#werbung Es heißt ja immer, dass die meisten Männer nicht gern einkaufen gehen, Frauen hingegen am liebsten stundenlang in Umkleidekabinen verbringen. Bei uns zuhause stimmt beides nicht. Aus Zeitgründen bestellen wir recht viel online. Und dabei bin ich ebenso aktiv wie meine Frau. Auch wenn es um unsere Tochter geht. Jetzt war ich mit ihr in der Zalando Lounge „bummeln“…

Die Kleine hat einen ganz eigenen Modegeschmack. Während der Schwangerschaft haben wir mal scherzhaft drüber gesprochen, dass uns ein kleiner Wildfang, der barfuss durch Matschpfützen tobt, lieber ist als ein Barbiepüppchen, welches ihr Sommerkleid nicht schmutzig machen will. Und auch bei der Auswahl an Farben sind wir gender-mäßig up to date und sehen keinen Grund, Klamotten in Rosa, Lila und mit viel Glitzer zu favorisieren. Aber da haben wir die Rechnung ohne unsere Tochter gemacht.

Schon recht früh hat sie bei der morgendlichen Auswahl des OOTD mitgewirkt. Ergebnis waren wilde Farbkombinationen, verkleidungsähnliche Zusammenstellungen und nicht immer dem Wetter entsprechende Looks. Bis heute trägt sie ihre Kniestrümpfe zum Beispiel über der Hose. Erstaunlicherweise wurde dieser „Trend“bereits von anderen Mädels aus ihrer Klasse übernommen.

Und auch beim Kauf neuer Sachen hat sie ganz eigene Vorstellungen. Daher erledigen wir das on- und offline eigentlich immer gemeinsam. So vermeiden wir nervigen Umtausch oder umständliche Retouren. Und übrigens findet man in dem Kleiderschrank der Kleinen mittlerweile doch ziemlich viel in Pink, Violett oder mit Pailletten. Scheint genetisch verankert zu sein…

Aktuell stand mal wieder ein Einkauf an. Die Kleinen wachsen ja so schnell. Unsere Tochter war aus den letzten Winterklamotten herausgewachsen. Für uns ist Zalando schon länger eine Anlaufstelle, wenn wir Kinderkleidung einkaufen wollen. Denn die Auswahl ist groß und der Versand geht flott. Und jetzt haben wir auch noch die Zalando Lounge für uns entdeckt. Das ist ein Shopping Club, in dem es Markensachen recht günstig gibt. Täglich wechseln die Angebote und es starten ständig neue Sales, daher gucken wir regelmäßig rein.

Es funktioniert aber anders als ein typischer Onlineshop, bei dem man sich zuerst für eine Kategorie entscheidet und dann durch die Trefferlisten surft. Die Zalando Lounge ist eher wie eine virtuelle Einkaufspassage, in der man sich zuerst für einen Markenshop entscheidet und dann die Angebote checkt. Danach kann man in den nächsten Shop „schlendern“ und sich dort umsehen. Eingrenzen lässt sich zum Beispiel nach „Damen“, „Herren“ und „Kinder“ sowie „Schnelle Lieferung“ und „Letzte Chance“. Rabatte bis zu 75% sind möglich. Und mit den „Happy Deals“ sind einige Aktionen zusammengefasst.

Es gibt allerdings auch vorgefertigte Suchen, über die Ihr schnell einsteigen könnt. Grundsätzlich kann ich Euch raten, regelmäßig reinzuschauen, Euch wichtige Deals über einen Klick vorzumerken und den Newsletter zu abonnieren. Denn die Deals laufen immer nur wenige Tage. Und nach dem Motto „first come – first serve“ sind die guten Teile in den gängigen Größen schnell vergriffen. Die Deals starten morgens um sieben Uhr.

Ihr könnt Euch mit diesem Link registrieren. Dazu braucht ihr nur eine Mail oder ihr nutzt Euer Zalando-Konto. Das ganze funktioniert natürlich auch per App.

Für uns gab es dieses Mal neue Winterstiefel, eine Winterjacke und zwei Pullover. Nach dem prüfenden Blick der Mama haben wir dann „bestellen“ gedrückt. So macht Shoppen auch dem Papa Spaß. Bei dem Einkauf haben wir gut 70% zum Originalpreis gespart.

[In Kooperation mit der Zalando Lounge – um den Shop zu testen, haben wir einen Einkaufsgutschein bekommen. Außerdem wurde unser Aufwand bezahlt. Unseren kritischen Blick hat das nicht beeinträchtigt…]