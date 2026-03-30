Rezept des Monats 03.2026: Blätterteigmöhren mit Käse-Kern

Wie jedes Jahr zum Frühlingsbeginn steht auch nun Ostern vor der Tür. Und neben den vielen Eiern und auch Hasen, die wir natürlich nur in Schokoform futtern, erfreut sich die Karotte zum Osterfest größter Beliebtheit. Der Klassiker in der Gemüseküche für Kinder dient zum Eierfärben und natürlich als Hasenfutter, wird aber auch gern als Deko verwendet. Bei unserem Rezept des Monats zaubern wir mit den Blätterteigmöhren mit Käse-Kern nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich ein echtes Highlight auf den Kinderteller.
Dieses Gebäck sind nicht nur aus wie eine Möhre, es schmeckt auch so. Denn unter der goldbraunen Kruste steckt ein Mix aus Karotten und Käse. Damit punktet ihr auf jeden Fall beim Nachwuchs. Und überhaupt ist das orange Gemüse ein echtes Superfood auf dem Teller. Sie steckt voller Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt und das für gesunde Augen, eine starke Immunabwehr und strahlende Haut sorgt. Dazu liefert sie wertvolle Ballaststoffe für eine gesunde Verdauung und macht kleine Bäuche angenehm satt. Das Beste? Möhren lassen sich roh als Knabberei, gedünstet als Brei oder versteckt in Muffins und Suppen ganz easy in den Familienalltag schmuggeln. Hier wird aber nichts versteckt, das Auge isst mit!
Rezept für Blätterteigmöhren mit Käse-Kern
Entweder bereitet ihr diese Leckerei zum Osterfest vor und überrascht beim feierlichen Brunch. Oder ihr zaubert das herzhafte Gebäck zusammen mit euren Kindern auf die Teller. So habt ihr zu den Ostertagen einen tollen Start und ein gemeinsames Projekt.
Typ: Familienessen
Küche: Deutschland
Schlüsselwörter: Ostern, Bätterteig
Rezeptausbeute: 4 (12 Möhren)
Kalorien: 652
Gesamtzeit: 01:00:00
Rezept-Zutaten:
- 275 g Blätterteig (Kühlregal)
- 200 g Karotten
- 1 Ei
- 250 g Frischkäse
- 100 g Gouda
- 1 EL Sesamsamen
- 15 g Petersilie (glatt)
- 15 g Schnittlauch
- 1 TL Paprikapulver (edelsüß)
- 0.5 TL Currypulver
- n.B. Salz
- n.B. Pfeffer
Rezeptanweisungen:
Backofen vorheizen: Ober-/Unterhitze: 200 °C oder Umluft: 180 °C
Zuerst kleine Trichter aus Backpapier basteln: Dafür backblechgroße Backpapier-Zuschnitte in jeweils 4 Rechtecke schneiden. Jedes Rechteck zu einem Trichter aufrollen und das Backpapier seitlich mit einer Tackernadel fixieren.
Blätterteig entrollen. Teig in gleichbreite Streifen schneiden (Anzahl wie die Portionsanzahl). Jeden Teigstreifen vom unteren Ende eng um einen Papiertrichter wickeln, sodass sich der Teig leicht überlappt. Teigenden andrücken.
Die Blätterteig-Trichter auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Ei verquirlen und die Blätterteig-Möhren gleichmäßig damit bepinseln. Mit Sesam bestreuen.
Die Blätterteig-Möhren im Backofen ca. 15-20 Minuten goldgelb backen.
Für die Frischkäse-Füllung ein paar Stiele Petersilie als Deko zur Seite legen. Restliche Kräuter fein hacken.
Karotte fein raspeln.
Frischkäse, Kräuter, Paprikapulver, Currypulver und gut verrühren.
Gehackte Kräuter und geraspelte Karotte unter die Frischkäse-Mischung rühren.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und kalt stellen.
Gouda in kleine Stücke schneiden.
Blätterteig-Möhren aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Anschließend Backpapier vorsichtig aus den „Möhren“ lösen.
Frischkäse-Füllung in einen Spritzbeutel füllen und die Trichter damit zu 2/3 füllen. Dann ein Stück Gouda hinein drücken. In jede Teig-Möhre ein paar Petersilienstiele stecken. Und fertig!
Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
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