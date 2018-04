WERBUNG Seit Gründung von Daddylicious im Sommer 2013 haben wir schon eine ganze Menge an Spielzeug ausprobiert. Besonders begeistern uns stets die Sachen, die aus hochwertigem und natürlichem Material gefertigt sind, sich gut anfassen und sehr langen Spielspaß garantieren. Zu dieser Kategorie zählen auch die Kugel- und Spielbahnen der Serie Kullerbü von HABA. Daher haben wir auf unserem Spielteppich mal ein paar Sets aufgebaut, kombiniert und bespielt. Für den Aufbau haben wir die Familienfeier zum sechsten Geburtstag unserer Tochter genutzt und dabei festgestellt, dass die Altersangabe „2 bis 8 Jahre“ durchaus richtig gewählt ist…

Was ist Kullerbü?

Zu den bunten Bahnen von Kullerbü gehören Schienen, Fahrzeuge, Holzkugeln, Häuser und Brücken. Größere Kinder können die Bahnen durch eine leicht zu bedienende Klicktechnik komplett selbstständig aufbauen. Es gibt leicht zusammenzusetzende Brückenpfeiler und Verbindungsstücke für die Schienen. Alle Konstruktionen sind äußerst stabel und wackeln kaum. Wenn am Ende aber Zweijährige die Aufbauten dann wieder einreißen, geht weder etwas kaputt noch entstehen scharfe Kanten. Und aufgrund der Größe der Elemente können Kleinkinder auch nichts verschlucken.

Bespielt werden können die Bahnen mit den aufwendig gestalteten Holzkugeln oder einer Reihe von Fahrzeugen, in denen die Kugel transportiert werden können. Einige davon haben Schwungmotoren. So können sie von größeren Kindern in Bewegung gebracht und dann auch auf rasante Fahrt über die Bahn geschickt werden. Je nach Set gibt es Kipplader, Polizeiautos oder auch Radlader. Und dank der motorisierten Fahrzeuge geht der Weg der Kugeln nicht nur bergab, sondern auch aufwärts.

Unser Set-up

Basis unserer großen Spielwelt war die Kullerbü-Spielbahn „Stadtbummel„. Für aktuell 99,95 EUR gibt es 55 Teile plus Rüttelbahn und 3 Autos, aus denen sich bereits verschiedene Formationen aufbauen lassen. Über eine Rüttelbahn können die Kugeln direkt in die drei Fahrzeuge „einsteigen“. Rasante Abfahrten mit der Kugel allein sind mit diesem Set aber noch nicht umsetzbar.

Aufgerüstet haben wir darüber hinaus mit 13 Bauteilen aus dem Set „Auf der Baustelle„. Dieses Set für knapp unter 40 EUR macht nur in Verbindung mit anderen Bauteilen Sinn und erweitert die Spielwelt um Baufahrzeuge und eine Verladestation.

Kein Kinderspiel ohne Polizei, das gilt auch für Kullerbü. Daher haben wir auch die Kugeln „Piet Polizist“ und „Rudi Räuber“ aus dem Set „Polizeieinsatz“ in das Spiel integriert. Zu dem 12-teiligen Set für rund 20 EUR gibt es auch noch ein Holztor und Rampen. Gepimpt haben wir den Polizeieinsatz zusätzlich noch mit dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr für gut acht Euro und mit Schwungmotor, allerdings ohne Kugel.

Letzte Finessen kamen durch den „Kringel-Kreisverkehr“ für etwa 40 EUR und mit 30 Teilen auf den Spielteppich, denn hier können dank Drehweichen und Verbindungsteilen ganz neue Straßenelemente an die anderen Sets herangebaut werden.

Fazit

Die Kullerbü-Bahnen von HABA sind hochwertig und äußerst langlebig. Die meisten Teile sind aus Buchenholz und fassen sich tolle an. Nur die Fahrzeuge, Verbindungsteile und Steilkurven sind aus Kunststoff. Es gibt verschiedene Sets, für die sich vielfältige Kombinationen auf der Website von HABA als Anregung finden lassen. Der Preis für die Kullerbü Spielsets ist sicherlich kein Schnäppchen, aufgrund der Qualität und des langen Spielspaßes aber durchaus gerechtfertigt. Die Sets lassen sich ganz easy zusammenstecken und auch wieder abbauen. Die Altersempfehlung von zwei bis acht Jahren passt, den meisten Spaß haben Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

[Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit HABA. Die Kullerbü Spielsets wurden uns zum Testen zur Verfügung gestellt. Weitere Leistungen gab es nicht.]