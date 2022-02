Tiptoi – digitaler Stift für Bücher & Spiele

Bücher sind für Kinder ab der Geburt für etwa die ersten zehn Jahre das Medium Nummer 1. Dank Tiptoi, einem digitalen Stift, können Kinder ab etwa drei Jahren altersgerecht Bücher lesen, Bildergeschichten erkunden oder sogar Spiele spielen. Uns hat der orangefarbene Tiptoi-Stift durch die gesamte Kindheit unserer Tochter begleitet und selbst während der Grundschulzeit nicht an Attraktivität eingebüßt. Daher stellen wir euch die Möglichkeiten und einige der Produkte heute vor.

Ihr bekommt den Tiptoi-Stift einzeln oder auch als Starter-Set zusammen mit einem ersten Buch. Betrieben wird er von zwei AAA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Das Setup für den Tiptoi

Der Tiptoi-Stift verfügt über eine interne Speichereinheit, die einmal aktiviert werden muss. Daher sind für die erstmalige Inbetriebnahme des Tiptoi folgende Schritte erforderlich:

Download des Tiptoi Manager – kostenloses Programm für PC & Mac Anschließen und Anschalten – Stift mit Kabel verbinden Audiodatei wählen – im Manager das richtige Produkt finden Audiodatei laden – das Lied oder Buch auf dem Stift speichern

Diese Schritte müssen für jedes neu angeschaffte Tiptoi-Produkt durchgeführt werden. Danach können eure Kinder direkt mit dem „sprechenden“ Stift loslegen.

Das audiodigitale Lern- und Kreativsystem für Bücher, Spiele und Spielzeug Ravensburger

Das Konzept

Der smarte Tiptoi-Stift erkennt Stellen in den dafür geeigneten Büchern oder auf Spielbrettern und liefert dann eine passende Ansage dazu. Das können Kinder ab drei Jahren bereits problemlos bedienen. Wir haben uns gefragt, wie das System technisch funktioniert, denn ein Laser oder Licht ist nicht zu erkennen. Im Digitalstift ist ein optischer Infrarot-Sensor eingebaut, der in den Büchern einen Code auslesen kann. Und das funktioniert ganz großartig, wenn der Stift relativ senkrecht angesetzt wird. Ein direkter Kontakt ist gar nicht nötig.

Entdecken Spielen Wissen Erzählen

Features

Mit den Produkten von Tiptoi können Kinder Spaß haben, lernen und spielen. Es hilft auch dabei, dass sie sich eigenständig und für einen längeren Zeitraum konzentriert mit einem Thema befassen. Und natürlich klappt das auch ganz prima unterwegs oder im Spiel mit Freunden oder den Eltern. Der Stift spielt Musik, Wörter, ganze Sätze oder auch Musik. Und die neueste Generation verfügt sogar über eine Aufnahmefunktion, die zusammen mit der Serie Tiptoi Create genutzt werden kann.

Vorteile

Durch den Tiptoi werden Bücher zum Leben erweckt. Kinder lernen Lieder, Tiergeräusche oder später auch Fächer aus der Schule wie Mathe oder Fremdsprachen kennen. Durch den Sound ergeben sich ganz neuen Einsatzbereiche und Themen. Der Tiptoi-Stift ist kinderleicht zu bedienen und muss eigentlich nur eingeschaltet werden.

Alle zu dem Tiptoi-Stift erhältlichen Produkte sind auf das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt. So gibt es mitwachsende Herausforderungen für KiTa- und Grundschulkinder, die mit zunehmendem Alter schwieriger und komplexer werden.

Einsatzbereiche

Mittlerweile gibt es nicht nur Bücher, sondern eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Wir stellen euch die Produkte vor, die es für den Tiptoi aktuell gibt.

Tiptoi-Produkte

Um überhaupt erstmal starten zu können, braucht ihr einen Tiptoi-Stift. Den gibt es mittlerweile in drei Generationen, jeweils mit unterschiedlichen Features. Ihr bekommt den Tiptoi-Stift einzeln oder gleich zusammen mit einem Starterset. In der WLAN-Edition hat der Stift eine Aufnahmefunktion. Dazu muss der Stift einmalig verbunden werden. Danach kann er Audiodateien automatisch herunterladen und eigene Dateien aufnehmen und abspeichern.

Stift & Starterset

Die Startersets gibt es für verschiedene Altersgruppen. Für Kinder ab drei Jahren ist neben dem Stift zum Beispiel ein Bilderbuch dabei. Kinder ab vier Jahren finden in dem ersten Set ein Zahlenbuch oder einen Globus. Darüber hinaus gibt es ein Weltreise-Buch, ein Buchstabenspiel oder ein Buch zu den Jahreszeiten.

Zu dem Stift gibt es außerdem noch Zubehör wie farbige Stifthüllen zum Wechseln oder Taschen für einen sicheren Transport.

Bücher

Die Kombination aus Buch und Audio kann vielfältig eingesetzt werden, daher sind bereits Bücher zu so ziemlich jedem Thema auf dem Markt. Für jedes Alter zwischen drei und zehn Jahren gibt es passende Angebote, immer ausgewiesen mit dem idealen Einstiegsalter. Für die ganz Kleinen geht es um erste Wörter, Tiergeräusche oder Dinge im eigenen Zuhause.

Für Grundschüler gibt es dann Wimmelbücher, erste Begriffe in englischer Sprache, Dinosaurier, Märchen oder die Uhrzeit. So verbinden die Bücher den Spaß beim Lesen mit spannenden Inhalten und bieten über einen längeren Zeitraum einen Lerneffekt und eine Wissensvermittlung.

Spiele

Nach dem Start mit den Büchern wurde das Konzept des digitalen Tiptoi Stiftes auch auf andere Bereiche übertragen. Mittlerweile sind eine Reihe von Spielen erschienen, die zu Zahlen, Fahrzeugen, dem Körper oder Sport teilweise recht komplexe Spielabläufe ermöglichen. So kann der clevere Stift dem Spielleiter bei der Durchführung und den Spielregeln helfen. Oder es werden Charaktere aus den Spielen zum Leben erweckt. Durch Sprache und Sounds werden Abenteuerwelten geschaffen, die eine tolle Atmosphäre schaffen und so für einen oder mehrere Spieler reichlich Spaß bieten.

Viele Spiele enthalten neben den Spielbrettern auch dreidimensionale Aufbauten, Spielfiguren, Tafeln, Spielchips und weitere haptische Elemente, die sich zum Teil auch mit dem Stift aktivieren lassen.

Auch die Spiele sind nach Alter der Kinder sortiert und reichen von drei bis zehn Jahren.

Puzzle

Puzzle sind für Kinder eine spannende Möglichkeit, ihre Skills in Sachen Konzentration, Feinmotorik, Logik und Auge-Hand-Koordination zu schärfen. Bei einem Tiptoi-Puzzle ist nach dem Zusammensetzen aber noch lange nicht Schluss. Es gibt Puzzle für Kinder von drei bis neun Jahren. Zum Beispiel mit einem Bild von Paw Patrol. Dazu gehören zwei Bilder mit je 24 Teilen für Kinder ab vier Jahren. Und nachdem das Puzzle zusammengesetzt ist, wird die Welt von Paw Patrol dank dem cleveren Stift lebendig. So sammeln die Kinder spannende Infos über die Fellfreunde, hören echte Geräusche und tauchen ab in die Abenteuer von Marshall, Chase und den anderen Vierbeinern. Die Puzzle kosten meist 12 bis 15 Euro.

Spielfiguren

Die meisten Kinder lieben detailgetreue Spielfiguren. Sie organisieren ihren Bauernhof mit Kühen und Pferden, lassen wilde Tiere in Afrika zum Leben erwecken oder tauchen dank einiger Dinosaurier ab in die Urzeit. Spielfiguren von Tiptoi können aber noch viel mehr, denn sie stecken voller Überraschungen und wertvollen Informationen. So liefern sie passendes Wissen zu den Figuren, wenn die Kinder mit dem Stift auf ein kleines orangenes Feld tippen, welches an der Spielfigur angebracht ist.

So werden die Tiere und Figuren dank Audiodateien lebendig und liefern Geräusche, Wissenstexte, Geschichten und Lieder zu den entsprechenden Lernthemen.

Tiptoi Create

Tiptoi Create ist ein Ableger des Digitalstiftes für Kinder ab sechs Jahren, bei dem die Aufnahmefunktion eine Rolle spielt. Dank Büchern, Spielen und Stickern können die Kinder selbst Inhalte entwickeln und Geräusche erfinden, Lieder singen oder auch Geschichten erzählen. So geht der Spaß über das Spielen hinaus und fördert die Fantasie durch die interaktiven Möglichkeiten.

Zu der Serie CREATE gehören Bücher, Spiele und Sticker. Zu einem Set gehören 20 Sticker und jeder davon bietet zum Thema passende Geräusche, lustige Sätze und kreative Anregungen. Insbesondere mit Hilfe der Aufnahmefunktion können die Sticker mit eigenen Texten und Geräuschen erweitert und kreativ eingesetzt werden.

Tiptoi Active

Die neueste Serie zu dem orangefarbenen Stift ist quasi die „Arsch hoch“-Variante für den Tiptoi. Denn hier gibt es neben dem Spiel- und Lesespaß erstmals auch lustige Bewegungsspiele mit Musik und Tanz. Dazu ist eine technische Erweiterung erforderlich: ein Lautsprecher für den Stift sorgt dafür, dass mehrere Kinder die Anweisungen verstehen, während sie durch das Zimmer tanzen oder Übungen absolvieren. So haben die Kinder stets die Hände frei, während sie über den Stift die Anweisungen erhalten.

Mit diesem Spielprinzip macht Bewegung auch schon Kindern ab drei Jahren Spaß. Außerdem wird neben dem Körpergefühl und dem Gleichgewicht auch der Teamgeist gefördert. Ausgewählte Musik und lustige Reime machen Spaß und motivieren die Kleinen, sich zu bewegen. Hier ein kurzer Eindruck im Bewegtbild.

Ganz egal, ob eure Kinder sich allein beschäftigen, ob ihr gemeinsam spannende Spiele spielen möchtet oder ob Freunde für einen bunten Nachmittag zu Besuch sind. Die Spielmöglichkeiten von Tiptoi sind vielfältig und dabei gar nicht teuer. So eignen sie sich auch prima als Geschenk. Uns begleiten die Produkte schon seit einigen Jahren und bisher sind sie noch nicht langweilig geworden.

