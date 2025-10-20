Brick or Treat 🎃 Halloween-Wochen im LEGO Discovery Centre Hamburg

werbung | Während draußen die Blätter fallen und die Tage kürzer werden, leuchtet das Westfield Überseequartier in der HafenCity in bunten Farben – allerdings nicht nur in Herbsttönen, sondern vor allem in klassischem LEGO-Rot, -Gelb und -Blau. Wir haben dem LEGO Discovery Centre Hamburg einen erneuten Besuch abgestattet, um herauszufinden, ob sich die Halloween-Specials lohnen. Spoiler: Sie tun es definitiv.
Willkommen in der Grusel-Steinewelt
Schon beim Betreten der Indoor-Attraktion wird klar: Hier hat sich jemand Mühe gegeben. Eine lebensgroße LEGO-Mumie empfängt die Besucher und sorgt sofort für die richtige Mischung aus Grusel und Spaß. Keine Angst, sie ist harmlos, also perfekt also für Kinder, die Halloween lieben, aber von echtem Grusel noch lieber Abstand halten. Ein paar Tränen und erschrockene Gesichter bei den Kleinsten konnten wir beobachten, aber die lösten sich beim Näherkommen auf. So ist die Mumie ein fantastisches Fotomotiv. Und wir Väter wissen ja: Ohne Beweisfoto für Instagram war man nie wirklich da. Bilder gibt es übrigens auch gegen Bezahlung an diversen Fotostationen.
Was das LEGO Discovery Centre in den Halloween-Wochen auszeichnet, ist die gelungene Balance zwischen Gruselfaktor und Familienfreundlichkeit. Hier wird niemand erschreckt, aber die Atmosphäre stimmt einfach. Überall lauern kleine Details, die das Fest der Kürbisse und Geister feiern, ohne dabei zu übertreiben.
Kürbis-Suchspiel in der Mini-World
Die Mini-World ist ohnehin eins der Highlights im LEGO Discovery Centre. Auf einer Fläche, die mit 1,5 Millionen LEGO-Steinen bestückt ist, können Kinder (und seien wir ehrlich: auch wir Eltern) in eine Miniaturwelt eintauchen, die Hamburg und andere bekannte Szenerien im Kleinformat zeigt. Doch in den Halloween-Wochen gibt es eine besondere Aufgabe: Kürbis-Jagd!
Überall zwischen den bunten Steinen haben sich kleine orangefarbene Kürbisse versteckt. Unsere Kids waren sofort Feuer und Flamme und verwandelten den entspannten Rundgang in eine regelrechte Schatzsuche. Und während die Kleinen eifrig nach den Halloween-Symbolen Ausschau halten, können wir Großen die beeindruckende Detailarbeit der Miniaturwelten bewundern. Win-win.
Der Clou: Die Suche hält die Kinder beschäftigt und animiert sie dazu, wirklich genau hinzuschauen. Plötzlich werden Details entdeckt, die beim ersten Besuch völlig untergegangen wären. Pädagogisch wertvoll und unterhaltsam, besser geht’s kaum.
Regendusche im 4D-Kino
Hier wird’s nass, und zwar so richtig. Im einzigen 4D-Kino der Stadt läuft derzeit unter anderem der Halloween-Special-Film „The Great Monster Chase!“. Die Story ist schnell erzählt: Vier mutige Kinder schleichen sich auf eine Monsterparty in einem LEGO-Freizeitpark, werden entdeckt und es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Am Ende lernen alle, dass eine Party erst richtig Spaß macht, wenn niemand ausgeschlossen wird.
Soweit, so niedlich. Aber das eigentliche Erlebnis sind die 4D-Effekte. Wind bläst einem durchs Haar, Seifenblasen schweben durch den Raum und es gibt mehrere ordentliche Wasserduschen von oben.
Der Film selbst ist kurzweilig, nicht zu gruselig. Er läuft zusätzlich zu den regulären 4D-Filmen im Programm, sodass Wiederholungsbesucher immer wieder noch etwas Neues erleben. Alle 20 Minuten gibt es einen neuen Film in dem Kino vom LEGO Discovery Centre.
Bauen, Spielen, Klettern – das ganze Jahr über
Die Halloween-Specials sind das Sahnehäubchen, aber das LEGO Discovery Centre kann auch unabhängig von der Jahreszeit punkten. Mit zwölf verschiedenen Erlebnisbereichen ist hier für mehrere Stunden Programm gesorgt. Vorausgesetzt, die Kinder können sich irgendwann von den Spielecken losreißen.
Besonders beliebt beim Nachwuchs: Die diversen Bau-Stationen, wo der Kreativität freien Lauf gelassen werden kann. Hier entstehen Raumschiffe, Häuser, Fantasiekreaturen oder einfach abstrakte Kunstwerke. Das Schöne: Es gibt genug Platz und Material für alle, selbst wenn viel los ist. Und während die Kids bauen, können wir Eltern durchatmen und vielleicht heimlich selbst ein paar Steine zusammenstecken. Das fällt gar nicht auf…
Die Kletterwelt ist ein weiteres Highlight. Hier können sich die Kleinen so richtig austoben – perfekt, um überschüssige Energie loszuwerden. Gerade an Regentagen (von denen Hamburg ja bekanntlich ein paar hat) ein Segen. Die Spielgeräte sind sehr gut in Schuß, alles ist sauber und ordentlich. Man merkt, dass hier Wert auf Qualität gelegt wird.
Für die ganz Kleinen gibt es übrigens auch eine LEGO Duplo-Ecke. Während die größeren Geschwister die Attraktion erkunden, können die Jüngsten hier in einer altersgerechten Umgebung spielen. Das macht das Discovery Centre zu einem echten Familienziel, bei dem auch unterschiedliche Altersgruppen auf ihre Kosten kommen.
Die Weltraum-Mission und andere Abenteuer
Ein besonderes Erlebnis ist die „Weltraum-Mission“. Hier tauchen Kinder in eine immersive LEGO-Welt ein und können interaktiv Teil einer Geschichte werden. Auch der „Imagination Express“ sorgt für Begeisterung, eine Art Fahrt durch verschiedene LEGO-Welten, die Groß und Klein gleichermaßen fasziniert. Hier müssen mir einem „Zauberstab“ an diversen Stationen während der Fahrt möglichst viele Punkte gesammelt werden.
Das Laserlabyrinth ist grundsätzlich eine coole Sache, allerdings muss man fairerweise sagen: Die Bedienung könnte intuitiver sein. Ein paar erklärende Schilder würden hier Wunder wirken. Unsere Kids haben es aber auch so hinbekommen, Kinder sind ja bekanntlich technikaffiner als wir Alten.
Pause gefällig? Ab ins Bistro
Nach ein paar Stunden Dauerspiel brauchen auch die energiegeladensten Kids eine Pause. Im Bistro kann man Kraft tanken. Wir haben dort bei unserem Besuch nicht gegessen, aber die Auswahl sah solide aus. Burger, Hot Dogs und Kuchen und dazu passende Getränke, das Übliche eben. Nichts Spektakuläres, aber völlig ausreichend für einen Zwischenstopp.
Alternativ bietet sich natürlich auch das Westfield Überseequartier mit seinen zahlreichen Restaurants an. Je nachdem, wie lange man plant zu bleiben, kann man den Besuch auch mit einem Lunch in der Mall verbinden.
Das leidige Thema: Preise
Kommen wir zum Knackpunkt, den wir als verantwortungsbewusste Magazin-Redakteure nicht verschweigen wollen: Das LEGO Discovery Centre ist nicht gerade ein Schnäppchen. Die Online-Tickets kosten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, aktuell 23,50 EUR für alle Besucher ab 3 Jahren. Eine vierköpfige Familie kommt schnell auf einen dreistelligen Betrag – und das ohne Verpflegung.
Allerdings muss man fairerweise sagen: Dafür bekommt man auch einiges geboten. Die Attraktion ist hochwertig gestaltet, liebevoll dekoriert und bietet echten Mehrwert. Es ist kein simples „ein paar Steine auf einen Tisch kippen und Eintritt verlangen“. Hier wurde investiert, und das merkt man.
Ein Spartipp: Die Jahreskarte lohnt sich bereits ab dem zweiten Besuch. Wer also in Hamburg oder Umgebung wohnt und weiß, dass die Kids LEGO-verrückt sind, sollte direkt die Jahreskarte in Betracht ziehen. Dann relativiert sich der Preis deutlich.
Übrigens: Erwachsene haben nur in Begleitung von Kindern Zutritt. Das mag zunächst merkwürdig klingen, macht aber Sinn. Die Attraktion richtet sich klar an Familien, und so wird sichergestellt, dass die Atmosphäre kindgerecht bleibt. Für erwachsene LEGO-Fans gibt es regelmäßige „After Work Events“, bei denen die Großen unter sich sind und ohne Nachwuchs bauen können.
Für wen lohnt sich der Besuch?
Das LEGO Discovery Centre ist ideal für Familien mit Kindern im Alter von etwa drei bis zehn Jahren. Jüngere könnten überfordert sein, ältere Kids finden es möglicherweise schon zu „baby“. Aber in dieser Altersspanne? Jackpot. Die Mischung aus Spielen, Lernen, Kreativität und Action passt perfekt.
Auch wenn viele Besucher da sind, verteilt sich der Trubel gut auf die verschiedenen Bereiche. Wir haben es nicht als stressig oder überfüllt empfunden. Und das an einem ganz normalen Wochenende. Die Attraktionen sind so konzipiert, dass mehrere Familien gleichzeitig Spaß haben können, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten.
Ein besonderer Pluspunkt: Am Ende darf jedes Kind eine Mini-Figur aus einer Auswahl zusammenstellen und mit nach Hause nehmen. Klingt nach einer Kleinigkeit, ist für die Kids aber ein riesiges Highlight. Diese eine Figur wird vermutlich mehr geschätzt als die 347 anderen LEGO-Figuren zu Hause, so ist das eben.
Halloween-Vibes bis Anfang November
Zurück zu Halloween: Die Specials laufen noch bis zum 9. November, es bleibt also noch Zeit für einen Besuch. Die Kombination aus den saisonalen Highlights und dem regulären Programm macht den Besuch gerade jetzt besonders lohnenswert. Die Kürbis-Suche in der Mini-World, der gruselige (aber nicht zu gruselige) 4D-Film, die Mumie als Fotomotiv, all das alles sorgt für das gewisse Extra.
Und mal ehrlich: Wo sonst kann man an einem verregneten Hamburger Herbsttag eine so gute Mischung aus Indoor-Action, Kreativität und Halloween-Spaß erleben? Das LEGO Discovery Centre schafft es, die richtige Balance zu finden zwischen kommerziellem Freizeitpark und pädagogisch wertvollem Spielerlebnis.
Praktische Tipps für den Besuch
Ein paar Hinweise zum Schluss: Tickets solltet ihr unbedingt online buchen. Das ist nicht nur günstiger, sondern sichert euch auch ein Zeitfenster. Vor Ort kann es schnell ausverkauft sein, besonders an Wochenenden und in den Ferien.
Plant mindestens zwei Stunden ein, besser drei bis vier. Es gibt einfach zu viel zu entdecken, und Stress ist hier fehl am Platz. Die Kinder sollen sich ja austoben und Spaß haben. Und das braucht Zeit.
Das Westfield Überseequartier in der Hafencity Hamburg bietet ausreichend Parkmöglichkeiten, allerdings nicht gerade günstig. Wer kann, kommt mit den Öffis. Die U-Bahn-Station Überseequartier der U4 liegt direkt vor der Tür.
Und zum 4D-Kino nochmal: Wasserdichte Kleidung ist nicht nötig, aber ein paar Tropfen auf den Klamotten sollten euch nicht stören. Man wird nicht pitschnass, aber so ein bisschen feucht wird’s schon.
Unser Fazit
Das LEGO Discovery Centre Hamburg ist eine tolle Location für Familienausflüge, und die Halloween-Wochen setzen dem Ganzen die Kürbis-Krone auf. Ja, es ist nicht ganz günstig. Ja, manche Details könnten noch optimiert werden. Aber eure Kinder werden begeistert sein, der Spaßfaktor ist hoch und es ist sehr abwechslungsreich.
Die Mischung stimmt: Genug Action für die Kids, genug Entspannung für die Eltern und die Halloween-Specials sorgen für das gewisse Extra. Die Kürbis-Suche, der erfrischende 4D-Film und die Mumie als Begrüßungskomitee machen den Besuch gerade jetzt besonders. Und wenn die Kinder am Ende strahlend ihre selbst zusammengestellte Mini-Figur in den Händen halten, weiß man: Es hat sich gelohnt.
Also, liebe Väter und Mütter: Schnappt euch eure kleinen Baumeister, bucht die Tickets online und gönnt euch ein paar Stunden Auszeit vom Alltag. Brick or Treat – in diesem Fall definitiv beides. Das LEGO Discovery Centre Hamburg ist mehr als nur eine weitere Indoor-Attraktion. Es ist ein Ort, an dem Kinder kreativ werden, sich austoben und nebenbei noch zum Beispiel in den Modellbau-Workshops etwas lernen können.
Die Halloween-Wochen laufen noch bis zum 9. November – perfekte Zeit also, um der Attraktion im Westfield Überseequartier mal wieder einen Besuch abzustatten.
In diesem Sinne: Happy Building und Happy Halloween! 🎃
LEGO Discovery Centre Hamburg
Westfield Überseequartier
Öffnungszeiten Werktags: 10:00 -18:00Uhr (Letzter Einlass 16:00 Uhr)
Öffnungszeiten Wochenende: 10:00 -19:00Uhr (Letzter Einlass 17:00 Uhr)
Eintrittskarten ausschließlich online buchbar
Weitere Infos: www.legodiscoverycentre.com/hamburg