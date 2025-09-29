Rezept des Monats 09.2025: Brokkoli-Käse-Strudel

Viele Eltern setzen bei ihren Familiengerichten ja auf ein Gemüseversteck, also auf nicht sofort sichtbare, gesunde Zutaten, die den Kindern nicht auf den ersten Blick auffallen. Bei unserem Rezept des Monats September 2025 ist es ähnlich, denn wir haben euch einen Brokkoli-Käse-Strudel ausgesucht, den ihr ganz einfach nachkochen könnt und der durch die Kombi aus Teig, Käse und Gemüse für große Begeisterung am Esstisch sorgen sollte. Und gerade Brokkoli ist für die meisten Kinder ja auch keine große Sache. Probiert es am besten gleich mal aus.
Den Strudel kennt ihr sicherlich als süßes Gericht. Eine sehr bekannte Version ist der Apfelstrudel. Allerdings kann man die gefüllte Teigrolle auch herzhaft füllen, wie dieses Rezept beweist. Es stammt von Lisa, die hier auf Instagram unter „Lisas Foodblog“ viele einfache und leckere Rezepte für den Alltag präsentiert. Folgt ihr gern für noch mehr Inspiration. In diesem Rezept greifen wir übrigens zu fertigem Strudelteig. Wir wollen euch nicht zu viel zumuten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch alles selbst herstellen. Dazu findet ihr hier eine Anleitung für einen Strudelteig. Alles andere kriegt ihr auf jeden Fall easy hin.
Rezept für Brokkoli-Käse-Strudel
Der Strudel ist eine bekannte Mehlspeise mit einer gefüllten Teigrolle, bekannt unter anderem in der süßen Variante als Apfelstrudel. Bei unserem Familiengericht wird der Strudelteig mit Brokkoli und Käse gefüllt. Wir greifen im Rezept auf fertigen Teig zurück. Ihr könnt den aber auch selbst herstellen, wenn ihr wollt.
Typ: Familienessen
Küche: Österreich
Schlüsselwörter: Strudel
Rezeptausbeute: 3
Kalorien: 621
Gesamtzeit: 00:50:00
Rezept-Zutaten:
- 400 g Brokkoli
- 275 g Blätterteig (Kühlregal)
- 1 Zwiebel
- 2 Scheiben Raclettekäse
- 1 Mozzarella
- 2 EL Crème fraîche
- 1 Prise Salz
- 1 Prise Pfeffer
Rezeptanweisungen: 1. Den Backofen auf 180°C Ober-/ Unterhitze vorheizen. Den Brokkoli in Röschen schneiden und diese für ca. 5 Minuten in kochendem Wasser garen. 2. In der Zwischenzeit schon mal die Zwiebel und den Raclette-Käse in kleine Würfel schneiden. Mozzarella in Scheiben schneiden. 3. Brokkoli, Zwiebel und Raclette-Käse in eine Schüssel geben und kurz vermengen. 4. Den Blätterteig ausrollen, die Creme Fraiche mit Salz und Pfeffer vermengen und längs in der Mitte des Blätterteigs verteilen. Nun die Brokkoli-Mischung daraufgeben und mit Mozzarella-Scheiben belegen. 5. Zuletzt auf beiden Seiten diagonale Streifen bis zum Belag in den Blätterteig schneiden und dann immer abwechselnd einen Streifen von der linken Seite und einen Streifen von der rechten Seite über den Belag legen, sodass ein schönes Flechtmuster entsteht. 6. Den Brokkoli-Käse-Strudel anschließend für ca. 20 Minuten in den Backofen geben.
4.19
Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.