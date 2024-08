Rezept des Monats 08.2024: Mediterraner Gnocchi-Salat

Im August 2024 servieren wir mit unserem Rezept des Monats einen kindertauglichen, mediterranen Gnocchi-Salat mit Gemüse. Einfach und lecker.

Typ: Familienessen

Küche: Italienisch

Schlüsselwörter: Gnocchi

Rezeptausbeute: 4

Kalorien: 642

Gesamtzeit: 00:30:00

Rezept-Zutaten:

1 kg Gnocchi

2 Zucchini

2 Lauchzwiebeln

6 Handvoll Kirschtomaten

40 g Pinienkerne

4 Handvoll Rucola

4 TL Agavendicksaft

100 ml Balsamico Essig

4 EL Olivenöl

4 TL Senf

1 TL Italienische Kräuter

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Rezeptanweisungen:



1. Gnocchi nach Packungsanleitung zubereiten und dann zum Abkühlen in eine Salatschüssel geben.



2. Zucchini in Scheiben schneiden und anbraten. Dann zu den Gnocchi in die Schüssel geben.



3. Cherrytomaten, Rucola (optional Feldsalat) und Frühlingszwiebel waschen und klein schneiden. Dann ebenso zu den Gnocchi geben.



4. Alle Zutaten für das Dressing eine Schüssel geben und gut durchmixen. Das fertige Dressing über die Gnocchis, Zucchini, Tomaten, Frühlingszwiebeln und Rucola in der Schüssel geben.



5. Pinienkerne ohne Fett anrösten und darüber geben. Alles gut vermischen.