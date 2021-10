Der Achtsame Tiger – Jetzt als Musik-Hörspiel und live on stage

“Der achtsame Tiger” hat als Kinderbuch bereits die Herzen vieler kleiner und großer Leser erobert. In dem Kinderbuch des Jahres 2019 geht es um Gerüchte, Achtsamkeit, innere Werte und natürlich auch um wilde Tiere. Daher eignet sich „Der achtsame Tiger“ ganz prima als „Gute Nacht“-Geschichte für Kinder ab drei Jahren. Mittlerweile hat der Tiger auch die Bühne von Schmidts Tivoli in Hamburg erobert und zeigt dort seine Geschichte als Familienmusical. Und natürlich gibt es die Lieder daraus auch direkt auf die Ohren. Daher erzählen wir euch heute mehr darüber.

Tatsächlich mag ich persönlich die Tiger sehr und habe sogar zwei davon in eine Tätowierung eingebaut. Aber muss ein Tiger wirklich immer gefährlich sein? Auf gar keinen Fall, wenn es nach dem Achtsamen Tiger geht. Der will anderen Tieren nämlich auf keinen Fall etwas Böses oder an ihr saftiges Fleisch. Im Gegenteil. Seine Mission ist es, den anderen Tieren und der bunten und geheimnisvollen Dschungelwelt zu helfen. Im Rahmen des Familienmusicals nimmt der stattliche Tiger die Zuhörer mit auf eine spannende Reise und zeigt, wie so ein Tag im echten Tigerleben aussieht. Er sieht sich dabei als „ein friedvoller Krieger in der friedlichen Liga“ und hat dabei wirklich alle Pfoten voll zu tun:

Im Dschungel erklärt er dem kleinen Elefanten, was sein Leibgericht Kokomeloranganavokakizitrosine ist, macht zwischendurch den Orang-Utans die Haare schön oder verrät der vor Stress verknoteten Boa seinen ganz geheimen Tigertrick – nämlich erstmal ganz in Ruhe ein- und auszuatmen. Er hilft dem Krokodil dabei, endlich mutiger zu werden, löst den erschöpften Papagei beim Brüten ab, hängt ‘ne entspannte Runde mit dem Faultier ab und zeigt dem Tapir, dass man auch mit kurzen Beinen richtig gut tanzen kann. Denn am Schluss gibt’s eine fröhliche Party, natürlich gemeinsam mit allen Dschungeltieren in all ihrer Artenvielfalt. Roaaar!

© Emilia Dziubak (Mentor Verlag) / Universal Music GmbH

Zehn mitsingbare Pop-Songs

Kinder lieben Hörspiele, denn beim Anhören der Geschichten und Lieder können sie mit ihrer Phantasie ganz eigene Bilder entwickeln. Und so ist es auch bei „Der Achtsame Tiger“. Es erwarten euch zehn lustige, eingängige und mitsingbare Pop-Songs voller starker und wichtiger Botschaften. Es geht, wie der Name vermuten lässt, um Achtsamkeit, um Entschleunigung, um beruhigende Atmung, um bewusste Ernährung und um die gepflegte Langeweile, für die wir ja auch vehement plädieren. Der Tiger als Hauptfigur der Geschichte haucht diesen Themen auf sehr kinderfreundliche Art genug Leben ein.

Verantwortlich für das musikalische Werk „Der Achtsame Tiger“ sind die Musicalmacher Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth, die wahrscheinlich erfolgreichsten Autoren dieses Genres im deutschsprachigen Raum. Mit ihren überraschenden Ideen, viel Wortwitz und mitreißender Musik verwandeln sie das Buch in einen turbulenten Musicalspaß in prachtvoller Kulisse, der die ganze Familie begeistern wird.

„Der Achtsame Tiger“ als Doppel-CD

Der einzigartige Rolf Zuckowski war von dem Musical als bezaubernde Unterhaltung für die ganze Familie so begeistert, dass er das Musik-Hörspiel dazu unbedingt auf seinem Universal Music-Label „noch mal!!!“ veröffentlichen wollte. Und so ist „Der Achtsame Tiger“ mittlerweile als Doppel-CD mit allen Liedtexten und vielen Bildern des Buches im Booklet zu bekommen. Und das in zwei Versionen: als komplettes Hörspiel mit allen darin eingebundenen Liedern und dann als CD nur mit den Songs und einigen Specials. Er selbst sagt dazu:

„Der Achtsame Tiger“ wird euch bestimmt ganz viel Freude machen. Er nimmt euch mit auf einen spannenden, lustigen und dabei sogar lehrreichen Besuch im Dschungel und es wird euch überraschen, dass ein Tiger auch ganz anders sein kann, als ihr es bisher gedacht habt. Ich wünsche euch dabei viel Vergnügen! Rolf Zuckowski

Alex Melcher, Heiko Wohlgemuth, Martin Lingnau, Rolf Zuckowski

© Emilia Dziubak (Mentor Verlag); Tine Acke; privat

Das großartige Ensemble, angeführt vom tollen Schauspieler und Sänger Alex Melcher als Tiger, weiß mit so viel Leidenschaft und Humor durch die Geschichte zu führen, und die Songs von Martin Lingnau sind derart zeitlos, mitsingtauglich und evergreenartig griffig, dass viele Familiengenerationen gern mittigern dürften.

Die Lieder von der CD findet ihr zum Reinhören auch bei Spotify. Und hier bekommt ihr die Termine für das Musical von „Der Achtsame Tiger“ in Schmidts Tivoli.