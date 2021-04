Märchen to go – mit der APP Audiobooks by Deezer

[Werbung] Die Suche nach spannenden Inhalten für Kinder kann sich auf einem Streamingportal durchaus kniffelig gestalten, denn meist sind Musik, Podcasts und Hörbücher wild durcheinandergewürfelt. Deezer hat aufgeräumt und bietet zahlenden Kunden mit der APP „Audiobooks by Deezer“ eine ganz eigene Plattform nur für Hörbücher und Hörspiele. Somit wurden Musik und Podcasts von den Hörbüchern und Hörspielen getrennt. Meine Tochter hört recht oft Geschichten am Tablet, zum Beispiel „Drei ??? Kids“ und „Die Schule der magischen Tiere“. Daher hat uns interessiert, welche Titel verfügbar sind, wie die Suche funktioniert und ab welchem Alter Kinder mit der App Audiobooks by Deezer zurechtkommen.

Für Kinder sind Hörbücher und Hörspiele eine tolle Möglichkeit, Medien zu nutzen und trotzdem die Fantasie anzuregen. Meine Tochter packt sich manchmal nach der Schule und dem Essen zur Erholung unter eine Decke und lauscht einer Geschichte. Sie hat dann verständlicherweise nicht gleich schon wieder Lust auf Lesen. Und der Fernseher läuft bei uns nur abends für eine Sendung. Daher sucht sie sich gern eine Geschichte zum Anhören, um abzuschalten. Nicht immer schafft sie eine ganze Folge. Somit ist die Funktion wichtig, ein Hörbuch unterbrechen und an der gleichen Stelle fortsetzen zu können. Das hat Audiobooks by Deezer berücksichtigt und eine Bibliothek angelegt, in die sogar einzelne Folgen zum Offline-Hören heruntergeladen und ab der pausierten Stelle weitergehört werden können. Es gibt einen „Sleep Timer“ für automatisches Abschalten und eine barrierefreie App für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen.

Funktionen

Außerdem ist eine aufgeräumte und übersichtliche Suche von Nöten. Ich traue meiner Tochter mit neuen Jahren durchaus zu, auch schon allein auf die Pirsch nach spannenden Titeln zu gehen. Dabei möchte ich aber verhindern, dass nur ein Mausklick entfernt die dunklen Ecken des Internets erreichbar sind. Mit einer eigenen App wie Audiobooks by Deezer ist diese Sorge genommen. Denn wenn wir hier auf KIDS eingrenzen, dann gibt es nur die Titel zu sehen, die für Kinder geeignet sind. Mit der „Haferhorde“ fehlt derzeit zwar noch eine der Lieblingshörbuch-Serien, aber das Angebot wird stetig erweitert.

Die Bedienung der APP Audiobooks by Deezer ist ebenfalls kinderleicht. Es gibt drei Reiter am unteren Ende der Seite: „Entdecken“, „Suche“ und „Meine Hörbücher“. Mit der Suche öffnet sich ein Eingabefeld, um direkt zum Beispiel nach „Drei ??? Kids“ zu suchen. In der Liste der verfügbaren Titel können die gewünschten Hörbücher mit einem Herz markiert und so in die Liste eigener Bücher abgelegt werden. Wer sich inspirieren lassen möchte, wählt „Entdecken“ und bekommt dort von der Redaktion zusammengestellte Titel, Da sind die Kindertitel auch nach Altersgruppen „Bis 6 Jahre“ und „6 bis 12 Jahre“ und „Jugendliche“ unterteilt. Ausserdem können Klassiker wie TKKG oder Benjamin Blümchen direkt angesteuert werden.

Auch für Eltern

Hier soll gar nicht der Eindruck entstehen, dass die App nur für Kinder konzipiert wurde, Denn auch wenn ich mir selbst unterwegs oder bei meinen Laufrunden überwiegend Musik und Podcasts über die klassische App von Deezer auf die Ohren gebe, switche ich auf Autofahrten allein oder zusammen mit meiner Frau auch mal auf Audiobooks by Deezer und höre mir einen Thriller an. Auch da lassen wir uns von den Empfehlung leiten oder suchen ganz konkret nach den verfügbaren Hörbüchern, zum Beispiel von Ken Follett oder Simon Beckett.

Kosten für Audiobooks by Deezer

Jeder Deezer-Kunde, der ein kostenpflichtiges Abo gebucht hat, bekommt neben der Deezer-App für Musik und Podcasts auch die Nutzung der App Audiobooks by Deezer für Hörbücher und Hörspiele ohne Aufpreis hinzu. Insofern bekommt man für einen Preis ab 9,99 € pro Monat zwei umfangreiche Apps mit tollen Angeboten. Wer aber nicht gleich die Katze im Sack kaufen möchte, der kann als Neukunde eins der kostenpflichtigen Angebote erstmal 3 Monate lang kostenlos testen und so für sich checken, ob dieses Angebot für ihn passt. Wenn nicht, kann man Deezer allein auch kostenlos nutzen und auf Audiobooks by Deezer und einige Funktionen verzichten.

Deezer Angebote

Folgende kostenpflichtige Angebote sind buchbar:

Deezer Premium

Keine Werbung

Offline-Modus

Unbegrenzt skippen

73 Millionen Songs, Tausende Podcasts, Hörbücher und Hörspiele

Songcatcher zur Erkennung von Songs

Songtexte können angezeigt werden

2 Apps, 1 Preis → Deezer und Audiobooks by Deezer

9,99 €/Monat

=> Hier geht’s direkt zu Deezer Premium und eine kostenlose Testphase

Deezer Family

Alle Vorteile von Deezer Premium

Bis zu 6 eigenständige Konten

14,99 €/Monat

=> Jetzt 3 Monate kostenlos Deezer Family ausprobieren

Deezer HiFi

Alle Vorteile von Deezer Premium

Zugriff auf 70 Millionen HiFi-Titel (FLAC, 16-bit 1,411 kbps verlustfrei, CD-Qualität)

Exklusiver Zugriff auf die „360 by Deezer“-App mit Titeln in Sonys innovativem „360 Reality Audio“-Format

Ein eigener „ HiFi-Room “ mit exklusiv zusammengestellten HiFi-Inhalten

“ mit exklusiv zusammengestellten HiFi-Inhalten 14,99 €/Monat

=> Direkt mit Deezer HiFi loslegen und drei Monate testen

Ganz egal, für welches dieser Pakete ihr euch entscheidet, die Hörbuchapp Audiobooks by Deezer ist immer enthalten. Einzeln und kostenlos ist sie nicht nutzbar, nur in Verbindung mit einem Deezer Abo.

