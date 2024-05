Kontaktlinsen sind nicht biologisch abbaubar und gehören in den Restmüll, nicht in den Abfluss, die Toilette oder den gelben Sack. CooperVision bietet plastikneutrale Einmalkontaktlinsen. Plastikneutral bedeutet, dass die Menge an Plastik, die in der Produktion der Kontaktlinse, der Blister sowie der Umverpackung benötigt oder verbraucht wird, gesammelt oder recycelt wird, bevor es ins Meer gelangen kann. Außerdem dauert es Jahre, bis die Menge an Plastik von Kontaktlinsen die Menge an Plastik einer einzelnen Plastiktüte erreicht .