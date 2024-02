Rezept des Monats 02.24: Auberginen-Auflauf

In diesem familienfreundlichen Rezept wird die gesunde Aubergine mit Tomatensauce und einer knusprigen Käsehaube in einem leckeren Auflauf serviert. Für die Gar- und Backzeiten solltet ihr etwas Zeit einplanen. Viele Zutaten sind allerdings nicht erforderlich.

Typ: Auflauf

Küche: Italienisch

Schlüsselwörter: Auflauf, Aubergine

Rezeptausbeute: 3

Kalorien: 612

Gesamtzeit: 01:40:00

Rezept-Zutaten:

3 Auberginen

2 Dosen passierte Tomaten

250 g Mozzarella

1 Handvoll Basilikum

1 Zehe Knoblauch

30 g Parmesan

3 EL Rapsöl

2 Prisen Salz

Pfeffer n.B.

Rezeptanweisungen:



1. Den Ofen auf 180°C Umluft vorheizen.



2. Auberginen waschen und in Scheiben schneiden. Diese anschließend in einem Sieb schichten, jede Schicht mit Salz bestreuen und für ca. eine Stunde bei Seite stellen.



3. In der Zwischenzeit Knoblauch schälen und fein hacken. Basilikum waschen und fein hacken.



4. Die passierten Tomaten in einem Topf erhitzen. Mit Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen, für ca. 30 Minuten köcheln lassen und dann den Basilikum hinzugeben.



5. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und darin die Auberginen anbraten.



6. Die Tomatensoße und die Auberginen in einer Auflaufform abwechselnd schichten und mit dem geriebenen Parmesan und dem Mozzarella bestreuen.



7. Zum Schluss den Auflauf für ca. 40 Minuten bei 180°C im Ofen backen.