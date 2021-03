Nachhaltig Shoppen im B-Ware Center bei eBay

[Werbung] Wir wollen unseren Kindern eine gute Welt hinterlassen. Daher haben wir unser Einkaufs- und Konsumverhalten in den letzten Jahren immer weiter optimiert. Der Online-Handel hat durch die Pandemie einen extremen Boost erfahren. Das ist nachvollziehbar und auch nicht mehr aufzuhalten. Trotzdem hat uns die Nachricht erschüttert, dass viele Händler die Retouren direkt in die Tonne werfen. Das ist alles andere als umweltbewusst und nachhaltig. Und daher stellen wir euch heute die neue Kategorie der zertifiziert generalüberholten Produkte im eBay B-Ware Center vor. Denn da shoppt ihr Produkte diverser Top-Marken wie neu und zu günstigen Preisen – inklusive Rückgaberecht und Garantie. Somit eine tolle Möglichkeit, neuwertige Artikel einzukaufen. Am Beispiel einiger Technikprodukte für unser Home Office zeigen wir euch, wie es geklappt hat.

Seit mittlerweile einem Jahr arbeitet immer ein Erwachsener bei uns zuhause im Home Office, um unsere Tochter beim Home Schooling zu beaufsichtigen. Bisher waren wir mit zwei Notebooks und einem Tablet ausgestattet. Allerdings haben wir uns diese Geräte hin und wieder auch geteilt, denn mit dem zweiten Lockdown hatte die Tochter mit der dritten Klasse mehrere Videokonferenzen pro Woche und brauchte auch für die Hausaufgaben immer mehr digitale Tools.

Auf der anderen Seite benötige ich für die Schreiberei an meinen Magazinen Daddylicious und NOT TOO OLD sowie für meinen NTO Podcast immer wieder Ruhe, einen guten Ton auf dem Ohr, altersbedingt einen möglichst großen Monitor und eine Tastatur, um täglich frische Texte zu verfassen. eBay bietet seit Kurzem Markenprodukte im B-Ware Center an. Zuerst war ich skeptisch, ob diese wirklich neuwertig und mit Garantie versehen sind. Aber dann erfuhr ich über deren Kooperationsanfrage von den zertifiziert generalüberholten Produkten. Und das passte perfekt, denn aktuell finden sich dort überwiegend Top-Marken aus den Produktkategorien Computer-Zubehör, Notebooks, Audio, Heimwerker und Kamera. Ich machte mich auf die Suche – und wurde schnell fündig.

High-Tech Home Office für Papa

Fangen wir mit den Kopfhörern an. Ich wollte keine In-Ear-Kopfhörer, weil die bei längerem Tragen manchmal drücken. Daher habe ich mich auf Over-Ear-Kopfhörer fokussiert und den SONY WH-H900N gefunden. Ein hochwertiges und faltbares Teil, welches auf der Herstellerseite immer noch mit einer UVP von 299 EUR gelistet ist. Andere Shops bieten ihn für etwa 200 Euro an. Ich habe ihn für gut 113 Euro im eBay B-Ware Center gefunden. Und schon nach zwei Tagen wurde er angeliefert. Nicht im Originalkarton, aber mit Zubehör perfekt eingepackt und optisch wie neu. Ein großartiges und schickes Teil, welches auch schon Frau und Tochter für sich entdeckt haben…

Bei der Tastatur und Maus war ich nicht ganz so wählerisch, denn bisher hatte ich nicht geplant. im Home Office auch PC-Spiele zu zocken. Daher brauchte ich nur eine solide Tastatur mit passender Maus. Und habe das Set RAPOO X8100 für 24,99 Euro bei eBay gefunden. In Preissuchmaschinen und Shops liegt der Preis nicht unter 40 Euro, daher war auch das ein Schnapper. Angeliefert nach zwei Werktagen in originaler Verpackung.

Und dann gab’s noch ein Bonbon zum Ende, denn der Vati nennt nun einen Gaming-Monitor ASUS PG248Q sein Eigen. Ein richtig fettes Teil mit 24 Zoll und viel zu schade, um nur mit Word, Excel und Mails daran zu arbeiten. Schon das Surfen und Videos zu schauen macht viel mehr Spaß. Und nun überlege ich doch, mir mal wieder ein Autorennspiel zuzulegen, um den Monitor und die Kopfhörer auch mal in Grenzbereiche zu bringen. Wie ich mit Begeisterung gelesen habe, ist der Monitor dank atemberaubenden 180Hz auch als Profigerät in der eGaming-Szene im Einsatz. Für den Monitor werden zertifiziert generalüberholt bei eBay 259 Euro fällig. Neu ist er derzeit nicht unter 400 Euro zu bekommen. Und schon nach drei Werktagen zierte das schöne Teil meinen Schreibtisch. Auch der Monitor war original verpackt und alle dazugehörigen Kabel in eingeschweißten Tüten dabei. Also wie neu.

So hatte ich nach nur drei Tagen mein komplettes Setup zusammen. Dabei habe ich gegenüber den Neupreisen mindestens 30 Prozent gespart und außerdem dazu beigetragen, dass hochwertige Ware aus Retouren nicht verschrottet wird. Ihr erkennt diese Produkte im B-Ware-Center bei eBay anhand der Produktbeschreibung „zertifiziert generalüberholt“.

Garantie und Rücksendung

Der Versand der Produkte aus der Kategorie der zertifiziert generalüberholten Produkte ist immer kostenlos. Und sollte euch ein Gerät nicht gefallen, so ist auch der Rückversand kostenlos. Darüber hinaus gibt es außerdem eine 1-Jahres-Verkäufergarantie sowie ein 30-tägiges Rückgaberecht und einen Käuferschutz für ein sicheres Shoppen. Ihr könnt also ohne Risiko einkaufen.

Fazit

eBay kennt ihr ja bereits als Online-Marktplatz. Und nun gibt es mit den zertifiziert generalüberholten Produkten einen weiteren Grund. bei geplanten Anschaffungen einen Blick in das B-Ware Center zu riskieren. Bei uns war der Einkauf und die ganze Abwicklung sehr entspannt und die Lieferung aller drei Geräte erfolgte extrem schnell. Dabei haben wir eine Menge Geld gespart. Da in Kürze noch weitere Marken und Produktgruppen ergänzt werden, behalten wir die Seite weiter im Auge.