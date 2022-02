Tobi Polar – lässige Rap-Musik für Kinder

Tobi Polar ist nicht nur ein ambitionierter Lehrer, sondern auch ein Mikrofon-Virtuose. Das sich das Wort „bipolar“ in seinem Namen versteckt, muss mehr Zufall als geheime Botschaft sein. Denn schwanken tut die Stimmung eigentlich nicht, wenn man seine Rap-Musik aus den Boxen schallen lässt. Eigentlich wird es sogar richtig feierlich, denn dem neuesten Song nach ist jeden Tag Geburtstag. Wir stellen euch Tobi Polar und seine Werke etwas genauer vor. Denn die werden nicht nur eure Kinder begeistern, versprochen.

Bevor wir uns die aktuellen Projekte vornehmen, erzählen wir euch ein bißchen über die spannende musikalische Reise.

Background von Tobi Polar

Als Sohn einer Musikerfamilie entdeckte Tobi Polar schon als Teenager seine Liebe zum Rap. Mit Mischpult und Schallplatten startete er schon im letzten Jahrtausend mit englischsprachigen Songs, bis er zum Freestyle auf Deutsch rüberwechselte. Als Live-DJ gründete er mit zwei Kumpels die erste Band. Aber während der Sessions und Auftritte wurde ihm klar, dass er eigentlich ans Mikrofon gehört. Aufmerksamkeit erlangte er durch Siege bei diversen Freestyle-Battles. Unter anderem gewann er dreimal beim angesagtesten Battle und gehörte so Mitte der 2000er zur Untergrund-MC-Elite des Landes. Durch seinen Lehrerjob taucht er aus der Musikwelt ab, fand aber 2019 als Tobi Polar zurück zur Musik. Jetzt möchte er mit seinem Familienrap Kinder und deren Eltern unterhalten.

Musik von Tobi Polar

2020 erscheint der erste Song „Roter Ferrari“ und wird ein Volltreffer. Mit der Single erobert Tobi Polar den ersten Platz der KiRaKa-Charts beim WDR, das Stück wummert durch die Kinderzimmer der Republik. Ein lässiger Song zum Cruisen, zum Tanzen, zum Mitsingen und für die lange Fahrt im Familienauto. Auch wenn das wahrscheinlich kein Ferrari ist. Was ein Helm und ein Rollmops mit dem Lied zu tun haben, könnt ihr gleich selbst herausfinden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren



Kurz danach legt Tobi Polar direkt nach, mit „Bonjour, Hello!“ rappt er sich 2021 in die Ohren und Herzen vieler kleiner und großer Hörer. Spielerisch trommelt er für internationale Verständigung ohne Sprachbarrieren. Außerdem klingt der Song wunderschön nach einem sommerlichen Getränk in der Sonne. Eine knackige Mischung aus Pop und Rap als bunte Reise durch diverse Sprachen. So kletterte er bis auf Platz 2 der Kindercharts. Zurecht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren



Und auch 2022 ruht sich Tobi Polar nicht am Lehrerpult aus, sondern zaubert uns fette Beats in die Boxen. Gerade in der aktuellen Zeit gibt es insbesondere für unsere Kinder deutlich zu wenig zu feiern. Aber Tobi hat dafür einen guten Plan. Er schlägt vor, einfach jeden Tag eine Party zu schmeißen. Dementsprechend heißt der Song auch „Jeden Tag Geburtstag“. Also backt Kuchen, besorgt Luftschlangen, dreht die Musik auf und lasst es krachen. Tobis Botschaft lautet:

„Jeder Tag ist eine Party. Ich feier’ dich. Du feierst mich.“ Tobi Polar

Für den Song hat sich der Deutschrapper ziemlich derben Support geangelt. Unter anderem war Produzent Shuko mit an Bord, der schon mit Rapper Cro erfolgreich zusammenarbeitete und auch international die Hip Hop-Szene mitgestaltete. Warum aber ausgerechnet ein Geburtstagssong? Das ist schnell erklärt, denn laut Tobi Polar gibt es in Deutschland einfach keinen coolen Song, den Kinder und Erwachsene gerne zusammen schmettern. Und er hat recht, über „Happy Birthday“ kommen die meisten wohl nicht hinaus. Aber jetzt, denn mit den Songwritern Felix Volk (Loi), Jonathan Kurz (Novum) und Deutschrapper Weekend von Chimperator entstand der Partyhit „Jeden Tag Geburtstag“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren



Und wenn es euch immer noch nicht reicht, dann gibt es mit dem Song „Drei Kollegen“ noch mehr Kinderrap auf die Ohren. Eine ganze Platte von Tobi Polar ist noch nicht erschienen, aber ihr bekommt alle Songs einzeln zum Download, unter anderem bei Amazon.

Also gebt ihm die Props, die er mit seiner unterhaltsamen Musik verdient. Dann habt ihr auch bei der nächsten Ausfahrt gemeinsam Spaß mit den rockenden Stöpseln auf der Rückbank. Ihr wisst ja, jeden Tag ist Geburtstag!

Mehr von Tobi Polar findet ihr auf seiner Website, bei youTube, Instagram und Facebook.

Rock on! Und hier gibt’s noch mehr tolle Musik für Kinder.