vergleich zu anderen Herstellern wird 95 Prozent weniger Wasser bei der Produktion verbraucht. Und die nachhaltige Produktion findet unter guten Arbeitsbedingungen statt. Daher sind die Stücke hier nicht auf dem Preisniveau wie bei den Modeketten und Discountern, dafür deutlich langlebiger und umweltfreundlicher.

Konditionen

Versand: per DHL für 3,95 EUR

Versandkostenfrei: ab 60 EUR Bestellwert

Versanddauer: 1 – 3 Werktage

Liefergebiet: Vingino.de liefert nach Deutschland und Österreich

Rücksendung: innerhalb von 14 Tagen kostenlos

Zahlarten: Visa, MasterCard, eMaestro und PayPal

Infos zu Vingino findet ihr im Online-Shop sowie bei Instagram, Facebook und Pinterest.

