Rezept des Monats 01.2026: Kartoffel-Rösti-Burger

Wir sind nicht unbedingt Fans davon, Kinder schon in jungen Jahren in Fast-Food-Buden zu schleifen und sie mit ungesunden und fettigen Mahlzeiten vollzustopfen. Aber gegen hausgemachte Gerichte mit gesunden Zutaten ist nichts einzuwenden. Da darf es, wie bei unserem Rezept des Monats Januar 2026 gern auch ein Kartoffel-Rösti-Burger sein, also eine vegetarische Version des amerikanischen Klassikers. Und damit bringt ihr nicht nur Kinderaugen zum Leuchten, versprochen.
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Choosy präsentieren wir euch alle vier Wochen ein familienfreundlichen Rezept, welches ihr mit ganz normalen Zutaten und ohne große Vorkenntnis am Herd auf die Teller bringen könnt. Der Kartoffel-Rösti-Burger stammt aus der Feder von Mary, die auf Instagram unter @marystagebuch unter anderem spannende Rezeptideen präsentiert. Folgt ihr gern für noch mehr Inspiration in der Familienküche.
Burger sind schon seit über 100 Jahren ein Klassiker beim BBQ, werden heute aber mit einer Vielzahl an Teigwaren und mit ebenso vielen verschiedenen Pattys und Zutaten serviert. Probiert das gern gleich aus.
Rezept für Kartoffel-Rösti-Burger
Typ: Familienessen
Küche: Amerika
Schlüsselwörter: Burger
Rezeptausbeute: 4
Kalorien: 486
Gesamtzeit: 00:45:00
Rezept-Zutaten:
- 350 g Kartoffeln
- 100 g Karotten
- 7 Eier
- 1 Zwiebel
- 4 Burger-Brötchen
- 1 Handvoll Rucola
- 2 Lauchzwiebeln
- 4 EL Kräuterfrischkäse
- 1 EL Öl
- 1 Prise Muskatnuss (gemahlen)
- 2 Prisen Salz
- 2 Prisen Pfeffer
Rezeptanweisungen:
- Kartoffeln, Möhren und Zwiebel grob raspeln, in ein sauberes Küchentuch geben und gut auswringen, sodass die Flüssigkeit rauskommt.
- Dann in eine Schüssel geben und mit Ei, Salz, Pfeffer und ein wenig Muskatnuss vermengen.
- Öl in einer Pfanne erhitzen und Kleckse der Kartoffelmasse hineingeben, sobald sie heiß ist. Ich forme sie dann immer noch mit einem Pfannenwender, sodass sie schön rund werden.
- Den Herd auf mittlere Stufe stellen und die Rösti von beiden Seiten goldbraun braten. Je nachdem wie dick ihr die einzelnen Rösti macht brauchen sie etwa 10-15 Minuten. Sobald sie fertig sind auf einem Küchentuch das Fett abtropfen lassen.
- In einer Pfanne die Spiegeleier braten. Salat waschen. Nun könnt ihr euch um den Rest des Burgers kümmern und alles zusammen setzen. Guten Appetit!
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.