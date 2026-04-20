Bärenstark – Die Messe TEDDYBÄR TOTAL 2026 in Münster ist ein Paradies für Familien

Am 25. und 26. April verwandelt sich die Halle Münsterland in das wohl kuscheligste Messezentrum der Welt. Die TEDDYBÄR TOTAL geht in ihre 30. Runde und ist längst mehr als ein Sammlertreff. Ein Ausflugstipp, der auch Kinderaugen zum Leuchten bringt. Wenn ihr also in der Nähe seid oder Lust habt, einen besonderen Ausflug mit der Familie zu unternehmen, dann checkt hier, was euch bei dieser Kuscheltier-Messe erwartet.
Ein runder Geburtstag für ein einzigartiges Event
Dreißig Jahre ist es her, dass in Münster zum ersten Mal Menschen aus aller Welt zusammenkamen, um ihre Leidenschaft für Teddybären und Stofftiere zu zelebrieren. Was 1994 als spezialisierter Sammlertreff begann, ist heute das größte Event seiner Art auf dem Planeten. Zur 30. TEDDYBÄR TOTAL reisen mehr als 200 Ausstellerinnen und Aussteller aus 25 Nationen in die westfälische Metropole. Kein anderes Bären-Event der Welt vereint so viel Internationalität und Vielfalt unter einem Dach.
Für Familien mit Kindern ist das Jubiläum ein besonderer Anlass. Denn der Teddybär ist nicht nur für Sammler bedeutsam, er ist das urtypische Kindheitsobjekt, das Geborgenheit, Abenteuer und Fantasie in sich vereint. Veranstalter Sebastian Marquardt bringt es auf den Punkt: „Die Faszination, die von handgefertigten Teddybären ausgeht, überwindet kulturelle und sprachliche Grenzen. Sie verbindet Generationen und lässt soziale wie wirtschaftliche Unterschiede unwichtig werden. Wer Teddybären liebt, liebt auch die TEDDYBÄR TOTAL.“
Was Eltern und Kinder erwartet
Wer jetzt an eine staubige Sammler-Veranstaltung für Erwachsene denkt, liegt falsch. Die TEDDYBÄR TOTAL ist ein echtes Erlebnis für die ganze Familie. Auf dem Messegelände in der Messehalle Süd des Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland gibt es alles zu sehen, zu fühlen und zu entdecken, was die Welt der Plüsch- und Stoffkreationen zu bieten hat. Vom wertvollen Unikat einer japanischen Künstlerin bis zum erschwinglichen neuen Kuscheltier, das am Ende des Tages unbedingt mit nach Hause muss.
Besonders für Kinder ist das Rahmenprogramm ein Highlight: In der Teddyklinik von Claudia Hartung können mitgebrachte, ramponierte Plüschgesellen zur Sprechstunde vorbeischauen. Das ist nicht nur ein charmantes Angebot für kleine Bären-Besitzer mit zerfledderten Lieblingsstücken, sondern auch ein wunderbarer Anlass, um mit Kindern über Fürsorge, Reparieren statt Wegwerfen und den Wert von Dingen zu sprechen. An der Schätzstelle von Daniel Hentschel wiederum können Besucherinnen und Besucher Näheres über Herkunft und Wert ihrer mitgebrachten Bären erfahren, denn manchmal schlummern in alten Kinderzimmerschränken echte Schätze.
Wer selbst kreativ werden möchte, findet an den Ständen der wichtigsten Fachhändler alles, was man zum Bärenmachen braucht: Stoffe, Werkzeuge, Zubehör, Schnittmuster und Ratgeberliteratur. Ein Nachmittag mit den Kindern, bei dem am Ende vielleicht ein selbst gebasteltes Plüschtier entsteht.
Mit Künstler*innen ins Gespräch kommen
Ein ganz besonderer Reiz der TEDDYBÄR TOTAL ist die direkte Begegnung. Anders als im Kaufhaus oder Online-Shop stehen hier die Menschen hinter den Produkten persönlich am Stand. Künstlerinnen und Künstler aus Ländern wie Japan, den USA, Großbritannien oder den Niederlanden präsentieren handgefertigte Unikate und limitierte Auflagen. Und sie erzählen gerne, wie ein Bär entsteht, was ihn besonders macht und warum sie dieser Leidenschaft verfallen sind. Für Kinder ist das eine seltene Erfahrung: zu sehen, dass hinter jedem Objekt ein Mensch steckt, der etwas mit seinen Händen erschaffen hat.
Auch alle wichtigen Manufakturen sind vertreten und zeigen ihre aktuellen Neuheiten. Namhafte Händler bieten hochwertige Produkte und antike Stücke an. Mehr als die Hälfte der Besucherinnen und Besucher nimmt dafür eine Anreise von über 100 Kilometern in Kauf, rund 20 Prozent kommen sogar aus dem nicht deutschsprachigen Ausland. Das zeigt: Wer einmal dabei war, kommt wieder.
30 Jahre – eine Geschichte voller Leidenschaft
Die Geschichte der TEDDYBÄR TOTAL ist auch eine Geschichte von Beharrlichkeit. Nach mehreren Umzügen unter verschiedenen Betreibern kehrte die Messe 2012 unter neuer Leitung nach Münster zurück und wurde seitdem kontinuierlich ausgebaut. Ihren vorläufigen Höhepunkt feierte sie 2019 mit 377 Ausstellern aus 26 Nationen. Dann kam Covid. „Das letzte April-Wochenende gehört der TEDDYBÄR TOTAL“, sagt Marquardt. „Es bedurfte schon einer weltweiten Pandemie, um die Szene davon abzuhalten, nach Münster zu kommen.“ Nach der Zwangspause kehrte die Messe in einem etwas kleineren Format zurück, aber mit ungebrochener Energie.
Die 30. Ausgabe wird deshalb bewusst als Jubiläumsfest gestaltet: eine Hommage an drei Dekaden geteilter Leidenschaft, an Freundschaften, die über Ländergrenzen entstanden sind, und an den kleinen zotteligen Begleiter, der seit über hundert Jahren Kinder und Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann zieht.
GOLDEN GEORGE – Ein Oscar für Teddybären
Kein Jahr ohne die GEORGE-Party. Im Rahmen der Messe wird der renommierteste Award der Teddywelt verliehen: der GOLDEN GEORGE. Er zeichnet herausragende künstlerische und unternehmerische Leistungen in der Bärenszene aus und die Verleihung ist längst zu einem gesellschaftlichen Highlight der internationalen Sammlergemeinschaft geworden. Die anschließende Party findet ihr Ende, wie es auf der Messe-Website trocken heißt, „oft mitten in der Nacht mit vielen fröhlichen Gesichtern.“
Praktische Infos für den Familienausflug
Die Messe öffnet am Samstag, 25. April 2026, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 26. April 2026, von 11 bis 16 Uhr. Veranstaltungsort ist die Messehalle Süd im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, 48155 Münster. Das 2-Tages-Ticket kostet 14 Euro und enthält ein ÖPNV-Ticket für beide Veranstaltungstage. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Für Familien also ein echter Preis-Leistungs-Knaller.
Münster selbst ist ohnehin einen Ausflug wert: Fahrradstadt, lebendige Altstadt, tolle Restaurants. Wer das Messewochenende mit einem kleinen Städtetrip verbindet, macht aus dem Tagesausflug ein echtes Familienabenteuer.
Alle weiteren Informationen – von der Ausstellerliste über den Hallenplan bis zu den Tickets – gibt es unter www.teddybaer-total.de.