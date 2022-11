One Piece at a Time: 3D-Puzzle Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody

werbung | Man kann unser aktuelles Bauprojekt kaum besser beschreiben als mit diesem kultigen Song von Johnny Cash. Denn auch der Countrysänger ist ein typisch amerikanisches Original, genau wie der Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody von Ravensburger, den meine zehnjährige Tochter und ich uns vorgenommen haben. Und darüber hinaus geht es in dem 1976 veröffentlichten Titel tatsächlich auch um ein Auto, welches Stück für Stück aus Einzelteilen zusammengebaut wurde. Da ich einen meiner liebsten Sänger sogar als Tattoo auf dem Bein trage, drehen wir die Boxen auf laut und checken zuerst einmal die Zutaten für unser automobiles Puzzle.

Das im September in die Boxengasse gerollte Modell des Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody gehört in die Kategorie der 3D Puzzle-Autos von Ravensburger. In dieser Klasse gibt es eine Auswahl von Traumautos wie den Porsche 911, den Lamborghini Huracán, den „Bully“ Volkswagen T1 und nun mit dem Dodge eines der ganz typischen Muscle Cars, welches von 1969 bis 1983 verkauft und 2008 neu aufgelegt wurde. Das 3D-Puzzle ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Und da meine Tochter genau dieses Alter hat, wir sehr gern puzzeln und auch auf coole Karren stehen, ist der Dodge Challenger wie für uns gemacht.

© daddylicious.de

Im Teilelager

Gut Ding will Teile haben. Im Fall des Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody sind es 108 Teile aus Kunststoff, aus denen sich die Karosserie zusammenbauen lässt. Allerdings gibt es aus Gründen der Stabilität zuerst einmal ein Chassis, welches aus 55 weiteren Teilen zu Beginn und am Ende der Bastelphase bearbeitet wird. Die Anleitung ist sehr verständlich und gut bebildert. Und nach dem Herauslösen der gestanzten Teile und etwas Zubehör kann es auch schon direkt losgehen.

© daddylicious.de

Wenn alles richtig zusammengesetzt wird, dann ergibt sich ein Modell mit folgenden Eckdaten:

Abmessungen: 25.9 x 11.6 x 7.6 cm

Gewicht: 560 g

108 Kunststoffteile + 55 Zubehörteile

Bauzeit: etwa 75 Minuten

Für Kinder ab 10 Jahren

Artikelnummer: 11283

UVP: 39,99 EUR

Kleber wird übrigens nicht benötigt, die Teile sollen so stabil zusammengesetzt werden können, dass der Dodge mit den beweglichen Rädern sogar bespielt werden kann. Also Abfahrt!

In der Garage

Wie es sich in einer guten Kfz-Werkstatt gehört, haben wir eine klare Arbeitsteilung. Ich presse die Teile für das Untergestell aus den Pappen und reiche sie meiner Tochter. Die hat die Anleitung im Blick und setzt die Bauteile zusammen. Zuerst wird der Körper für das Modell gebaut und danach Blinker, Front- und Heckschürze befestigt.

© daddylicious.de

Nachdem die Bodengruppe und das Gerippe erstellt wurde, geht es an die Verkleidung. Dazu müssen die 108 kleinen Kunststoffteile zusammengesetzt werden. Wir teilen ganz gerecht, jeder von uns nimmt sich die Hälfte der durchnummerierten Teile vor und sortiert sie den Nummern nach mit der Unterseite nach oben vor sich auf dem Tisch. Und dann geht es an den Aufbau. Dabei verfolgen wir zwei unterschiedliche Vorgehensweisen: Ich bastel direkt am Modell und starte an der Motorhaube. Dazu suche ich mir passende Teile und baue sie an. Aber ich merke, dass diese Methode sehr zeitaufwendig ist und sich die benötigten Teile nicht immer ganz klar erkennen lassen.

© daddylicious.de

Meine Tochter geht die Sache von Beginn an cleverer an. Denn sie hat sofort gecheckt, dass die kleinen Pfeile auf den Unterseiten eine Bedeutung haben. Die sind tatsächlich ein Pfad für das Zusammensetzen der 108 Einzelteile. Der Pfeil gibt immer an, wo das Bauteil mit der nächsten Nummer angebaut werden muss. Und dank der Easyclick Technology von Ravensburger lässt sich die Karosserie sogar ganz easy in der Hand zusammenbauen und dann über das Unterteil drüberziehen.

© daddylicious.de

So baut jeder von uns immer einen Abschnitt aus 20 Teilen zusammen und setzt es an. Und so bekommen wir den Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody wirklich gut und stabil zusammengebaut. Einige Teile lassen sich leicht knicken, damit auch über Eck gepuzzelt werden kann. Und grundsätzlich sind beide Techniken für den Zusammenbau geeignet. Das Puzzeln „auf Sicht“ ist etwas komplexer, weil intensiver nach den passenden Teilen gesucht werden muss. Das Puzzeln nach Nummerierung ist die etwas einfachere Variante und für Kinder wahrscheinlich etwas besser geeignet.

© daddylicious.de

Wenn die Karosserie sauber über den Unterbau gezogen ist, müssen noch Spoiler und Seitenspiegel angebaut werden. Außerdem liegen dem 3D-Puzzle auch noch Felgen, Reifen und Achsen bei, die zusammengesteckt und angebaut werden müssen. Da die Teile der Karosserie am unteren Ende in die Bodenplatte gesteckt werden, ist der Dodge Challenger nach Fertigstellung sogar bespielbar, ohne in seine Bestandteile zu zerfallen. Aber auch im Regal macht sich das wuchtige Muscle-Car ziemlich gut.

Abfahrt mit dem Dodge Challenger

Wir testen bei uns im Vätermagazin nicht nur echte Familienautos auf Alltagstauglichkeit, sondern begeistern uns auch für Spielzeug mit vier Rädern. Der Aufbau hat es als gemeinsames Vater-Tochter-Projekt sehr viel Spaß gemacht. Daher werden wir mal gemeinsam überlegen, auf welchen automobilen Traum wir als nächstes 3D-Puzzle Lust haben.

Der ikonische Ami-Schlitten ist ein tolles 3D-Puzzle für kleine und große Autofans. Und wenn euch dieses Schmuckstück von Fiat Chrysler Automobiles auch mal in freier Wildbahn begegnet, dann freut euch beim Dodge Challenger auf einen V8-Hemi-Motor mit 6166 cm³ Hubraum, 808 PS und Sprintwerten von nur 3,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei bläst die Wuchtbrumme ziemlich viel fossile Brennstoffe durch die Brennräume. Aber wer weiß, vielleicht haben die Amerikaner ja auch in dieser Leistungsklasse schon den Elektroantrieb für sich entdeckt. Da müsste dann wohl nur mit einem Soundmodul nachgeholfen werden, um den typischen Sound zu erzeugen. Und zu „typisch amerikanisch“ haben wir noch was für euch.

Für alle, die nun die ganze Zeit auf den Song gewartet haben. Bitte sehr:

