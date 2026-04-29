Rezept des Monats 04.2026: Tortilla mit grünem Spargel

Deutschland ist Spargelland. Und viele Erwachsene fiebern der Zeit im Frühjahr entgegen, wenn die „Gemüse-Sticks“ endlich wieder zu einem bezahlbaren Preis im Regal landen. Kinder sind über die glitschigen Stangen auf dem Teller nicht immer ganz so happy. Insbesondere in der klassischen Zubereitung mit Kartoffeln und Butter oder Sauce Hollandaise. Wenn ihr den Nachwuchs an euer liebstes Gemüse ranführen wollt, helfen andere Arten der Zubereitung und auch der grüne Ableger. Daher gibt es bei uns diesen Monat eine Tortilla mit grünem Spargel.
Das Rezept haben wir bei unserem Kooperationspartner Choosy entdeckt, es stammt aus der Feder von Daniela und ihrer Kartoffelwerkstatt, die ihr auch bei Instagram findet und die eine Vielzahl toller Rezepte rund um die Kartoffel für euch bereithält. Nun aber ein paar mehr Infos zu unserem Rezept des Monats:
Die Tortilla hat ihren Ursprung in Spanien und gehört dort als „Tortilla Española“ zu den absoluten Küchenklassikern: ein einfaches, sättigendes Gericht aus Eiern, Kartoffeln und Olivenöl, das seit dem 19. Jahrhundert fester Bestandteil der Alltagsküche ist. Unsere Frühlingsvariante bekommt mit grünem Spargel ein Upgrade. Und der bringt gleich einen entscheidenden Unterschied zum weißen Kollegen mit: Grüner Spargel wächst über der Erde, bildet durch Sonnenlicht Chlorophyll und bekommt so seine Farbe sowie ein kräftigeres, leicht nussiges Aroma. Weißer Spargel hingegen bleibt unter der Erde, wird gestochen, bevor er das Licht sieht, und schmeckt dadurch milder und zarter. Kurz gesagt: Weiß ist elegant, grün ist aromatisch.
Rezept für Tortilla mit grünem Spargel
Wenn es schnell gehen muss, alle satt werden sollen und trotzdem etwas Frisches auf den Tisch kommen sollte, ist diese Tortilla genau dein Ding. Sie lässt sich unkompliziert vorbereiten, schmeckt warm wie kalt und ist damit perfekt für den turbulenten Familienalltag. Und dank grünem Spargel landet ganz nebenbei noch eine Extraportion Frühling auf dem Teller.
Typ: Familienessen
Küche: Spanien
Schlüsselwörter: Tortilla, Spargel
Rezeptausbeute: 4
Kalorien: 487
Gesamtzeit: 00:40:00
Rezept-Zutaten:
- 12 Kartoffeln
- 200 g Kirschtomaten
- 500 g grüner Spargel
- 2 Bund Lauchzwiebeln
- 8 Eier
- 8 EL Milch
- 2 Knoblauchzehen
- 2 TL Muskatnuss (gemahlen)
- 2 EL Butter
- n.B. Salz
- n.B. Pfeffer
Rezeptanweisungen:
Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen.
Die Kartoffeln schälen, die Hälfte davon in Kartoffelstifte hobeln und die andere Hälfte in Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und klein schneiden. Frühlingszwiebeln waschen und fein hacken. Spargel waschen und die Enden abschneiden. Die Tomaten waschen und halbieren.
Eine Auflaufform mit der Butter einfetten und darin die Kartoffelstifte mit Salz und Pfeffer würzen und anschließend im Ofen knusprig backen.
In der Zwischenzeit die Kartoffelscheiben mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und mit dem Knoblauch und den Frühlingszwiebeln vermengen.
Die Eier in einer Schüssel aufschlagen und mit der Milch kräftig verrühren.
Die Kartoffelscheiben mit der Eier-Mischung vermengen und in der Auflaufform auf dem Röstiboden verteilen. Den Spargel und die Tomaten auf den Kartoffelscheiben verteilen und die Tortilla bei 180°C ca. 20-25 Minuten backen.
Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.