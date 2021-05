Werde der neue PUSTEFIX-BÄR-DESIGNER und gewinne deine eigene Sonderedition!

Ihr Väter seid im Vergleich zu den Mamas meist etwas träge, wenn es ums Mitmachen und Gewinnspiele geht. Lasst uns dieses Mal beweisen, wieviel Kreativität in euch und euren Kindern steckt. Ihr alle kennt die Seifenblasen von Pustefix. Der Hersteller fordert euch heraus. Gestaltet zusammen mit den Kindern euer eigenes Pustefix-Logo und zeigt uns eure Vorschläge auf Facebook und Instagram. Dort benötigt ihr einen Account. Das Design eines Gewinners wird als Sonderedition 200 mal produziert. Es gibt aber noch weitere spannende Preise rund um die Seifenblasen. Und natürlich Ruhm und Anerkennung bei euren Kindern, in der KiTa oder auf Social Media.

Pustefix-Geschichte

Die blauen Dosen mit dem orange-gelben Teddy auf dem Etikett kennen wir alle schon aus unserer eigenen Kindheit. Geben tut es sie seit 1948, erfunden in einem kleinen Vorort von Tübingen. Wie oft ist schon ein geöffnetes Fläschchen umgekippt und wir haben versucht, eine blasentaugliche Flüssigkeit selbst nachzumixen? Leider immer ohne Erfolg. Wir haben hunderte Seifenblasen in den Himmel geschickt, wieder aufgefangen, das Farbspiel beobachtet und ganze Serien abgefeuert. Die Seifenblasen von Pustefix sind ein Klassiker, für den man nie zu alt ist und der sich in wohl jedem Haushalt mit kleinen Kindern befindet.

Der Pustefix Design-Wettbewerb

Die lieben Kollegen von der Firma Pustefix möchten mal wissen, was bei euch auf den kleinen Dosen landet, wenn sich eure Kinder und ihr mal nach Herzenslust austoben dürfen. Und jetzt habt ihr die Chance, uns eure Designs zu zeigen. Daher erklären wir euch jetzt, wie diese exklusive Gewinnaktion genau funktioniert:

Hier findet ihr ein Blanko-Pustefix-Logo, an dem ihr euch orientieren könnt. Das ist natürlich stark vergrößert und wird entsprechend klein auf die Dose geklebt. Ihr könnt es aber als Vorlage herunterladen.

Original-Logo

Blanko-Vorlage: Mit Rechtsklick herunterladen, abmalen oder abfotografieren und ausdrucken!

2. Druckt das Blanko-Logo aus, malt es ab oder bringt es irgendwie anders auf Papier. Und dann lasst euch mit euren Kindern etwas einfallen. Alles ist erlaubt: Fingerfarbe, Tusche, Wachsmaler, Buntstifte, Filzer, Kartoffeldruck… Die Gestaltung ist frei und eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

3. Ihr habt ein Logo gestaltet? Super. Dann folgt unserem Kanal auf Facebook oder Instagram und schickt uns euren Entwurf als Foto in einem Kommentar unter diesem Post hier auf Facebook oder postet es auf Instagram mit dem Hashtag #pustepix

Bitte bewahrt die Bilder unbedingt zuhause auf, für den Druck wird eine guten Qualität benötigt. Da reicht das Foto nicht.

4. Mit diesem Beitrag startet die große Pustefix Gewinnaktion heute am 4. Mai 2021. Bis zum 18. Mai 2021 um 23.59 Uhr könnt ihr eure Vorschläge einsenden. Danach wird eine Fach-Jury die kreativsten Entwürfe aussuchen und die Gewinner küren.

1. Preis: Sonderedition von 200 PUSTEFIX Dosen (Inhalt pro Stück 42ml) mit deinem selbst kreierten Design

2. Preis: Seifenblasenvorrat mit 100 PUSTEFIX Dosen (Inhalt pro Stück 42ml)

3. Preis: Seifenblasenmaschine PUSTEFIX PARTY-BUBBLER

5. Den Namen der Sieger veröffentlichen wir über Instagram und Facebook. Ruhm, Ehre und viele Pustefix Seifenblasen sind euch gewiss.



Hier findet ihr Infos zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz des Wettbewerbs.

Und nun beweist, dass auch in uns Vätern viele tolle Künstler stecken, die zusammen mit ihren Kindern tolle Pustefix-Logos gestaltet können. Auf geht’s!! Mit dem Jahresvorrat an Seifenblasen werdet ihr dafür sorgen, dass eure Kinder mit viel Spaß durch dieses besondere Jahr kommen, daher ist der Gewinn ein tolle Möglichkeit, für viele spaßige Erlebnisse zu sorgen.

Wenn ihr dann in Sachen Design so richtig angezündet seid, könnt ihr auf der Seite mypustefix.de online weiter an tollen Entwürfen basteln und diese direkt in kleiner Auflage für euch bestellen. Im Shop des Herstellers findet ihr außerdem alle verfügbaren Produkte und könnt diese für grenzenlosen Spielspaß direkt zu euch nach Hause bestellen. Neben der klassischen Dose findet ihr dort auch einen Nachfüllpack, eine Multi-Bubble-Trompete sowie einen Multi-Bubbler. Weitere News zu den Seifenblasen von Pustefix findet ihr auf den Kanälen auf Facebook und Instagram.

Viel Glück!