Buchtipp: „Fit für den Kindernotfall“

Mit der Geburt des ersten Kindes wird unsere Gefühlswelt ordentlich durcheinandergewürfelt. Und neben dem grenzenlosen Glück sind es auch große Sorgen und das Bedürfnis, dem Kind stets maximale Sicherheit zu bieten. Dafür können wir viel tun, einen Kindernotfall aber nicht immer verhindern. Denn Kinder stürzen, klemmen sich, stopfen sich komische Sachen in den Mund und sind im Ernstfall nicht immer in der Lage, uns Auskunft über ihr Wohlbefinden zu geben. Dabei bleibt Eltern oft nicht viel Reaktionszeit. Mama und Papa sollten also vorbereitet sein. Das Buch „Fit für den Kindernotfall“ hilft dabei, für eine Erstversorgung vorbereitet zu sein. Daher möchten wir es euch heute vorstellen.

Zwei Dinge möchte ich vorab loswerden: als Patchwork-Papa war meine Tochter bereits das dritte Kind für meine Frau. Daher haben wir uns gegen einen Geburtsvorbereitungskurs entschieden. Allerdings habe ich wenige Tage vor der Geburt einen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern absolviert, denn ich wollte für den Kindernotfall vorbereitet sein. In einem Halbtageskurs haben wir gelernt, die gefährlich nicht nur Murmeln, sondern auch die Klebelasche von Taschentuchpackungen sind. Besonders hilfreich war die Position und der beherzte Schlag auf den Rücken, um die Luftröhre freizubekommen, was wir an einer Puppe probieren mussten. Und die Herzdruckmassage, die wir alle wahrscheinlich zum letzten Mal im Kurs zur Führerscheinprüfung angewendet haben.

Keiner möchte das Wort „Reanimation“ im Zusammenhang mit seinem Kind lesen. Und doch lauern im Haushalt und auch unterwegs überall die Gefahren. Wir waren schon panisch in die Notaufnahme unterwegs, weil meiner Tochter ein Wandspiegel auf den Fuss gestürzt war. Das konnten wir nicht selbst versorgen. Aber andere Verletzungen lassen sich durch die Eltern schnell versorgen, wenn die dafür nötigen Handgriffe bekannt sind. Und da setzt „Fit für den Kindernotfall“ an.

Inhalt von „Fit für den Kindernotfall“

Auf eine Notfallsituation mit einem Kind seid ihr nur bedingt vorbereitet. Und oft behalten Eltern gerade dann keinen kühlen Kopf, wenn sie Blut oder eine Verletzung bei ihrem Kind entdecken. Dabei ist gerade dann Ruhe gefragt, um das Kind erstmal wieder einzufangen. Daher sollten alle Eltern wissen, wie sie ihr Kind im Notfall richtig versorgen müssen. Bei vielen Eltern und Großeltern führt ein medizinischer Notfall von Baby oder Kleinkind sofort zum Griff zum Telefon, um einen Notarzt zu rufen. Oder die Eltern brechen selbst überstürzt in die Notfallaufnahme auf.

Auszug des Inhalts von „Fit für den Kindernotfall“

Oft wäre es aber die bessere Lösung, bei einem Kindernotfall Ruhe zu bewahren und direkt vor Ort mit der Behandlung oder lebensrettenden Maßnahmen zu starten, bis der Notarzt eintrifft. Gerade in Fällen wie zum Beispiel einem Kreislaufstillstand, bei denen jede Minute zählt, sollten Eltern direkt eingreifen.

Die Autorin Dr. med. Katharina Rieth ist erfahrene Kinderfachärztin, Intensivmedizinerin und Notärztin und teilt in dem Buch ihr wichtiges Wissen mit den Lesern. Sie gibt essentielle Handlungsanweisungen, die wichtigsten Handgriffe, Basiswissen und präzise Anleitungen für das korrekte Verhalten in einem Kindernotfall. Es geht in 20 Kapiteln um die häufigsten Notfälle, also Fieber, Krämpfe, Bauchschmerzen, Ohrenschmerzen, Verletzungen, Nasenbluten, Luftnot, Verschlucken von Kleinteilen, Vergiftungen, Ertrinken, Austrocknung, Hitzeschlag, Erfrierung, Verbrennungen und Verbrühungen, Insektenstiche und allergische Reaktionen bis hin zum Ernstfall der Kinderreanimation.

Alle Themen und Anwendungsfälle sind anschaulich dargestellt und durch detaillierte Illustrationen gibt es für die Eltern die passende Hilfestellung, um in der Notsituation mit kühlem Kopf das Richtige zu tun. Neben Sofortmaßnahmen gehören auch Haltungen und Griffe zum Repertoire, über das die Eltern bei Babys und Kleinkindern verfügen sollten.

Leseprobe von „Fit für den Kindernotfall“

Und dann gibt es in „Fit für den Kindernotfall“ auch noch Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Elternalltag auftauchen können, z. B. wenn es zu Unfällen im Haushalt kommt, aber auch, wenn es um oft vorkommende Stresssituationen wie das Verabreichen von Medikamenten oder den Arztbesuch geht. Noch wichtiger ist natürlich, die Gefahrensituationen und -quellen zu kennen und schwerwiegende Unfälle im Vorwege zu verhindern. Somit gehört auch die Prävention zu den beschriebenen Themen. Abgerundet wird das Buch mit Infos zur Hausapotheke und zum korrekten Fiebermessen.

Interview zum Buch

Wenn ihr noch zögert, ob das Buch „Fit für den Kindernotfall“ euch wirklich im Alltag mit Kindern helfen kann, dann haben wir hier ein Interview mit der Autorin. In dem Gespräch gibt sie noch ein paar mehr Einblicke.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Über die Autorin

Dr. med. Katharina Rieth ist Kinderfachärztin, Intensivmedizinerin und Notärztin und kümmert sich seit über über einer Dekade insbesondere um die kleinsten Patienten. Mit ihrer Erfahrung und ihrem praktischen Wissen ist sie täglich im Einsatz, um Kinderleben zu retten. Neben ihrem Job als Ärztin engagiert sie sich für eine generelle Verbesserung der präklinischen Kindernotfallmedizin und leistet Präventionsarbeit in Sachen Kindergesundheit.

Details