Rezept des Monats 12.2025: Grünkohlpfanne mit veganer Wurst

Vielleicht gehe ich bei diesem Rezept zu sehr von meinen eigenen Vorlieben aus, denn ich liebe Grünkohl. Und das habe ich auch schon als Kind. Da ging es an den Weihnachtstagen immer zu meiner Oma und es gab Grünkohl, gezuckerte Kartoffeln und reichlich Fleisch. Heute ernähre ich mich vegetarisch, daher gibt es zum Jahresabschluss bei unserem Rezept des Monats Dezember eine deftige Grünkohlpfanne mit veganer Wurst. Das geht flott und schmeckt der ganzen Familie. Hoffe ich sehr ;-)
Dieses One-Pot-Gericht zeigt, dass echtes Winteressen auch familienfreundlich und unkompliziert sein kann. Durch das Garen verliert der Grünkohl seine oft gefürchtete Bitterkeit und wird angenehm weich. So hat auch der Nachwuchs eine faire Chance, sich mit dem grünen Superfood anzufreunden. Die vegane Wurst sorgt für eine herzhafte Note und macht das Gericht schön sättigend, ohne schwer im Magen zu liegen.
Dazu kommt der starke Nährwert: Grünkohl steckt voller Vitamin C, Vitamin K, Eisen und Ballaststoffe. Perfekt für die kalte Jahreszeit, wenn das Immunsystem etwas Unterstützung gebrauchen kann. In Kombination mit Kartoffeln wird daraus ein ausgewogenes Familiengericht, das schnell auf dem Tisch steht und gut ankommt. Entdeckt haben wir das Rezept im Rahmen unserer Choosy-Kooperation bei Nina und ihrem Blog „fly me to the vegan buffet„, auch zu finden auf Instagram. Folgt ihr gern direkt, da gibt’s viel für alle, die alltagstaugliche, pflanzliche Familienküche mögen.
Rezept für Grünkohlpfanne mit veganer Wurst
Diese Grünkohlpfanne mit veganer Wurst ist ein unkompliziertes Wintergericht für die ganze Familie. Sie kombiniert herzhaften Geschmack mit wertvollen Nährstoffen wie Vitamin C, Eisen und Ballaststoffen und zeigt, wie gut Grünkohl auch Kindern schmecken kann. Schnell gemacht, sättigend und perfekt für gemütliche Tage zu Hause.
Typ: Familienessen
Küche: Deutschland
Schlüsselwörter: One Pot, Grünkohl
Rezeptausbeute: 4
Kalorien: 587
Gesamtzeit: 00:30:00
Rezept-Zutaten:
- 600 g Grünkohl
- 900 g Kartoffeln
- 8 Bratwürste (vegan)
- 2 Zwiebel
- 2 Handvoll getrocknete Cranberries
- 6 EL Senf
- 20 ml Olivenöl
- 4 Prisen Salz
- 2 Prisen Pfeffer
Rezeptanweisungen:
- Die Kartoffeln waschen und würfeln. Den Grünkohl waschen und klein schneiden. Zwiebel abziehen und feinhacken. Die Wurst in Scheiben schneiden.
- Die gewürfelten Kartoffeln in gesalzenem Wasser für ca. 10 Minuten kochen. Den Grünkohl für ca. 10 Minuten dampfgaren.
- In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und Zwiebeln und Würstchen für ca. 3 Minuten anbraten. Die fertigen Kartoffeln hinzugeben und für weitere 5 Minuten anbraten.
- Grünkohl, getrocknete Cranberries und Senf hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.
Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.