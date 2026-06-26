Game, Set, Switch 2 – Unsere Konsole und drei neue Spiele für abenteuerliche Familienzeit

werbung | Zugegeben, wir sind eine Zockerfamilie. Im Grunde spielen wir täglich. Mal längere Brett- und Kartenspiele, Exit-Games und immer auch mal ein schnelles Spiel zwischendurch. Und klar, auch eine Konsole gehört bei uns zur Ausstattung. Seit dem Start der Nintendo Switch hatten wir eine Konsole an den Fernseher angeschlossen. Manchmal hat sich die Tochter für Animal Crossing damit ins Zimmer zurückgezogen, aber oft haben wir auch Sportspiele, Mario Party oder Mario Kart zusammen gedaddelt. Jetzt haben wir ein Jahr nach dem Marktstart auf die Switch 2 upgegradet und dazu auch direkt drei Spiele besorgt. Das Setup wollen wir euch hier vorstellen.
Wer uns länger liest, weiß: Wir sind hier eine Switch-Familie der ersten Stunde. Seit 2017 wird bei uns gemeinsam gezockt, am liebsten zu zweit, zu dritt oder zu viert. Genau dieser gemeinsame Spielspaß steht bei uns im Vordergrund, nicht das stundenlange Alleine-vor-dem-Bildschirm-Sitzen. Insofern war die Frage für uns nie „Switch 2 ja oder nein?“, sondern unter anderem eine Frage des Budgets, denn mit aktuell 469,99 EUR im offiziellen Nintendo-Shop ist die Switch 2 keine Konsole, die man mal eben im Vorbeigehen mitnimmt.
Da lohnt erstmal der Blick auf die Technik und auf das, was die neue Version besser kann als der Vorgänger. Ein Tipp: Wenn ihr etwas recherchiert, dann findet ihr hin und wieder online auch spannende Bundles oder Rabatte, zum Beispiel hier:
Von der Switch 1 zur Switch 2: Was sich verbessert hat
Die Switch 2 ist seit Juni 2025 erhältlich, und der erste Eindruck beim Auspacken ist: sie ist größer, schwerer und technisch gereift. Das Herzstück ist das neue 7,9-Zoll-Display, ein ordentlicher Sprung gegenüber den 6,2 Zoll der ersten Switch. Es löst in Full HD auf, unterstützt HDR und bis zu 120 Hz, und das merkt man sofort: Farben wirken kräftiger, Bewegungen flüssiger, und auf dem großen Fernseher gibt die Konsole im Dock-Modus sogar bis zu 4K aus. Spiele sehen damit auch auf dem Wohnzimmer-TV noch schicker aus. Das ist etwas, das uns bei der ersten Switch gegenüber anderen Konsolen ein bisschen gefehlt hat.
Praktisch fürs Familienleben und über Jahre aufgebaute Profile: Bei der Ersteinrichtung lassen sich die Daten aus der alten Switch auf die Switch 2 übernehmen. Wir mussten also nicht bei null anfangen, sondern konnten alle Spielerprofile und vieles mehr einfach mitnehmen. Die Konsole ist außerdem abwärtskompatibel, fast alle Switch-1-Spiele laufen weiter, die Sammlung wandert also mit um.
Die neuen Joy-Con 2 docken jetzt magnetisch an, die L-, R-, SL- und SR-Tasten sind größer geworden, und es gibt einen eigenen Chat-Button. Die Tastenanordnung der Switch 2 ist wie schon beim Vorgänger nicht spiegelbildlich, aber das ist vermutlich im Labor lange genug getestet und optimiert worden, und fühlt sich auf jeden Fall auch richtig an. Mit dem GameChat lässt sich per eingebautem Mikrofon plaudern, und dank GameShare kann man bestimmte Spiele sogar mit jemandem teilen, der den Titel selbst gar nicht besitzt. Für Spieleabende mit Freund*innen oder Verwandtschaft ist das Gold wert.
Ein Wermutstropfen, den wir nicht verschweigen wollen: Die Akkulaufzeit. Nintendo gibt offiziell „ca. 2 bis 6,5 Stunden“ an, bei den grafikstarken neuen Titeln landeten wir in der Praxis eher bei gut drei Stunden, bevor das Ladekabel ran musste. Vollständig aufgeladen ist die Konsole im Ruhemodus nach rund drei Stunden. Für unterwegs heißt das: Packt eine Powerbank ein oder behaltet eine Steckdose im Blick. Und keine Sorge, falls mal etwas hakt, Nintendo liefert in regelmäßigen Abständen System-Updates aus, zuletzt im Juni 2026, welche die Stabilität, Komfort und Barrierefreiheit nach und nach verbessern.
Im Shop von Nintendo bekommt ihr für die Switch 2 auch reichlich Zubehör wie einen klassischen Nintendo Switch 2 Pro Controller, Joy-Con 2-Lenkräder für deine Rennspiele, eine Kamera, eine Tragetasche und natürlich auch neue Netzteile und Joy-Con 2-Controller.
Medienzeiten: „ab 0″ und „ab 6″ heißt nicht „so viel ihr wollt“
Ein Punkt, der uns als Eltern besonders wichtig ist und der bei aller Spielfreude nicht untergehen darf. Zwei der drei Spiele, die Nintendo uns geschickt hat, sind von der USK ab 6 Jahren freigegeben (Mario Tennis Fever und Pokémon Pokopia), Yoshi sogar ab 0 Jahren. Das klingt herrlich harmlos, und das sind diese Spiele inhaltlich auch. Trotzdem gilt bei uns wie eh und je: Eine niedrige Altersfreigabe ist kein Freifahrtschein für unbegrenzte Bildschirmzeit.
Wir plädieren seit jeher für einen maßvollen Umgang mit Medien und gerade weil das Zocken bei uns vor allem gemeinsam stattfindet, ist die Konsole für uns weniger Babysitter als Familien-Aktivität. Wer feste Spielzeiten vereinbart, die Spiele zusammen auf dem großen Bildschirm erlebt und das Ganze als bewusstes Highlight statt als Dauerberieselung versteht, fährt unserer Erfahrung nach am entspanntesten. Und ja: Die USK-Freigabe ist eine gute erste Orientierung, ersetzt aber nicht den eigenen Blick darauf, was zum jeweiligen Kind passt. Bei Yoshi etwa würden wir trotz „ab 0″ eher ab dem Grundschulalter starten, dazu unten mehr.
Denn nun wollen wir euch kurz vorstellen, mit was wir uns gerade die Zeit vertreiben.
Mario Tennis Fever: Aufschlag, Slice und ein Schuss Wahnsinn
Fangen wir mit dem Spiel an, das thematisch perfekt in den Wimbledon-Sommer passt. Mario Tennis Fever ist seit dem 12. Februar 2026 exklusiv für die Switch 2 erhältlich, und es ist genau die Art Spiel, für die wir die Switch ursprünglich liebgewonnen haben: ein Sportspiel, das man zu Hause gegeneinander oder im Doppel zusammen spielt.
Wer wie wir gerade durch den Zverev-Hype Lust bekommt, selbst den Schläger zu schwingen, ist hier richtig. Eine sehr umfangreiche Tennis-Akademie führt einen geduldig durch alle Schläge und Möglichkeiten. Und davon gibt es reichlich: Aufschlag, Slice, Backspin, Lobs und obendrauf diverse Powerschläge. Die große Neuerung sind die sogenannten Fever-Schläger: 30 Stück gibt es, jeder mit einem eigenen Effekt, vom Eisfeld auf der gegnerischen Seite bis zum schrumpfenden Mini-Pilz. Das sorgt für ordentlich Chaos auf dem Platz und für jede Menge „Hey, das war gemein!“-Momente. Dazu kommt das größte Charakter-Aufgebot der Serie mit 38 spielbaren Figuren.
Für Solisten gibt es ein Abenteuer, in dem Mario und seine Freunde von einem Monster in Babys verwandelt werden. Man startet also als Baby Mario und lernt das Tennisspielen Stück für Stück neu. Das ist eher die Einstiegs- und Trainingsschule. Das eigentliche Herz von Mario Tennis Fever schlägt aber im Wohnzimmer: im Einzel gegeneinander oder im Doppel miteinander. In unserem Test haben wir zwei Spielvarianten zu zweit, drei Varianten zu viert und das Solo-Abenteuer ausprobiert. Genug Auswahl also, um vom kurzen Match bis zum großen Familienturnier alles abzudecken. Wer mag, schwingt die Joy-Con sogar wie einen echten Schläger vor dem Bildschirm (Handschlaufe nicht vergessen!). Kurzum: Wenn man Sportspiele mag, macht das richtig Laune.
Details:
- Name: Mario Tennis Fever
- System: Nintendo Switch 2
- Erscheinungsdatum: 12.02.2026
- Altersfreigabe: USK ab 6 Jahren
- Preis: 69,99 EUR (download) // 79,99 EUR (physisch) im Nintendo-Shop
Yoshi and the Mysterious Book: Ein Jump’n’Run zum Entdecken
Yoshi and the Mysterious Book ist seit Mai 2026 exklusiv für die Switch 2 zu haben und mit USK ab 0 das offiziell „jüngste“ Spiel im Bunde. Im Kern ist es ein wunderbar charmantes Jump’n’Run für Einsteiger, also auch ein toller erster Plattformer für jüngere Kinder. Mit einer kleinen Einschränkung: Man muss ziemlich viel lesen. Deshalb würden wir es trotz der „ab 0″-Freigabe eher ab etwa sechs Jahren empfehlen, oder eben gemeinsam mit einem lesenden Elternteil an der Seite.
Die Idee ist zauberhaft: Auf Yoshis Insel fällt ein sprechendes Buch namens Enzo vom Himmel. Seine Seiten muss man nach und nach mit „Kreaturen“ freispielen, und jede Seite ist eine eigene kleine Erlebniswelt, in der man etwas über die jeweiligen Tierchen erfährt. Das ist nicht immer auf Anhieb intuitiv, aber mit viel Ausprobieren, Herumspringen und eben Lesen kommt man den Lösungen aber Stück für Stück auf die Spur. Und keine Angst: Yoshi kann in diesem Spiel nicht besiegt werden, ein echter Stressfaktor weniger für kleine (und große) Gemüter. Einen Zeitdruck gibt es ebenfalls nicht, hier wird in Ruhe entdeckt.
Was uns besonders gut gefällt: Den freigeschalteten Tierchen darf man eigene Namen geben, die dann tatsächlich ins Spiel integriert werden. Ein super Feature, das sofort eine persönliche Bindung schafft. Apropos Langzeitmotivation: ich selbst habe längst nicht jedes Level trotz aufmerksamen Spielens mit allen Sternen und Punkten abgeschlossen. Das ist hier aber kein Manko, im Gegenteil: So verlängert sich der Spielspaß, und es gibt immer einen Grund, noch einmal in eine Buchseite zurückzukehren. Der handgezeichnete, fast wie ein animiertes Bilderbuch wirkende Stil tut sein Übriges.
Details:
- Name: Yoshi and the Mysterious Book
- System: Nintendo Switch 2
- Erscheinungsdatum: 21.05.2026
- Altersfreigabe: USK ab 0 Jahren
- Preis: 59,99 EUR (download) // 69,99 EUR (physisch) im Nintendo-Shop
Pokémon Pokopia: Das Inselleben für Aufbau-Fans
Und dann ist da noch Pokémon Pokopia, seit März 2026 exklusiv für die Switch 2. Ehrlicherweise eine kleine Wundertüte für uns: Aufbauspiele müssen sich in unserem Haushalt nämlich immer an einem Maßstab messen: an Animal Crossing. Das ist und bleibt das große Highlight unserer Tochter, die sehnsüchtig auf eine neue Version wartet. Und Pokémon war bei uns bislang ehrlich gesagt kein großes Thema. Aber dafür hat uns Pokopia echt überrascht.
Denn Pokopia trifft genau diesen entspannten „Werkeln, Bauen, Gestalten“-Nerv. Man spielt ein Ditto, das in eine verkümmerte Welt erwacht und sie Stück für Stück wieder zum Leben erweckt. Ressourcen sammeln, Felder anlegen, Möbel basteln, Wege optimieren und Lebensräume für immer mehr Pokémon schaffen… Wer Animal-Crossing-Vibes sucht, wird sie hier finden, nur mit deutlich mehr Crafting und „Bauen mit Zweck“.
Das clevere Detail: Befreundete Pokémon bringen dem Ditto neue Fähigkeiten bei, mit denen man die Umgebung verändert: Bisasams Blättertanz lässt Gras wachsen, Schiggys Aquaknarre bewässert die Felder. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel in Echtzeit, wechselndes Wetter und einen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Personen, lokal oder online. Für die cozy Familie, die gemeinsam an einem kleinen Paradies bastelt, ist das eine schöne, friedliche Sache und vielleicht sogar der Einstieg, der unsere Tochter mit dem Warten auf das nächste Animal Crossing versöhnt.
Details:
- Name: Pokémon Pokopia
- System: Nintendo Switch 2
- Erscheinungsdatum: 05.03.2026
- Altersfreigabe: USK ab 6 Jahren
- Preis: 69,99 EUR (download) // 79,99 EUR (physisch) im Nintendo-Shop
Unser Fazit: Konsole an und Action
Die Nintendo Switch 2 ist für uns genau das geworden, was wir uns erhofft hatten: ein Familien-Spielgerät, das Groß und Klein wieder aufs Sofa holt oder davor für Action sorgt. Das größere, schärfere Display und die 4K-Ausgabe am Fernseher machen das gemeinsame Spielen am großen Bildschirm richtig schön, die Datenübernahme von der alten Switch nimmt einem die Umstiegssorgen, und Funktionen wie GameShare laden geradezu zum Zusammenspielen ein. Der Akku könnte länger halten, das ist der ehrlichste Kritikpunkt, aber höchstens unterwegs ein Problem.
Bei den Spielen deckt unser Trio die ganze Bandbreite auf der Switch 2 ab: Mario Tennis Fever für die schweißtreibenden Familienduelle, Yoshi als entspanntes Entdecker-Abenteuer für die Kleineren und Pokopia als gemütliches Aufbau-Spiel für lange, ruhige Nachmittage. Wie gewohnt mit Maß, mit festen Zeiten und mit jeder Menge Spaß. So gibt es Familyaction mit Mario Kart und Co. bei uns auch weiterhin.
Häufige Fragen zur Nintendo Switch 2 und den Spielen
Ist die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel?
Ja. Fast alle Spiele der ersten Switch laufen auf der Switch 2 weiter, und bei der Ersteinrichtung lassen sich die Daten der alten Konsole übernehmen.
Ab welchem Alter sind die drei Spiele freigegeben?
Yoshi and the Mysterious Book ist USK ab 0, Mario Tennis Fever und Pokémon Pokopia sind jeweils USK ab 6 Jahren. Bei Yoshi empfehlen wir wegen der vielen Lesepassagen trotzdem eher den Start ab dem Grundschulalter oder gemeinsames Spielen. Und grundsätzlich solltet ihr die Empfehlungen nur als Richtwerte nehmen und immer mit euren Kindern abgleichen, ob es passt.
Welches Spiel eignet sich am besten zum gemeinsamen Spielen?
Für Duelle und Doppel im Wohnzimmer ist Mario Tennis Fever erste Wahl. Pokémon Pokopia bietet einen entspannten Koop-Modus für bis zu vier Personen, Yoshi ist eher ein Solo- bzw. Eltern-Kind-Erlebnis.
Wie lange hält der Akku der Switch 2?
Nintendo gibt offiziell ca. 2 bis 6,5 Stunden an. Bei grafikstarken Spielen lagen wir in der Praxis eher bei gut drei Stunden.
Sind die drei Spiele Switch-2-exklusiv?
Ja, alle drei Titel erscheinen ausschließlich für die Nintendo Switch 2 und laufen nicht auf der ersten Switch.
Und nun: Happy Gaming!
[In Kooperation mit Nintendo]