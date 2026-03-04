Na, hör mal! Was Eltern über gesunde Kinderohren wissen müssen

Gestern war Welttag des Hörens. Ein guter Anlass, um ehrlich hinzuschauen und hinzuhören. Denn Hörprobleme bei Kindern sind häufiger als viele Eltern denken, oft unsichtbar und mit weitreichenden Folgen. Aber wie so oft gibt es auch eine gute Nachricht: Wer früh handelt, kann fast alles verhindern.
Der 3. März ist der Welttag des Hörens, ausgerufen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die jedes Jahr aufs Neue darauf aufmerksam macht, wie wichtig unsere Ohren für ein selbstbestimmtes Leben sind. Weltweit leben über 1,5 Milliarden Menschen mit eingeschränktem Gehör. Und ein beachtlicher Teil davon sind Kinder. In Deutschland allein sind schätzungsweise 500.000 Familien von kindlicher Schwerhörigkeit betroffen. Zahlen, die durchaus betroffen machen, wenn wir uns vor Augen führen, wie wichtig uns ein funktionierendes Gehör ist.
Als Vater läuft man Gefahr, das Thema Hören erst dann ernst zu nehmen, wenn das Kind nicht auf seinen Namen reagiert oder in der Schule plötzlich hinterherhinkt. Dabei beginnt die Geschichte des Hörens bereits im Mutterleib. Und die ersten Monate und Jahre nach der Geburt sind entscheidend. Daher lenken wir heute den Blick auf das, was Eltern wissen sollten und was sie aktiv tun können.
Bereits im Mutterleib fängt das Hören an
Was viele Mütter und Väter gar nicht wissen: Das Innenohr eines ungeborenen Kindes ist bereits mit der 22. Schwangerschaftswoche vollständig entwickelt. Die Nervenzellteilungen im zentralen Hörsystem sind im achten Schwangerschaftsmonat abgeschlossen. Das bedeutet, dass Babys schon vor der Geburt erhebliche Hörerfahrungen machen. Sie hören den Herzschlag der Mutter, die gedämpften Stimmen von aussen, Geräusche aus der Umgebung. Hören ist also kein Privileg des Lebens nach der Geburt, sondern beginnt weit früher.
Genau deshalb ist es so wichtig, Hörstörungen so früh wie möglich zu erkennen. Denn was in den ersten Lebensmonaten versäumt wird, lässt sich nur schwer aufholen.
Das Neugeborenen-Hörscreening
Seit 2009 hat jedes Neugeborene in Deutschland gesetzlichen Anspruch auf ein kostenloses Hörscreening, bezahlt von der Krankenkasse. Dieser kurze, schmerzfreie Test dauert nur wenige Minuten und kann sogar durchgeführt werden, während das Baby schläft. Dabei misst der Kinderarzt sogenannte otoakustische Emissionen. Dafür wird ein Sondenton ins Ohr gesendet und ein gesundes Innenohr antwortet mit einem zweiten Ton. Bleibt diese Antwort aus, ist das ein erstes Signal.
Fällt das Ergebnis auffällig aus, folgen weitere Untersuchungsschritte. Zunächst ein Kontrollscreening beim Kinderarzt oder HNO-Arzt, danach wenn nötig eine Hirnstammaudiometrie, bei der die Nervenreaktionen auf Hörreize im Gehirn gemessen werden. Ziel ist es, eine etwaige Hörstörung bis spätestens zum dritten Lebensmonat zu diagnostizieren und die Versorgung mit Hörsystemen vor dem sechsten Lebensmonat einzuleiten.
Wichtig für alle Eltern zu wissen: Ein positiver Befund ist sicherlich ein Schreck, aber kein Drama. Moderne Hörsystemtechnik bietet heute vielfältige Lösungen, von klassischen Hörgeräten über Knochenleitungsgeräte bis hin zum Cochlea-Implantat.
Woran Eltern eine Hörstörung erkennen können
Das Neugeborenen-Screening deckt Hörstörungen bei der Geburt auf, aber nicht alle Probleme entstehen sofort. Eine Schwerhörigkeit kann auch erst im Laufe der Kindheit auftreten, etwa nach einer Mittelohrentzündung, einer Schädelverletzung oder einer Infektion. Deshalb lohnt es sich, als Elternteil aufmerksam zu bleiben.
In den ersten sechs Lebensmonaten sollten Kinder auf laute Geräusche reagieren, Blickkontakt suchen und beginnen zu brabbeln. Zwischen sechs und zwölf Monaten fangen gesunde Babys an, auf ihren Namen zu reagieren und einfache Wörter nachzuahmen. Im zweiten Lebensjahr wächst der Wortschatz spürbar. Wer das Gefühl hat, dass sein Kind in diesen Bereichen hinter Gleichaltrigen zurückbleibt oder ungewöhnlich reagiert, etwa indem es sich der Geräuschquelle immer nähert, häufig nach Wiederholungen fragt oder die Lautstärke des Kassettenrekorders ständig erhöht, sollte nicht zögern und einen Facharzt aufsuchen.
Ein weiterer Prüfpunkt ist die sogenannte U8-Untersuchung, eine Vorsorgeuntersuchung für Kinder zwischen dem 46. und 48. Lebensmonat, also rund mit vier Jahren. Dabei werden Hör- und Sehvermögen erneut gecheckt. Diese Termine gehören unbedingt wahrgenommen.
Mittelohrentzündung mit Folgen
Fast jedes Kind hat mindestens einmal eine Mittelohrentzündung, viele deutlich öfter. Der Grund liegt in der kindlichen Anatomie: Die Ohrtrompete ist noch kurz und verläuft nahezu waagerecht, sodass Bakterien und Viren aus dem Nasen-Rachen-Raum leicht ins Mittelohr aufsteigen können. Hinzu kommt ein noch nicht vollständig ausgereiftes Immunsystem.
Typische Anzeichen sind Fieber, Ohrenschmerzen, häufiges Weinen, Zug am Ohr oder ein plötzlicher eitriger Ausfluss, der seltsamerweise mit einem Nachlassen der Schmerzen einhergeht, weil der Druck nachlässt. Die gute Nachricht: Die meisten Fälle heilen innerhalb weniger Tage von selbst. Fiebersenkende Mittel wie Ibuprofen oder Paracetamol lindern die Beschwerden. Ein Antibiotikum ist nur in bestimmten Fällen nötig, etwa bei Kindern unter sechs Monaten oder wenn sich der Zustand trotz Behandlung nicht bessert.
Eltern können aber vorbeugen. Stillen stärkt das Immunsystem, eine rauchfreie Umgebung reduziert das Risiko nachweislich und die Impfungen gegen Pneumokokken und Haemophilus influenzae Typ b (Hib) sollten wahrgenommen werden. Wer seinem Kind nachts helfen möchte, der lagert den Oberkörper leicht erhöht, packt ein warmes Kirschkernkissen ans Ohr und spendet ganz viel Nähe. Das hilft oft mehr als jede Tablette.
Schulalltag und Lärm
Kinderohren sind täglich enormen Belastungen ausgesetzt. Musik aus Kopfhörern auf dem Schulweg, Lärm auf dem Schulhof, Stimmengewirr im Klassenzimmer. Laut einer Untersuchung der Erasmus University Medical Center in Rotterdam aus dem Jahr 2018 leidet bereits jedes siebte Schulkind unter Hörverlust. In deutschen Klassenzimmern werden Lautstärkespitzen von bis zu 85 Dezibel gemessen. Das entspricht etwa dem Lärm eines Martinshorns aus zehn Metern Entfernung.
Was können Eltern konkret tun? Erstens: Zuhause für Ruhephasen sorgen, in denen die Ohren sich regenerieren können. Zweitens: auf die Wahl der Kopfhörer achten. In der EU sind nur Geräte zugelassen, die auf 85 Dezibel gedrosselt sind, Produkte ohne das GS-Zeichen können bis zu 110 Dezibel erreichen. Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Technologie sind deutlich besser für das kindliche Gehör als In-Ear-Stöpsel, denn sie ermöglichen das Hören bei geringerer Lautstärke. Und drittens: Schule und Lehrer informieren, falls ein Hörproblem vorliegt. Es gibt technische Raumhörlösungen, die schwerhörigen Kindern helfen, dem Unterricht problemlos zu folgen.
Misophonie bei Kindern
Manche Kinder reagieren auf ganz normale, alltägliche Geräusche mit extremem Unbehagen oder sogar Wutausbrüchen. Das Klappern von Besteck, das Tippen auf einer Tastatur, das Schmatzen beim Essen. Dieses Phänomen nennt sich Misophonie, wörtlich übersetzt bedeutet es so viel wie „Hass auf Geräusche“.
Misophonie ist eine neurologische Reaktion, bei der bestimmte Klänge starke negative Emotionen auslösen. Besonders betroffen sind häufig Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren. Die Erkrankung wurde erstmals in den späten 1990er-Jahren beschrieben und ist wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden.
Woran erkennt man sie? Das Kind verlässt häufig Räume oder deckt die Ohren ab. Es reagiert auf bestimmte Geräusche mit Reizbarkeit, Wutausbrüchen oder körperlichen Symptomen wie erhöhtem Puls und Schwitzen. Familienmahlzeiten werden zur Belastungsprobe. Die Reaktionen des Kindes sind nicht kontrollierbar und keine Faulheit oder Übertreibung. Sätze wie „Stell dich nicht so an“ sind kontraproduktiv.
Hilfe bieten unter anderem kognitive Verhaltenstherapie, Achtsamkeitstraining und in manchen Fällen spezielle Hörgeräte, die angenehme Hintergrundgeräusche erzeugen. Der erste Schritt ist immer der Gang zum HNO-Arzt oder Kinder- und Jugendpsychiater.
Fünf einfache Ideen für zu Hause
Hören ist nicht nur passives Wahrnehmen, sondern eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Gerade bei jüngeren Kindern lässt sich die auditive Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, Hörreize bewusst aufzunehmen und zu verarbeiten, spielerisch fördern. Hier sind fünf Ideen, die ohne großen Aufwand funktionieren.
- Stille Post ist ein Klassiker: Wörter oder Sätze werden geflüstert weitergegeben, und am Ende zeigt sich, wie viel beim Zuhören hängen geblieben ist.
- Das Dosentelefon baut auf demselben Prinzip auf, macht aber darüber hinaus neugierig auf Physik.
- Beim Hör-Memory werden blickdichte Dosen mit unterschiedlichem Material gefüllt, Reis, Münzen, Sand, und das Kind muss durch Schütteln gleich klingende Paare finden.
- Beim Tick-Tack-Spiel wird ein Wecker im Haus versteckt und das Kind muss das Ticken orten, das trainiert das Richtungshören.
- Und wer Gute-Nacht-Geschichten vorliest, kann auch immer mal lauter und leiser werden, um an den Reaktionen mögliche Einschränkungen zu erkennen.
Was Eltern noch tun können
Hörgesundheit ist kein Nischenthema für Mediziner, sondern gelebter Familienalltag. Wer als Vater ein paar einfache Dinge im Blick behält, kann viel bewegen.
Ihr solltet unbedingt das Neugeborenen-Hörscreening direkt nach der Geburt wahrnehmen. Außerdem alle Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere die U8 mit vier Jahren, nutzen. Auf Warnsignale achten: verzögerte Sprachentwicklung, häufiges Nachfragen, ungewöhnlich laute Mediennutzung. Den Schulalltag des Kindes im Blick haben und bewusst Ruhephasen einbauen. Auf gute Kopfhörer achten und die Lautstärke im Auge behalten. Und mit dem Kind über Hören reden, spielerisch, neugierig, ohne Druck. Denn je mehr Kinder verstehen, wie ihre Ohren funktionieren, desto mehr passen sie selbst auf.
Bücher, die helfen
Wenn ein Kind eine Hörschwäche hat oder ein Hörgerät bekommt, brauchen Eltern gute Wege, um das Thema zu erklären, ohne Angst zu machen. Kinderbücher können dabei wunderbar helfen. „El Taubinio“ erzählt die autobiografische Geschichte eines gehörlosen Mädchens, das lernt, ihre Hörgeräte als Superkraft zu sehen. „Bodo Borstel hört nicht gut“ begleitet ein Ferkel auf dem Weg zum Hörgerät und zeigt kindgerecht, dass Hörprobleme lösbar sind. „Hanni hat Tomaten in den Ohren“ macht den Besuch beim HNO-Arzt zum entspannten Abenteuer. Und „Emil entdeckt die Welt der Töne“ von der Bundesinnung der Hörakustiker erklärt auf bunten Seiten alles rund ums Hören und Hörgeräte.
Fazit: Hören ist die Wurzel von allem
Hören ist die Voraussetzung dafür, dass Kinder sprechen lernen, sich sozial entwickeln, in der Schule mitkommen und die Welt um sich herum verstehen. Eine unbehandelte Hörstörung ist keine Kleinigkeit, sie kann die gesamte Entwicklung eines Kindes beeinflussen. Aber: Mit den heute verfügbaren Mitteln, von frühen Screeninings über moderne Hörgeräte bis hin zu aufkommenden Gentherapien, lassen sich die allermeisten Probleme frühzeitig lösen.
Der Welttag des Hörens am 3. März ist ein guter Aufhänger, aber kein Grund, das Thema auf einmal im Jahr zu beschränken. Als Vater ist man ohnehin nah dran. Man hört zu, man redet, man spielt. Genau darin liegt die Chance.