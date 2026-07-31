Rezept des Monats 07.2026: Sommerliche Pasta mit geröstetem Ofengemüse & Cashew-Parmesan

Ein bisschen Paprika, eine Zwiebel, etwas Brokkoli und eine Handvoll Kirschtomaten ist ein Mix von Gemüse, bei vielen Familien im Kühlschrank liegt. Bei unserem Rezept des Monats packt ihr das auf ein Blech und mixt es danach mit Pasta. Die Rösthitze zieht Wasser aus dem Gemüse, die Ränder werden goldbraun, und es entsteht ein intensives, leicht süßliches Aroma. Dazu Vollkorn-Spaghetti, frischer Rucola und ein selbstgemachter Cashew-Parmesan und fertig ist ein knackiges Sommergericht. Daher gibt es bei uns diesen Monat eine sommerliche Pasta mit geröstetem Ofengemüse, Rucola und Cashew-Parmesan.
Das Rezept haben wir bei unserem Kooperationspartner Choosy entdeckt. Es stammt ursprünglich von Melanie und Sönke vom Vollwert-Blog, die dort und auf Instagram unter @vollwertblog seit Jahren zeigen, wie unkompliziert eine vollwertige, vegetarische Küche im Familienalltag funktioniert.
Das Schöne an dieser Kombination: Jede Zutat trägt etwas bei. Paprika und Kirschtomaten liefern Vitamin C, der Brokkoli Ballaststoffe und Folsäure, und die Kichererbsen sorgen mit pflanzlichem Eiweiß dafür, dass der Teller satt macht, ohne schwer im Magen zu liegen. Den herzhaften Abschluss gibt der Cashew-Parmesan, für den einfach Cashewkerne mit Knoblauch und Salz krümelig gemixt werden. Also eine pflanzliche Alternative, die den Käse auf der Pasta kaum vermissen lässt. Der Rucola setzt obendrauf noch eine würzig-pfeffrige Frische. Kurz gesagt: ein unkompliziertes Blech-Gericht, das aus Alltagsgemüse ein richtiges Sommeressen macht.
Rezept für sommerliche Pasta mit geröstetem Ofengemüse, Rucola & Cashew-Parmesan
Mit gar nicht so viel Aufwand bringt ihr ein leckeres Gericht auf dem Tisch, die Zutatenliste bleibt überschaubar, und trotzdem macht der Teller richtig was her. Das Gemüse röstet quasi von selbst auf dem Blech, während nebenher die Nudeln kochen und der Cashew-Parmesan in Sekunden aus dem Mixer kommt. Ideal also für alle Papas, die keinen Großeinkauf starten wollen und trotzdem etwas Buntes, Sommerliches auf den Kinderteller bringen möchten. Wer mag, hält die Rucola-Menge für die Kleinen einfach etwas zurück. Und den Eltern schmeckt’s mindestens genauso gut, versprochen.
Typ: Familienessen
Schlüsselwörter: Pasta
Rezeptausbeute: 4
Kalorien: 860
Gesamtzeit: 00:40:00
Rezept-Zutaten:
- 400 g Vollkornspaghetti
- 300 g Brokkoli
- 2 Rote Paprika
- 200 g Kirschtomaten
- 200 g Kichererbsen (Dose)
- 150 g Cashewkerne
- 2 rote Zwiebeln
- 8 Zehen Knoblauch
- 4 Zweige Rosmarin
- 2 Handvoll Rucola
- 6 EL Olivenöl
- Einige Basilikumblätter
- n.B. Salz
- n.B. Pfeffer
Rezeptanweisungen:
Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen.
Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und kleinhacken. Beides auf ein Backblech oder in eine große Auflaufform geben.
Paprika, Brokkoli und Tomaten waschen. Die Paprika und den Brokkoli in mundgerechte Stücke schneiden. Die Kirschtomaten nur halbieren. Das Gemüse auf das Blech oder in die Auflaufform geben.
Die gekochten Kichererbsen sowie Olivenöl, Kräuter, Salz und Pfeffer ergänzen. Alles gut vermischen. Das Backblech oder die Auflaufform auf die mittlere Schiene in den heißen Ofen geben und für ca. 25-30 Minuten rösten, bis das Gemüse weich ist.
Während das Gemüse im Ofen röstet, die Vollkornnudeln nach Packungsanweisung kochen und den Cashew-Parmesan sowie nach Belieben weitere Toppings vorbereiten.
Für den Cashew-Parmesan die Knoblauchzehe schälen und klein schneiden. Zusammen mit Cashewkernen und Salz in einen kleinen Mixer geben. Alles kurz mixen bis die Cashewkerne krümelig zerkleinert sind.
Rucola und Basilikumblätter waschen und klein schneiden. Zu Tisch die gekochten Nudeln zum Ofengemüse reichen. Die Rucolablätter unterheben und mit Cashew-Parmesan sowie Basilikumblättern toppen. Guten Appetit!
Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
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