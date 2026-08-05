Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Warum nur 11 Prozent der Eltern zufrieden sind

Wie familienfreundlich ist Deutschland wirklich? Ausgerechnet zu dem Termin, an dem ein historischer Rechtsanspruch in Kraft tritt, liefert eine neue Umfrage des Sozialverbands Deutschland (SoVD) gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey ein ernüchterndes Bild. Befragt wurden 2.000 erwerbstätige Eltern von Kindern bis 18 Jahren. Das Ergebnis dürfte viele Väter nicht überraschen, die den Spagat zwischen Meeting und Kita-Abholung täglich selbst erleben: Zwischen politischem Anspruch und gelebtem Familienalltag klafft eine breite Lücke.
Für Daddylicious haben wir uns die Zahlen angesehen und gleich ergänzt, was Väter daraus konkret mitnehmen können: welche Rechte heute schon gelten, wo der Betreuungsausbau steht und warum gerade Männer beim Thema Vereinbarkeit genauer hinschauen sollten.
Die Umfrage in Zahlen: Ein vernichtendes Zeugnis
Beginnen wir mit dem Kernbefund. Fragt man Eltern, wie gut sich Familie und Beruf hierzulande vereinbaren lassen, fällt das Urteil verheerend aus: Nur etwa 11 Prozent halten die Vereinbarkeit für gut. Der Rest reicht von „geht so“ bis „schlecht“. Besonders auffällig ist dabei der Blick zwischen den Geschlechtern. Während 38 Prozent der Männer die Vereinbarkeit als schlecht bewerten, liegt die Negativquote bei Frauen mit knapp 48 Prozent noch einmal deutlich höher.
Für den SoVD ist das ein politisches Alarmsignal. SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier bringt es so auf den Punkt:
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf nicht allein vom persönlichen Organisationstalent abhängig sein, sondern braucht klare politische Rahmenbedingungen.“
Übersetzt in den Väter-Alltag heißt das: Wer morgens hektisch die Brotdose packt, zwischendurch heimlich das Handy checkt, weil die Kita anruft, und abends noch die liegengebliebene Präsentation nachholt, kämpft nicht gegen eigenes Versagen an, sondern gegen strukturelle Lücken.
Betreuung ist der Flaschenhals und der Ganztag startet ausgerechnet jetzt
Der mit Abstand größte Engpass hat einen Namen: Betreuung. Bei der Frage nach Angeboten für Schulkinder nach Unterrichtsende halten nur 12 Prozent der Eltern die Verfügbarkeit für wirklich ausreichend. Ähnlich angespannt sieht es bei Krippen- und Kita-Plätzen aus.
Genau hier setzt eine der größten familienpolitischen Reformen der vergangenen Jahre an und sie startet in diesem Monat. Zum 1. August 2026 tritt bundesweit der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Kraft. Er ist im Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG, § 24 Abs. 4 SGB VIII) verankert und gilt zunächst für Erstklässlerinnen und Erstklässler. Bis zum Schuljahr 2029/30 wird er Jahrgang für Jahrgang auf alle vier Grundschulklassen ausgeweitet. Der Umfang: acht Stunden an fünf Werktagen, inklusive Unterrichtszeit, unabhängig davon, ob und wie viel die Eltern arbeiten.
Das ist eine echte Chance, die berüchtigte Betreuungslücke zwischen Schulschluss und Feierabend zu schließen. Doch der Anspruch trifft auf eine unfertige Realität. Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft fehlen allein in Westdeutschland bis 2029 rund 150.000 zusätzliche Betreuungsplätze; hinzu kommt der anhaltende Personalmangel. Ein einklagbarer Rechtsanspruch bedeutet also nicht automatisch einen Platz um die Ecke.
Praxis-Tipp für Väter: Wer ein Kind einschult, sollte den Betreuungsbedarf frühzeitig und schriftlich beim Träger anmelden. Der Anspruch ist ein einklagbares Recht, dokumentierte Anträge und gesetzte Fristen sind im Zweifel die beste Grundlage, falls die Kommune nicht liefern kann.
Warum Väter das Problem oft entspannter sehen
Ein Befund verdient besondere Aufmerksamkeit, gerade in einem Magazin für Väter: Männer bewerten die Vereinbarkeit durchweg wohlwollender als Frauen. Das ist keine Frage von mehr oder weniger Liebe zum Kind, sondern meist eine Frage der Aufgabenverteilung. Wer den Löwenanteil der unsichtbaren Care-Arbeit trägt, spürt jede Lücke im System sofort am eigenen Kalender. Wer weniger davon schultert, merkt sie seltener.
Genau das macht die Zahlen für Väter interessant. Sie sind kein Vorwurf, sondern ein Realitätscheck: Wo im eigenen Haushalt liegt eigentlich die Last der Termine, der Krankheitstage, der spontanen Betreuungsausfälle? Der SoVD zieht daraus eine klare Konsequenz. Engelmeier verweist auf die „gesellschaftliche, gleichstellungspolitische Dimension“ und fordert, dass Sorgearbeit „endlich gerechter zwischen den Geschlechtern verteilt werden“ müsse.
Für Väter ist das eine Einladung, nicht eine Ermahnung: Eine partnerschaftlichere Aufteilung entlastet nicht nur die Partnerin, sie verändert auch die eigene Beziehung zum Kind. Und sie ist, wie die nächsten Abschnitte zeigen, längst mit konkreten Rechten hinterlegt.
Flexible Arbeitgeber sind gut, aber nicht genug
Vergleichsweise passabel schneiden die Arbeitgeber ab. Über 40 Prozent der Eltern attestieren ihnen ausreichende Möglichkeiten, Arbeitszeiten an familiäre Bedürfnisse anzupassen. Doch auch hier gilt: Frauen urteilen kritischer (über 40 Prozent sehen Defizite) als Männer (33 Prozent). Am härtesten trifft es Alleinerziehende, von ihnen sehen nur rund 19 Prozent genügend Spielraum, um Arbeitszeit und Familie unter einen Hut zu bringen.
Der SoVD sieht in Flexibilität allein aber noch keine Lösung. „Familienfreundlichkeit sollte ein Qualitätsmerkmal von Arbeitgebern werden„, so Engelmeier – gemeint sind Arbeitszeitmodelle, „die auch in der Praxis nutzbar sind und den Beschäftigten helfen„, nicht in erster Linie den Unternehmen. Für Väter heißt das ganz praktisch: Homeoffice und Gleitzeit sind wertvoll, ersetzen aber keine verlässlichen Öffnungszeiten von Kita und Ganztag. Ein flexibler Chef nützt wenig, wenn um 14 Uhr niemand das Kind betreut.
Welche Rechte Väter jetzt schon haben
So frustrierend die große Politik wirken mag, im Kleinen gibt es mehr Handlungsspielraum, als viele Väter nutzen. Ein Überblick über die wichtigsten Hebel:
Elternzeit: Väter haben Anspruch auf bis zu 36 Monate Elternzeit pro Kind, bis zum achten Geburtstag flexibel aufteilbar. Der Antrag muss dem Arbeitgeber spätestens sieben Wochen vor Beginn schriftlich vorliegen, ab diesem Zeitpunkt greift zugleich der Kündigungsschutz.
Elterngeld und Partnerschaftsbonus: Das Basiselterngeld, das ElterngeldPlus und der Partnerschaftsbonus belohnen es finanziell, wenn sich beide Elternteile die Betreuung teilen und parallel in Teilzeit arbeiten. Wichtig zu wissen: Seit April 2025 entfällt der Anspruch auf Elterngeld, wenn das zu versteuernde Jahreseinkommen des Paares über 175.000 Euro liegt.
Brückenteilzeit: In Betrieben mit mehr als 45 Beschäftigten haben Arbeitnehmer das Recht, ihre Arbeitszeit befristet zu reduzieren und danach zur alten Stundenzahl zurückzukehren. Ein starkes Instrument für die intensive Familienphase, das gerade Väter selten ausschöpfen.
Freistellung bei krankem Kind: Gesetzlich Versicherte haben pro Kind Anspruch auf Kinderkrankentage mit Kinderkrankengeld, für jedes Elternteil separat. Wer sie kennt, muss im Ernstfall keinen Urlaub opfern.
Diese Rechte gelten unabhängig davon, ob der eigene Arbeitgeber sich als besonders familienfreundlich vermarktet. Sie sind der Werkzeugkasten, mit dem sich Vereinbarkeit heute schon aktiv gestalten lässt.
Die Familienstartzeit: das Versprechen, das noch aussteht
Eine Forderung fehlt in dieser Aufzählung mit Absicht, weil sie bis heute nicht umgesetzt ist. Der SoVD verlangt „zehn Tage Freistellung für Väter bzw. zweite Elternteile rund um die Geburt eines Kindes mit vollem Entgeltersatz“. Gemeint ist die sogenannte Familienstartzeit, mit der Deutschland die EU-Richtlinie 2019/1158 umsetzen müsste.
Der Stand 2026 ist ernüchternd: Ein fertiger Gesetzentwurf existiert seit Jahren, wurde aber nicht verabschiedet und unter der neuen Bundesregierung vorerst gestoppt. Konkret bedeutet das für Väter in der Privatwirtschaft: Einen gesetzlichen Anspruch auf zehn bezahlte Tage direkt nach der Geburt gibt es weiterhin nicht. Wer beim Start ins Familienleben dabei sein will, muss weiterhin auf Elternzeit, Urlaub oder freiwillige Regelungen des Arbeitgebers zurückgreifen. Wegen der ausgebliebenen Umsetzung läuft inzwischen ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, aber für betroffene Familien ändert das an der aktuellen Rechtslage jedoch nichts.
Was der SoVD fordert und was das für Familien hieße
Über die Familienstartzeit hinaus bündelt der Verband eine Reihe von Forderungen, die den Alltag von Vätern spürbar verändern würden: den quantitativen und qualitativen Ausbau der Betreuungsinfrastruktur „mit verlässlichen Öffnungszeiten, die zu Arbeitszeiten passen“, die öffentliche Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen, eine partnerschaftlichere Ausgestaltung des Elterngeldes, die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die Abschaffung der Steuerklasse V sowie eine Reform des Ehegattensplittings.
Der rote Faden dahinter: Solange finanzielle und strukturelle Anreize einseitig bleiben, bleibt auch die Sorgearbeit ungleich verteilt. „Nur gute Vereinbarkeit stärkt Chancengleichheit und verhindert insbesondere die Benachteiligung von Frauen„, fasst Engelmeier zusammen. Für Väter ist das kein Nebenschauplatz, es ist die Kehrseite derselben Medaille.
Fazit: Nicht auf die Politik warten
Die SoVD-Umfrage zeichnet ein klares Bild: Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in Deutschland 2026 noch immer eher Glückssache als Standard. Betreuung bleibt der Flaschenhals, flexible Arbeitgeber sind hilfreich, aber keine Komplettlösung, und zentrale Reformen wie die Familienstartzeit stecken fest.
Die gute Nachricht für Väter: Warten muss niemand. Der neue Ganztagsanspruch verbessert die Ausgangslage spürbar, und mit Elternzeit, Partnerschaftsbonus, Brückenteilzeit und Kinderkrankentagen gibt es schon heute wirksame Werkzeuge. Wer sie kennt, kann Familie und Beruf aktiver gestalten und gleichzeitig die Care-Arbeit fairer verteilen. Genau das ist am Ende der wirksamste Beitrag, den Väter zur eigenen Vereinbarkeit leisten können.