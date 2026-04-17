Von der Garage ins Kinderzimmer – Die Hot Wheels Legends Tour 2026 ist gestartet

Wer als Kind mit den orangefarbenen Rennbahnen und kleinen Blechflitzern gespielt hat, für den ist Hot Wheels weit mehr als eine Spielzeugmarke, es ist Kindheitserinnerung, Leidenschaft und automobile Fantasie in einem. Seit über 50 Jahren produziert Mattel mittlerweile mehr als 25.000 verschiedene Fahrzeugmodelle im Maßstab 1:64. Und seit einigen Jahren gibt es einen Wettbewerb, der die Brücke schlägt zwischen echter Autokultur und dem leuchtend roten Schriftzug auf der Packung: Die Hot Wheels Legends Tour.
2026 geht sie in ihre neunte Runde. Und das größer als je zuvor, mit 19 Ländern auf dem Tourplan und natürlich ist auch Deutschland wieder mit dabei. Wenn du einen spektakulären Hobel in der Garage stehen hast, dann kannst du sogar Teil der Show werden und mit etwas Glück dein ganz eigenes Spielzeugmodell gewinnen.
Boxenstop der mobilen Autoshow
Die Bewerbungsphase ist bereits angelaufen, das erste Live-Event steigt am 25. und 26. April auf der ULTRACE in Düsseldorf, einem der angesagtesten europäischen Custom-Car-Treffen.
Wer sich bisher noch nicht für die Hot Wheels Legends Tour 2026 beworben hat: Es ist noch Zeit. Die Bewerbungsphase endet am 10. Mai 2026, Anmeldungen sind sowohl online unter hotwheelslegendsgermany.com als auch vor Ort auf der ULTRACE und auf der Nordic Motor Show möglich.
Denn der zweite Live-Stopp folgt am 9. und 10. Mai auf der Nordic Motor Show in Neumünster, Norddeutschlands größter Tuning-Messe. Danach geht es für die Top-3-Finalisten richtig steil: Sie präsentieren ihre Fahrzeuge beim Rock am Ring am Nürburgring (4. bis 7. Juni) und anschließend beim MYLE Festival in München (13. bis 14. Juni), wo am 14. Juni das deutsche Finale stattfindet. Über 50.000 Besucherinnen und Besucher sollen dort die Möglichkeit haben, die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu erleben und für ihren Favoriten abzustimmen.
Von der Garage zur globalen Legende
Das Prinzip der Legends Tour ist so simpel wie genial: Autoschrauber, Tuner und kreative Köpfe zeigen ihre selbst gebauten Fahrzeuge. Gesucht werden keine Fabrikneuheiten und keine teuer restaurierten Oldtimer, sondern Autos mit Seele, entstanden in der eigenen Garage, voller Liebe zum Detail, mit unverkennbarem Charakter. Fahrzeuge, bei denen man unwillkürlich denkt: „Das sieht aus wie ein cooles Spielzeugmodell von Hot Wheels.“
Ted Wu, Senior Vice President von Hot Wheels und Global Head of Vehicles and Building Sets bei Mattel, bringt die Energie der Tour auf den Punkt: „Mit 19 Ländern auf dem diesjährigen Tourplan und neuen Partnern im Jahr 2026 machen wir diese Hot Wheels Legends Tour zur bislang größten für Fans und kreative Fahrzeugbauerinnen weltweit. Im neunten Jahr treibt die Tour die Car Culture weiter voran und fordert Auto-Enthusiastinnen weltweit heraus. Die Antwort ist klar: Challenge accepted.“
Der Weg zum Sieg führt in diesem Jahr über mehrere Stufen. Nach der Bewerbungsphase wählt das Hot Wheels Team die 50 stärksten Fahrzeuge aus Deutschland aus. Aus diesen TOP 50 ermittelt eine Kombination aus Community-Voting, den Hot Wheels Ambassadors und Hot Wheels Designleiter Rob Matthes von Mattel jeweils ein Fahrzeug – so entstehen die drei deutschen Finalisten. Im anschließenden öffentlichen Voting, live und online, entscheidet sich, wer das deutsche Finale auf dem MYLE Festival gewinnt. Der Sieger tritt dann im Europafinale gegen die besten Fahrzeuge anderer Länder an, qualifiziert sich für das internationale Finale im November. Und wer dort triumphiert, wird unsterblich: als offizielles Hot Wheels Die-Cast-Modell im Maßstab 1:64 in die Garage of Legends aufgenommen.
Was die Jury sucht
Die drei Kriterien der Jury haben es in sich, weil sie eben nicht nach dem Marktwert eines Autos fragen. Bewertet werden:
- Authentizität: hat das Fahrzeug einen unverwechselbaren Charakter, der die Hot Wheels DNA weiterdenkt?
- Kreativität: mutige Ideen, einzigartige Umbauten, ein klarer Performance-Fokus.
- Garage Spirit: Die vielleicht wichtigste Kategorie. Hier zählen Einsatz, Leidenschaft und echte Hingabe, spürbar in jedem Detail.
Es geht somit um besondere Fahrzeuge, die mit Liebe zum Detail und ordentlich Benzin im Blut zurechtgebastelt wurden. Ein Blick auf den Vorjahressieger belegt das eindrucksvoll.
Der Vorjahressieger: Ein Fiat 126B aus Polen
Was 2025 beim globalen Grand Finale am 15. November den stärksten Eindruck hinterließ, war kein amerikanisches Muscle Car und kein japanischer Tuner-Klassiker. Es war ein Fiat 126B aus dem Jahr 1990 aus Polen. Paul Czarnecki hatte das Fahrzeug mit mehr als 2.500 Stunden praktischer Schraubarbeit und weiteren 800 Stunden für 3D-gedruckte Komponenten neu interpretiert. Weit über 3.000 Stunden Arbeit in einem Auto, das ursprünglich als günstiger Kleinwagen für den Massenmarkt gebaut wurde. Das ist Garage Spirit in seiner reinsten Form.
Der Fiat setzte sich im regionalen Finale gegen zehn weitere Modelle durch und trat beim globalen Grand Finale gegen den 1990 Chevrolet S10 „Tina“ aus den USA und einen Custom Yellow Vocho Pickup aus Lateinamerika an. Am Ende holte sich Czarnieckis Fiat den Titel und wird nun als offizielles Hot Wheels Modell weltweit verkauft. Für die polnische Custom-Car-Community ein historischer Moment. Und ein Beweis: Bei der Legends Tour kann wirklich jedes Auto gewinnen.
Warum das für Väter (und ihre Kinder) cool ist
Wer als Vater heute ein Auto von Hot Wheels in die Hand nimmt und seinem Kind zeigt, erzählt damit auch ein Stück eigene Geschichte. Die kleinen Autos waren für Generationen von Kindern der erste Kontakt mit Autokultur, mit Technik, mit dem Wunsch, selbst mal ein richtig wildes Fahrzeug zu bauen. Die Legends Tour schließt genau diesen Kreis und macht das Träumen zur Realität.
Gleichzeitig ist der Wettbewerb ein wunderbarer Anlass, Kinder mitzunehmen. Rock am Ring oder das MYLE Festival sind ohnehin Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben. Aber wenn dort echte Autos stehen, die vielleicht am Ende als kleines Spielzeugmodell in die Kinderzimmer der Welt einziehen, dann ist das ein ganz besonderes Erlebnis. Neben den außergewöhnlichen Fahrzeugen gibt es bei den Live-Events auch Fahrzeuge aus der Garage of Legends zu bestaunen, Spielbereiche für Kinder und exklusive Sammlerstücke.
Die Bewerbungsphase läuft noch bis 10. Mai
Wer selbst neben seinem Familienauto einen außergewöhnlichen Boliden in der Garage stehen hat, sollte jetzt keine Zeit verlieren. Das Bewerbungsformular ist online, Fotos und Videos des Fahrzeugs können direkt hochgeladen werden. Wer lieber persönlich vorbeischaut: Auf der ULTRACE in Düsseldorf und der Nordic Motor Show in Neumünster ist eine Anmeldung auch vor Ort möglich.
Alle Infos, das Formular und den vollständigen Tourplan gibt es unter hotwheelslegendsgermany.com. Wir drücken allen Schraubern schon mal die Daumen für Los Angeles.