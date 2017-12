WERBUNG Was ist der wahrscheinlich häufigste Satz zwischen Paaren in der Vorweihnachtszeit? Ich denke mal: „Wir schenken uns nichts…“. Damit stiehlt sich der Vater aus der Affäre und vermeidet die aufreibende Suche nach einem passenden Präsent für die Liebste. Was aber, wenn Papa selbst ein paar richtig heiße Teile gefunden hat, die er sich unter dem Weihnachtsbaum wünscht? Das sollte Euch doch motivieren, auch Eurer besseren Hälfte etwas Feines zu besorgen. Denn dann hättet Ihr zum Beispiel Aussicht auf das hier, was wir im Rahmen unserer „Smart Living„-Kooperation mit E WIE EINFACH im Shop von WIE EINFACH gefunden haben. Denn dort gibt es nicht nur etliche schöne und nützliche Dinge, die das Leben smarter machen, sondern auch tolle Geschenkideen für einen einfacheren und schöneren Alltag. Hier sind drei Highlights:

Smarter Projektor von Beam Labs



Als die Mama mal ein paar Tage sehr lange arbeiten musste, haben meine Tochter und ich ein Ritual beim „Ins Bett bringen“ entwickelt: wir haben immer noch drei Clips angeguckt. Und ja, ich weiß selbst, dass man das eigentlich nicht soll, weil es die Kleinen nochmal aufwühlt. Bei uns hat das Einschlafen dann trotzdem immer geklappt, denn wir haben und ein recht entspanntes und lustiges Programm zusammengestellt. Eigentlich immer gab es den Popcorn-Clip mit dem schwedischen Koch aus der Muppets Show. Oder das Video, bei dem Robbie Williams den Song „Angels“ in Knewworth performed. Mega! Benutzt haben wir dazu ein Tablet. Aber es geht noch viel lässiger, davon haben wir uns leider nur leihweise selbst überzeugt. Denn den Projektor von Beam Labs schraubt ihr einfach in die Fassung der Nachttischlampe und verbindet ihn mit eurem Smartphone. Und so werft Ihr eure liebsten Youtube-Clips oder auch Netflix-Serien einfach in kristallklarer Auflösung an die Wand.



Oder Ihr schraubt ihn in die Lampe über dem Küchentresen und projiziert Rezepte und Kochanleitungen direkt auf den Tresen. Lasst Euch aktuelle Nachrichten anzeigen oder Euch morgens mit Bewegtbildern wecken. Und wenn Ihr den Beam mal nicht benötigt, nutzt Ihr ihn einfach als energiesparende Lampe. Wahrscheinlich ist der Projektor von Beam Labs für 499 Euro bei WIE EINFACH! ein Gadget für die, die schon recht viel haben. Aber es ist ein durchaus smarter Begleiter, der ins Kinderzimmer für die kontrollierte Dosis der Kinderserie ähnlich gut geeignet ist wie für die eigene TV-Nutzung.

QardioBase Körperanalysewaage



Tja Männer, nun müsst Ihr ganz stark sein, denn wir blicken mal der Wahrheit ins Auge. Habt Ihr 2017 vielleicht an Gewicht zugelegt? Dann ist es schon jetzt Zeit für gute Vorsätze. Klar dürft Ihr Weihnachten nochmal festlich schlemmen. Aber danach wird der Gürtel enger geschnallt. Und dabei hilft Euch die smarte und intelligente Personenwaage QardioBase. Denn über die App habt Ihr immer Infos zu Gewicht, Körperfett, Muskeln, Wasser und Knochenmasse. Außerdem bekommt Ihr intelligentes Feedback. Und auch wenn Ihr Eure Partnerin nicht unbedingt so richtig aktiv auf die Nutzung der Waage anstupsen solltet, so können mehrere Familienmitglieder ihre Daten speichern. Die QardioBase gibt’s aktuell im Shop von WIE EINFACH! für 139 Euro. Deutlich günstiger als Fettabsaugen – und ähnlich effektiv.

Lightify Gardenspot Mini RGB



Weihnachten ist die Zeit der Kerzen und des Lichterglanzes. Anlass genug, auch das eigene Anwesen mal festlich auszuleuchten. Oder die Terrasse. Oder den Balkon. Eine smarte Lösung ist die Outdoor-Lichterkette von Osram. Denn die sorgt für stimmungsvollen Licht. Per App könnt ihr die kleinen Lichter von drinnen dimmen und steuern. Dazu könnt ihr auch die EinfachSmart Home Base nutzen. Und für die volle Punktzahl auf der Weihnachtsgeschenke-Skala könnt Ihr natürlich auch gleich die ganze Home Base von EinfachSmart auf den Wunschzettel setzen. Denn dann bekommt Ihr maximale Einfachheit und die Möglichkeit, etliche Gadgets und Geräte zentral über eine App zu verwalten.

Der Lightify Gardenspot besteht aus 10 Meter Kabel mit 9 Spots, die sich auch individuell ansteuern lassen. Stufenlos dimmbar und mit eindrucksvollen Effekten. Der Gardenspot kostet aktuell 99,90 Euro bei WIE EINFACH!.

Vielleicht liefern Euch die drei Produkte noch Inspiration zu Weihnachten. Oder auch grundsätzlich, um Euer Zuhause noch smarter zu machen. Wir wünschen Euch erholsame Weihnachtstage mit Euren Familien.

Fotos: © Daddylicious / Beam Labs / Qardio / Osram

[In Kooperation mit E WIE EINFACH]