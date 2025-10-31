Rezept des Monats

Rezept des Monats 10.2025: Kartoffel-Omelette mit Käse

31. Oktober 2025
2 mins
rezept des monats 10.2025

Eier und Kartoffeln sind zwei absolute Klassiker in fast jeder Familienküche. Kinder lieben sie, Papas sowieso. Und wenn dann auch noch Käse ins Spiel kommt, ist das für kleine und große Esser ein „perfect match“. Unser Rezept des Monats Oktober 2025, ein Kartoffel-Omelette mit Käse, bringt alles zusammen: es ist einfach, lecker und wunderbar wandelbar, also genau das Richtige für ein gemütliches Abendessen oder das Wochenend-Mittag mit der ganzen Familie.

Unsere Rezeptidee kommt wie immer von der Ernährungs-App Choosy, mit der zusammen wir regelmäßig kindgerechte Gerichte vorstellen. Ihr Kartoffel-Omelette mit Käse ist blitzschnell gemacht, gelingt garantiert und schmeckt sogar den kleinen Gemüse-Muffeln – perfekt also für alle Papas, die ohne großen Aufwand etwas Warmes und Gesundes auf den Tisch bringen wollen. Und weil der Herbst bekanntlich die Hochsaison für Kartoffeln ist, passt dieses einfache Wohlfühlgericht perfekt in die kühleren Monate: sättigend, herzhaft und mit einer Extraportion Familiengemütlichkeit.

Das Kartoffel-Omelette mit Käse passt perfekt in die Familienküche
© blackieshoot (Unsplash)

Wer mag, kann das Omelette ganz einfach variieren, zum Beispiel mit frischem Spinat, fein geschnittenen Paprikawürfeln oder ein paar Frühlingszwiebeln für extra Farbe und Vitamine.

Rezept für Kartoffel-Omelette mit Käse
rezept des monats 10.2025

Das Kartoffel-Omelette mit Käse ist echtes Familien-Soulfood: schnell gemacht, sättigend und herrlich cremig. Mit nur wenigen Zutaten zaubert ihr ein warmes Gericht, das Kindern schmeckt und Papas stolz macht. Perfekt für den Herbst und alle Tage, an denen es einfach, lecker und gemütlich sein soll.

Typ: Familienessen

Küche: Spanien

Schlüsselwörter: Omelette, Kartoffeln

Rezeptausbeute: 4

Kalorien: 427

Gesamtzeit: 00:25:00

Rezept-Zutaten:

  • 8 Eier
  • 500 g Karoffeln
  • 400 g Tomaten
  • 4 Stangen Lauchzwiebeln
  • 120 g geriebenen Emmentaler
  • 2 EL Sonnenblumenöl
  • 8 EL H-Milch
  • 4 Prisen Salz
  • 2 Prisen Pfeffer

Rezeptanweisungen: Die Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und in Salzwasser gar kochen. In einer Schüssel Eier, Milch, Käse, Salz und Pfeffer gut verquirlen. Wenn die Kartoffelscheiben gar sind, Öl in einer Pfanne erhitzen und Kartoffeln darin anbraten. Tomaten und Lauchzwiebeln waschen, klein schneiden und zu den Kartoffeln in die Pfanne geben. Dann die Ei-Mischung in die Pfanne gießen, einen Deckel darauf legen und stocken lassen. Dann am besten direkt servieren!

Bewertung des Redakteurs:
4.57
Copy of Button Light Planen und kochen

Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.

Unsere Zusammenarbeit mit Choosy

Ganz einfach gesund essen

Das Rezept ist von dem Essensplaner ChoosyDie App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“ 

Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats
Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.

