LEGO SMART Play – Der intelligente Stein, der mit deinen Kindern spielt

Die größte LEGO-Innovation seit der Minifigur ist da, denn sie macht aus den vielen kleinen Steinen interaktive Spielgefährten. Was bedeutet dieser Schritt in Richtung smarter Toys für Väter und ihre Kids? Wir checken die Innovation vom Spielzeug-Giganten aus Dänemark.
Wir alle haben schon als Kinder mit LEGO gespielt und aus den kleinen Klemmbausteinen wunderbare Spielwelten geschaffen. Bis heute ist die Begeisterung bei kleinen und großen Fan ungebrochen. Dieses befriedigende Klick beim Zusammenstecken, der Geruch von frisch geöffneten Sets, die Ruhe beim konzentrierten Bauen – LEGO ist nicht nur Kinderspielzeug, sondern längst generationsübergreifende Kulturtechnik. Und jetzt legt der dänische Spielzeug-Gigant nach: Mit LEGO SMART Play kommt eine Technik auf den Markt, die nach Herstellerangaben die „bedeutendste Weiterentwicklung seit der Einführung der Minifigur 1978“ sein soll. Große Worte. Aber was steckt wirklich dahinter?
Der Stein, der mitspielt
Im Kern geht es um eine einfache, aber faszinierende Idee: LEGO-Modelle sollen erstmals darauf reagieren können, wie mit ihnen gespielt wird. Kein Bildschirm, keine App, keine komplizierte Verkabelung, sondern unsichtbare Technologie direkt im Stein. Der sogenannte LEGO SMART Brick ist dabei das Herzstück des Systems. In diesem unscheinbaren Baustein steckt ein speziell entwickelter Chip, der kleiner ist als ein einzelner LEGO-Noppen-Stein. Dazu kommen Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie ein Mini-Lautsprecher mit integriertem Synthesizer. Das Ganze lädt sich kabellos auf.
Ergänzt wird der Smart Brick durch sogenannte Smart Tags und Smart Minifiguren. Diese Elemente koppeln sich mit dem Brick und lösen spezifische Reaktionen aus: Laserschussgeräusche, Triebwerksgeräusche, Lichter, sogar thematische Musik. Wenn die Minifigur von Luke Skywalker ihr Lichtschwert schwingt, summt es. Wenn Darth Vader auf seinem TIE Fighter sitzt, hört man das charakteristische Dröhnen der Twin-Ion-Triebwerke. Das Versprechen: Geschichten werden lebendiger, Rollenspiele immersiver und das ganz ohne Bildschirm.
Star Wars als Testballon
Dass LEGO SMART Play ausgerechnet mit Star Wars startet, ist kein Zufall. Die Zusammenarbeit zwischen LEGO und Lucasfilm läuft seit über 25 Jahren, kaum ein anderes Universum bietet so viele ikonische Sounds und Szenen. Drei „All-in-One“-Sets kommen am 1. März 2026 auf den Markt: Luke’s Red Five X-Wing (584 Teile, 89,99 Euro), Darth Vader’s TIE Fighter (473 Teile, 69,99 Euro) und das Throne Room Duel & A-Wing Set (962 Teile, 159,99 Euro). Jedes Set enthält den Smart Brick samt Ladegerät, mindestens eine Smart Minifigur und mehrere Smart Tags.
Besonders das größte Set mit dem Thronsaal-Duell zwischen Luke, Vader und Imperator Palpatine klingt reizvoll: Drei Smart Minifiguren, fünf Smart Tags, ein A-Wing mit Triebwerksgeräuschen und – kleines Easter Egg – der „Imperial March“, wenn Palpatine auf seinem Thron sitzt. Für Star-Wars-Fans ein absoluter Traum. Aber auch für den Rest von uns: Wer hat nicht schon mal den Millenium Falcon nachgebaut und dabei Lasergeräusche imitiert? LEGO SMART Play übernimmt diese Aufgabe jetzt und macht sie professioneller.
Technologie, die sich versteckt
Was LEGO SMART Play von vielen anderen „smarten Spielzeugen“ unterscheidet: Die Technologie bleibt unsichtbar. Keine blinkenden Displays, keine Aufforderung, eine App zu installieren, keine Notwendigkeit, das Tablet danebenzulegen. Tom Donaldson, Senior Vice President und Leiter des Creative Play Lab bei LEGO, formuliert es so:
„Mit LEGO SMART Play vereinen wir Kreativität, Technologie und Storytelling, um das Bauen von Welten und Geschichten noch fesselnder zu machen – und das ganz ohne Bildschirm.“
Das ist ein wichtiger Punkt für uns Väter. Wir alle kennen die Diskussionen um Bildschirmzeit, die Sorge, dass Kinder zu viel vor Tablets und Konsolen hängen. LEGO SMART Play will bewusst eine Alternative bieten: Physisches, haptisches Spielen mit digitaler Anreicherung. Die Steine bleiben Steine, sie sind vollständig kompatibel mit dem bestehenden LEGO-System. Man kann also problemlos alte Sets mit den neuen Smart-Elementen kombinieren. Ein Detail, das jeder zu schätzen weiß, der bereits eine Kiste voller LEGO im Keller stehen hat.
Natürlich steckt dahinter auch ein geschickter Schachzug: LEGO positioniert sich als die bildschirmfreie, „gute“ Technologie im Spielzimmer. Während andere Hersteller auf Apps, In-Game-Käufe und permanente Online-Verbindungen setzen, bleibt LEGO beim analogen Kern – mit einem Hauch digitaler Magie obendrauf.
Die Frage nach dem Preis
Schauen wir uns die Preise an, wird schnell klar: LEGO SMART Play ist kein Schnäppchen. 69,99 Euro für 473 Teile, 89,99 Euro für 584 Teile, 159,99 Euro für 962 Teile. Das ist deutlich teurer als vergleichbare Standard-LEGO-Sets. Der Grund liegt auf der Hand: Die Technologie hat ihren Preis. Ein Custom-Chip, Sensoren, Lautsprecher, kabelloses Laden – all das will finanziert werden. Die Frage ist: Lohnt es sich?
Das hängt davon ab, wie intensiv das System genutzt wird. Wer ein Set kauft, einmal baut und dann im Regal stehen lässt, bekommt für sein Geld hauptsächlich einen teuren Deko-Gegenstand. Wer aber mit den Kindern regelmäßig spielt, Geschichten erfindet und die interaktiven Funktionen ausreizt, kann durchaus einen Mehrwert daraus ziehen. Vor allem für Star-Wars-Fans, die ohnehin schon LEGO-Sets sammeln, könnte Smart Play eine willkommene Erweiterung sein.
Kritisch wird es, wenn LEGO in Zukunft weitere Sets nachschiebt und man plötzlich mehrere Smart Bricks im Haushalt braucht. Auch wenn der Hersteller verspricht, dass sich das System weiterentwickeln wird – neue Updates, neue Produkteinführungen, neue Technologien –, bleibt die Frage, wie lange die Geräte unterstützt werden. Wird es in fünf Jahren noch Ersatzteile geben? Software-Updates? Oder sind die Smart Bricks dann elektronischer Sondermüll?
Für wen ist LEGO SMART Play gedacht?
LEGO empfiehlt die Sets für Kinder ab sechs bis neun Jahren, je nach Set. Das klingt vernünftig. Jüngere Kinder könnten mit der Technik überfordert sein oder verstehen nicht, warum der Stein plötzlich Geräusche macht. Ältere Kinder und Jugendliche hingegen könnten das System zu simpel finden und lieber zu komplexeren LEGO Technic-Sets oder gleich zu Videospielen greifen.
Der Sweet Spot liegt also vermutlich in der Altersgruppe zwischen sechs und zwölf Jahren. Also genau in der Phase, in der Kinder fantasievoll spielen, Geschichten erfinden und sich für interaktive Elemente begeistern können. Für Väter, die mit ihren Kindern gemeinsam bauen und spielen wollen, könnte LEGO SMART Play tatsächlich ein Türöffner sein. Die Technik sorgt für Gesprächsstoff, die Sounds und Reaktionen machen das Spielen dynamischer und das bildschirmfreie Format passt perfekt zu Quality Time am Wochenende.
Die Konkurrenz schläft nicht
LEGO ist nicht der erste Spielzeughersteller, der physisches und digitales Spiel verbinden will. Es gab in der Vergangenheit zahlreiche Versuche, Spielzeug „smart“ zu machen, von sprechenden Puppen bis zu App-gesteuerten Robotern. Viele dieser Produkte sind gescheitert, weil sie zu kompliziert waren, zu schnell veraltet oder schlicht nicht gut genug. LEGO hat hier einen Vorteil: Das Unternehmen ist erprobt im Umgang mit Technologie. Sets wie LEGO Mindstorms oder LEGO Boost zeigen, dass der Konzern weiß, wie man Technik kindgerecht und sinnvoll einsetzt.
Trotzdem gibt es Konkurrenz. Andere Hersteller setzen auf Augmented Reality, auf App-Integration oder auf komplett digitale Welten. LEGO SMART Play muss sich beweisen. Nicht nur technisch, sondern auch im Alltag. Funktioniert die Kopplung zwischen Smart Brick, Tags und Minifiguren zuverlässig? Sind die Sounds nervig oder bereichernd? Und wie robust ist die Technik, wenn sie in Kinderhände gerät?
Ein Zwischenfazit
LEGO SMART Play ist zweifellos ein ambitioniertes Projekt. Die Idee, LEGO-Steine interaktiv zu machen, ohne auf Bildschirme zu setzen, ist charmant und zeitgemäß. Die Technologie klingt ausgereift, die ersten Sets wirken durchdacht und die Wahl von Star Wars als Einstiegsuniversum ist clever. Für Väter, die mit ihren Kindern spielen wollen, könnte das System eine echte Bereicherung sein. Vorausgesetzt, man ist bereit, den Preis zu zahlen.
Gleichzeitig gibt es berechtigte Fragen: Wie langlebig ist die Technik? Wird LEGO das System langfristig unterstützen? Und braucht es wirklich Sounds und Sensoren, um fantasievoll zu spielen? Manche werden argumentieren, dass gerade die Stille, die Reduktion auf das Wesentliche, den Reiz von LEGO ausmacht. Dass Kinder selbst Geräusche machen sollen, selbst ihre Fantasie einsetzen sollen, ohne dass ein Lautsprecher ihnen sagt, wie ein Lichtschwert klingt.
Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung. LEGO SMART Play ist weder der heilige Gral noch der Untergang des klassischen Bauens. Es ist ein Experiment, ein neues Kapitel in der 90-jährigen Geschichte eines Unternehmens, das sich immer wieder neu erfunden hat. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Spätestens dann, wenn die ersten Väter mit ihren Kindern die Sets auspacken, den X-Wing zusammenbauen und zum ersten Mal das Triebwerksgeräusch hören.
Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer von LEGO, sagt: „Seit über 90 Jahren entfacht die LEGO Gruppe die Fantasie und Kreativität von Kindern auf der ganzen Welt. Während sich die Welt weiterentwickelt, tun wir das auch – und schaffen Innovationen, die den Spielbedürfnissen jeder neuen Generation gerecht werden.“
Vielleicht ist genau das der Punkt: Jede Generation braucht ihr eigenes LEGO. Unsere Generation hatte die klassischen Steine. Die nächste bekommt Steine, die zurückspielen. Ob das besser ist? Das müssen unsere Kinder entscheiden.
Verfügbarkeit und Ausblick
Die drei LEGO SMART Play Star Wars Sets können ab dem 9. Januar vorbestellt werden und sind ab dem 1. März 2026 über LEGO.com, in LEGO Stores und bei ausgewählten Händlern erhältlich. LEGO hat angekündigt, dass weitere Sets, Updates und Technologien folgen werden. Es bleibt also spannend, welche Themenwelten als nächstes den Smart-Treatment bekommen. Harry Potter? Ninjago? City? Die Möglichkeiten sind endlos.
Für Väter, die jetzt überlegen, ob sie zuschlagen sollen, lautet die Empfehlung: Abwarten lohnt sich. Schaut euch die ersten Reviews an, hört euch um, was andere Eltern sagen und testet die Sets vielleicht im LEGO Store, falls möglich. LEGO SMART Play ist eine aufregende Innovation, aber wie bei jeder neuen Technologie gilt: Nicht jeder Hype hält, was er verspricht. Und manchmal sind die besten Spielmomente immer noch die, die ganz ohne Batterien auskommen.
