Tower an Papa: „Die Super Wings Spielzeuge landen“

Wenn ihr Kinder im KiTa-Alter habt, dann führt an der Serie Super Wings bei Toggolino auf Super RTL kaum ein Weg vorbei. Denn die knuffigen Flugzeuge erleben viele wilde Abenteuer, lernen aber auch eine ganze Menge über Land und Leute. Daher sind Kinder ab drei Jahren ziemlich begeistert. Und auch als Eltern kann man hier ganz entspannt mitgucken. Klar also, dass wahrscheinlich auch die Wunschzettel eurer Kinder randvoll sind mit Spielzeug zur Serie. Seit Mitte November läuft die dritte Staffel mit neuen Flugzeugen und zum ersten Mal mit Teams. Daher gibt es heute von uns ein paar tolle Geschenketipps.

Neu in der aktuellen Staffel 3 ist, dass den fünf Super Wings Dizzy, Donnie, Paul, Mira und Astra nun ein eigenes Team mit Spezialisten an die Seite gestellt wurde, mit denen sie besonders schwere Missionen lösen können. Während früher meist nur einzelne Flieger zur Unterstützung gerufen wird, düst nun oft eine ganze Armada von Profis um den Globus, um Jett, das schnellste Flugzeug der Welt, bei seinen kniffeligen Herausforderungen zu unterstützen.

Spielzeug zur Serie

Sollten eure Kinder bereits Fans der Super Wings sein, dann haben sie ganz sicherlich die Flugzeuge dieser Serie sowie ihren Mission Teams Flughafen auf ihre Wunschzettel geschrieben. Wir haben mal geschaut, was es aktuell dazu im Spielwarenladen zu bekommen gibt. Und tatsächlich wurden zur dritten Staffel, die nun in Deutschland angelaufen ist, einige Produkte in den Hangar geschoben:

Flugzeug Jett

Na klar, an erster Stelle in der Gunst der kleinen Zuschauer steht Jett, das schnellste Flugzeug der Welt. Alle Super Wings sind Transformer. In der Luft haben sie Räder und Flügel, aber wenn sie im Landemodus aufsetzen, dann bekommen sie Arme und Beine. Diese Fähigkeit hat auch die gut 14 cm große Spielfigur. Sie lässt sich mit wenigen Schritten vom Roboter zum Flugzeug verwandeln. So können eure Kinder mit dem knallroten Superhelden abheben und sich selbst kreative Abenteuer ausdenken, die sie dann mit Hilfe weiterer Super Wings lösen.

Ab Staffel 3 gibt es Jett sogar in vielen Varianten, denn auch er ist Teil von jedem der neuen Super Wings Teams. Auf dem Bild sehen wir ihn als Polizei-Jett und somit als Crewmitglied von Pauls Team der Polizeipatrouille.

Hubschrauber Dizzy

Neben Jett ist Dizzy die wahrscheinlich wichtigste Figur der Super Wings, denn sie ist beste Freundin und mit ihren Funktionen sehr nützlich bei vielen Missionen. Auch Dizzy lässt sich in drei recht einfachen Schritten von einem Flugzeug in einen Roboter verwandeln. Dizzy hat einen drehbaren Rotor auf dem Kopf und ist etwa 16 cm groß.

Auch Dizzy ist hier auf dem Bild die Version zur dritten Staffel, denn dort ist sie Teil des Rettungsteams, zu erkennen an dem Helm mit dem Kreuz-Symbol.

3-in-1 Build-It Buddies

Donnie ist ein Propellerflugzeug und bereits seit Staffel eins der Baumeister unter den neun Flugzeugen. Mit seinem Super-Spezial-Werkzeugkasten verfügt er über etliche Werkzeuge und kann damit viele Dinge reparieren. In der dritten Staffel stellt er sich ein Team zusammen. Dazu gehört auch dieser LKW, denn er ist Betonmischer, Kran und Muldenkipper zugleich. So kann er bei verschiedenen Missionen unterstützen. In diesem Set ist nicht nur der Kipper, sondern auch eine kleine Version von Donnie enthalten. So können gemeinsame Einsätze geflogen werden.

Super Wings Mission Teams Flughafen mit Sound

Was wären die Super Wings ohne den Mission Teams Flughafen, quasi ihr Wohnhaus und der Startpunkt für die vielen Abenteuer. Jett ist natürlich bereits dabei und in den fünf Garagen ist Platz für die fünf kleinen Versionen der Super Wings Flugzeuge Mira, Dizzy, Paul, Donnie und Astra. Diese sind jedoch nicht im Set enthalten. Per Aufzug werden die Flugzeuge zur Startrampe transportiert. Das wird mit bekannten Sounds und durch Lichteffekte begleitet. Für den Mission Teams Flughafen werden zwei Batterien benötigt, die nicht im Set enthalten sind.

Mit diesen Spielsachen können eure Kinder die spannenden Abenteuer der Super Wings nachspielen und sowohl in der Luft als auch zu Lande viele tolle Geschichten erleben. Der Mission Teams Flughafen lässt sich bereits mit dem darin enthaltenen Düsenflieger Jett toll bespielen. Aber auch die großen Figuren haben viel Spielwert bei den kleinen Fans der Serie. Wir wünschen auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit.

Wer sind überhaupt die Super Wings?

Ihr seid neu auf dem Flugfeld der Super Wings? Dann haben wir ein paar Infos für euch: Super Wings ist eine 3D-Animationsserie, von der Stand heute in aktuell vier Staffeln bereits 132 Folgen á 11 Minuten zu sehen oder als Hörspiel zu hören sind. Hauptdarsteller ist Jett, das schnellste Flugzeug der Welt. Der bekommt von seinem Fluglotsen in jeder Folge den Auftrag, eine Sendung an ein Kind auszuliefern. Jett macht sich also mit dem Paket auf den Weg, lernt ein klein bißchen über das Zielland und deren Kultur, übt ein landestypisches Wort – und gerät dann jedes Mal in Schwierigkeiten. Dann ruft er seine Freunde, die Super Wings.

Die Super Wings sind eine Flugstaffel, bestehend aus neun Flugzeugen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel den Rettungshubschrauber Dizzy, Polizeiflieger Paul, Oldtimerflugzeug Paul, Safariflieger Bello und Wasserflugzeug Mira. Jedes Flugzeug hat besondere Fähigkeiten und so holt sich Jett die Kollegen an die Seite, die bei seinem Problem helfen können. In der Staffel 2 kommen weitere Flugzeuge dazu, etwa Agentenflieger Ace, Raumschiff Astra und Bohrflugzeug Todd.

Wenn wir ausblenden, dass es aus wirtschaftlichen Gründen – und auch aus Umweltsicht – nicht gerade sinnvoll ist, ein einzelnes Paket um die halbe Welt zu jetten, dann sind die Super Wings eine lehrreiche und unterhaltsame Serie für KiTa-Kinder ab drei Jahren, die auch den Eltern beim Zugucken Spaß macht. Sie ist nicht zu schnell und hektisch, hat nur wenige spannende Momente und ist mit flotter Musik unterlegt.

Mehr Infos zu den Super Wings findet ihr bei den TOGGO Eltern.

