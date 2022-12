Rezept des Monats 12.22: Rotkohl-Ziegenkäse-Tartelettes

Ein besonderes Jahr geht bei uns auch mit einem ganz besonderen Rezept des Monats Dezember 2022 zu Ende. So könnt ihr die letzten 365 Tage kulinarisch nochmal Revue passieren lassen, das abgelaufene Jahr mit Pauken und Trompeten verabschieden und 2023 mit dem gewissen Extra und den ersten Vorsätzen direkt begrüßen. Denn die Rotkohl-Ziegenkäse-Tartelettes verbinden den Klassiker aus der Weihnachtsküche in einer modernen Interpretation mit reichlich Schmackes. Also, ran an den Herd und dann hoch die Tassen. Lieben Dank wie immer an Choosy für diese leckere Rezeptidee.

Bevor wir euch aber zeigen, wie diese Rotkohl-Tartelettes durch den Ziegenkäse in Verbindung mit dem knackigen Granatapfel zu einer Geschmacksexplosion werden, verraten wir euch zuerst einmal, warum dieses Rezept doch irgendwie „next level“ ist. Denn die Tartelettes backt ihr bei diesem Gericht selbst. Vielleicht kennt ihr das leckere Gebäck fertig gekauft, um es mit Erdbeeren und Sahne zu verputzen. Hier gibt es die kleinen runden Teile in einer herzhaften Variante. Aber keine Sorge, auch wenn die Zutatenliste recht umfangreich erscheint, bekommt ihr das locker hin. So sorgt ihr für viele „ohhhs“ und „ahhhs“ bei der Familie.

© little.l.official

Rotkohl-Ziegenkäse-Tartelettes

Da wir euch in dieser Kategorie insbesondere einfache Familiengerichte präsentieren, wagen wir uns hier mit dem Ziegenkäse sicherlich etwas mutig voran, denn nicht alle Kinder stehen auf den geschmacklich besonderen Käse. Und auch nicht alle Eltern. Trotzdem ist er hier im Zusammenspiel mit den anderen Zutaten sehr gelungen eingesetzt. Probiert es am besten direkt aus. Das Rezept stammt von little l, die ihr auch auf Instagram findet.

Infos zum Rezept

🕐 50 Minuten

🔥 678 kcal

💰 geringe Kosten

Zutaten für vier Portionen

Dinkelmehl (Type 630 ): 200 g

): 200 g Margarine : 50 g

: 50 g Kräuterfrischkäse : 80 g

: 80 g Rotkohl : 500 g

: 500 g Kokosöl : 1 EL

: 1 EL Zwiebel : 1

: 1 Zitrone : 1

: 1 Apfelessig : 5 EL

: 5 EL Gemüsebrühe : 120 ml

: 120 ml Lorbeerblätter : 2

: 2 Gewürznelken : 8

: 8 Brauner Zucker : 1 g

: 1 g Granatapfel : 1

: 1 Sahne : 80 ml

: 80 ml Milch : 80 ml

: 80 ml Ei: 1

1 Ziegen-Frischkäse : 150 g

: 150 g Thymian : 3 Stiele

: 3 Stiele Mandelblättchen : 2 EL

: 2 EL Salz : nach Belieben

: nach Belieben Pfeffer: nach Belieben

Zubereitung der Rotkohl-Ziegenkäse-Tartelettes

In einer mittelgroßen Rührschüssel Dinkelmehl, Margarine und Kräuterfrischläse miteinander verkneten bis ein elastischer Teig entstanden ist. Anschließend für 30 Minuten kaltstellen.

Für die Füllung Rotkohl in dünne Streifen schneiden und Zwiebel in Würfel schneiden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Zwiebel kurz anschwitzen danach Rotkohl zugeben und kräftig anbraten. Zitrone auspressen und Saft sowie Apfelessig zum Rotkohl geben. Gut miteinander vermischen.

Lorbeerblätter, und Nelken (in einem Teeei) zum Rotkohl zufügen. Alles mit Zucker bestreuen und anschließend weitere 3 Minuten köcheln lassen. Mit Gemüsebrühe ablöschen und bei kleiner Hitze ungefähr 15 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Teig in 4 gleich große Stücken aufteilen. Mit dem Nudelholz die einzelnen Stücken auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche rund ausrollen bis ein Kreis entstanden ist, der ungefähr 18-19 cm groß ist. Die Teigfladen in gebutterte und leicht mit Mehl ausgestaubte Formen geben und festdrücken.

Granatapfel aufschneiden, Kerne vorsichtig herauslösen und beiseite stellen. Thymian von den Stielen zupfen und fein hacken. Zusammen mit den Granatapfelkernen zum Rotkohl geben. Rotkohl auf die Förmchen aufteilen.

Sahne, Milch und Ei in einer mittelgroßen Schüssel verrühren und mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Ofen auf 175° Umluft anstellen.

Sahne-Milch-Mix über den Rotkohl in die Förmchen gießen. Ziegenkäse zerzupfen und auf dem Rotkohl verteilen. Tarteletts im Ofen 30 – 35 Minuten backen bis der Käse leicht Farbe angenommen hat. Da jeder Ofen anders ist, schaut zum Ende hin häufiger in den Ofen, nicht das euch etwas verbrennt.

Guten Appetit! Und ihr wisst ja: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.

Lasst uns gern mal wissen, wie euch unsere Rezepte gefallen. Und wenn ihr eine Anregung für ein relativ einfach zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.