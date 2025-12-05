Twist & Shake statt Lichtschalter – Der DOT-IT im Kinderzimmer-Einsatz

werbung | Wie oft stehen wir Eltern nachts im Kinderzimmer und versuchen, im Dunkeln nicht auf Legosteine zu treten? Wie oft suchen wir nach einer Lichtlösung, die flexibel ist, die Kleinen nicht weckt und gleichzeitig beim Einschlafen hilft? Der OSRAM SMART DOT-IT TWIST & SHAKE verspricht genau das zu sein – und noch einiges mehr. Wir haben die kleine smarte Leuchte für uns entdeckt und können euch nach ein paar Wochen berichten: Für 14,95 Euro bekommt man hier überraschend viel geboten.
Ein Lichtpunkt, der mitdenkt
Der DOT-IT ist mit seinen 67 Millimetern Durchmesser und nur 56 Gramm Gewicht ein echtes Leichtgewicht. Die Haptik ist für ein 15-Euro-Gadget völlig in Ordnung – man sollte sich bewusst sein, dass es sich um einen Kunststoffgegenstand handelt, aber die Verarbeitung macht einen soliden Eindruck. Auf der Rückseite sitzen Magneten, die stark genug sind, um die Leuchte an Metallregalen oder Schreibtischlampen zu befestigen. Im Lieferumfang befindet sich zudem eine Metallplatte mit Klebepad, die wir direkt am Kinderbett angebracht haben. Tipp aus der Praxis: Die Lampe lässt sich am besten seitlich abziehen, um die Magneten zu schonen. Alternativ kann der DOT-IT natürlich auch direkt auf magnetischem Untergrund haften.
Was den DOT-IT von einem simplen Nachtlicht unterscheidet, ist seine Bedienung. Statt auf Knöpfe zu drücken, dreht und schüttelt man die kleine Leuchte einfach. Ein integrierter Gyrosensor erkennt jede Bewegung und verwandelt sie in Lichtveränderungen. Eine klassische Bedienungsanleitung liegt nicht bei, daher mussten wir uns mit den Funktionen und der Verbindung zur erforderlichen SMART+ App (Android / Apple) auf eigene Faust vertraut machen. Hilfreich ist der QR-Code auf der Verpackung, der direkt zur App führt. Nach ein paar Minuten Ausprobieren hat man aber den Dreh raus: Wer die Leuchte länger gedrückt hält, aktiviert einen automatischen Farbwechsel durch alle 16 Millionen verfügbaren Farben.
Buntes Licht und beruhigende Klänge
Die Farbauswahl ist beeindruckend. Von kühlem Blau über sanftes Grün bis zu warmem Orange. Bei 16 Millionen Farben findet jeder das für sich passende Ambientelicht. Oder man wählt einfach den automatischen Farbwechsel für etwas Regenbogenstimmung. Im Weißlicht-Modus bietet der DOT-IT eine Farbtemperatur von 4.000 Kelvin – ein angenehmes Kaltweiß, das für Kinder und Teens zum Lesen durchaus ausreichend ist. Unsere Teenie-Tochter, die ohnehin mit spärlicher Beleuchtung liest, kam damit bestens zurecht. Für viele erwachsene Leseratten dürften die 40 Lumen allerdings etwas zu schwach sein. Aber genau darum geht es auch nicht, denn der DOT-IT will Akzente setzen, Orientierung bieten und Atmosphäre schaffen.
Ein echtes Highlight sind die vier integrierten White-Noise-Modi: Vogelgezwitscher, Möwenrufe, Meeresrauschen und fließendes Wasser. Diese Ambient-Geräusche lassen sich unabhängig vom Licht aktivieren. Uns haben das Vogelzwitschern und das Gewässerplätschern am besten gefallen, beide Soundkulissen klingen natürlich und beruhigend. Die anderen beiden Geräusche haben uns nicht ganz so gut gefallen. Aber das ist Geschmackssache. Auf jeden Fall reichen die Sounds völlig aus, um beim Einschlafen zu helfen oder beim Lernen für eine angenehme Geräuschkulisse zu sorgen.
Akku mit Ausdauer
Der integrierte und aufladbare Akku hält laut Hersteller bis zu 14 Stunden durch. In unserer Praxis reichte das für ein bis zwei Wochen Lese- und Lichtspaß bei täglicher Nutzung. Das ist ein mehr als solider Wert. Das Aufladen erfolgt über USB-C, was heute Standard sein sollte, aber bei Nachtlichtern noch nicht überall selbstverständlich ist. Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa drei Stunden.
Ein Kritikpunkt: Der Akku ist fest verbaut und lässt sich nicht austauschen. Wer die alte DOT-IT-Generation kennt, wird sich vielleicht an die austauschbaren AAA-Batterien erinnern. Für den Alltag zu Hause ist das aber verkraftbar und beim nächsten Urlaub oder Besuch bei den Großeltern kann man den DOT-IT ja einfach vorher aufladen. Die kompakte Größe macht ihn zum idealen Reisebegleiter, denn so haben Kinder auch unterwegs ihr vertrautes Einschlaflicht dabei.
Die App als Steuerzentrale
Über die kostenlose SMART+ App lässt sich der DOT-IT noch präziser steuern. Die Bluetooth-Verbindung war im Test stabil und funktionierte in einem Radius von etwa 10 Metern problemlos. In der App kann man Farben exakt auswählen, Helligkeitsstufen feinjustieren und – besonders clever – mehrere DOT-ITs miteinander synchronisieren.
Das eröffnet interessante Möglichkeiten: Man kann beispielsweise alle DOT-ITs im Haus auf die gleiche Farbe stellen, wenn es Zeit fürs Abendessen ist. Oder man nutzt sie im Kinderzimmer als visuelle Einschlafroutine, indem sie gemeinsam langsam herunterdimmen. Für Familien mit mehreren Kindern oder größeren Wohnungen ist das ein echter Mehrwert. Die App ist übersichtlich gestaltet und funktioniert auch ohne ständige Internetverbindung, da die Kommunikation lokal über Bluetooth läuft.
Praxistest im Kinderzimmer
Nach einigen Wochen Dauereinsatz können wir sagen: Der DOT-IT hat seinen Platz im Kinderzimmer gefunden. Unsere Tochter hat sich über das farbenfrohe Leselicht gefreut und nutzt ihn auch als Nachtlicht, das sie selbst einstellen kann. Die intuitive Bedienung per Drehen und Schütteln ist für junge Hände perfekt, es ist kein Gefummel mit kleinen Knöpfen nötig. Die magnetische Befestigung am Kinderbett hat sich bewährt, auch wenn die Leuchte mal abgenommen wird.
Morgens dient der DOT-IT als sanfter Wecker: Über die App lässt sich ein langsames Aufhellen programmieren. Beim Hausaufgabenmachen sorgt das neutrale Weißlicht für bessere Sicht auf dem Schreibtisch, ohne die Hauptbeleuchtung einschalten zu müssen. Und bei Übernachtungsbesuch wird aus dem praktischen Helfer schnell ein Stimmungslicht für die eigene kleine Höhle.
Die White-Noise-Funktion kann bei Familien zum festen Bestandteil des Einschlafrituals werden, wenn die Kleinen noch aufgedreht sind. Vogelgezwitscher oder fließendes Wasser helfen vielen Kindern, schneller zur Ruhe zu kommen. Die Kombination aus sanftem, dimmbarem Licht und beruhigendem Sound schafft ein entspanndes Setup.
Über das Kinderzimmer hinaus
Aber der DOT-IT ist nicht nur fürs Kinderzimmer gedacht. Im Flur sorgt er für dezente Orientierung nachts, ohne gleich die ganze Deckenlampe einschalten zu müssen. Im Badezimmer (Vorsicht: nur IP20, also nicht direkt im Spritzwasserbereich!) bietet er stimmungsvolles Licht beim abendlichen Bad.
Die kompakte Größe und das geringe Gewicht machen den DOT-IT zum idealen Reisebegleiter, vielleicht zum Einschlafen im Urlaubshotel oder beim Besuch bei den Großeltern. Anders als fest installierte Nachtlichter kann man ihn einfach mitnehmen und überall flexibel einsetzen.
Für wen ist der DOT-IT geeignet?
Laut Hersteller ist die Lampe offiziell kein Spielzeug und nicht für Kinder gedacht. Und das stimmt auch, denn durch falsche Nutzung oder zu ruppige Behandlung kann sicherlich mal etwas kaputtgehen. In der Praxis sieht es aber anders aus: Gerade die intuitive Twist-&-Shake-Bedienung lädt ja zur eigenständigen Nutzung ein. Unsere Teenie-Tochter geht völlig problemlos damit um. Für Eltern bedeutet das: Einmal erklären, wie man sorgsam damit hantiert und dann den Kindern vertrauen. Bei kleineren Kindern sollte man natürlich ein Auge darauf haben.
Preis-Leistungs-Urteil
Mit 14,95 Euro UVP ist der OSRAM SMART DOT-IT TWIST & SHAKE ein echtes Schnäppchen. Im Handel ist er sowohl als Einzelstück als auch im Sechserpack erhältlich, allerdings ohne nennenswerten Preisvorteil beim Multipack. Es lohnt sich, nach günstigen Angeboten zu recherchieren. Für diesen Preis bekommt man eine solide verarbeitete, vielseitig einsetzbare Leuchte mit innovativer Steuerung, 16 Millionen Farben, vier Ambient-Geräuschen und einer durchdachten App.
Der Award-Gewinn beim renommierten Alighting Award 2025 in der Kategorie „Digital Intelligence Product“ ist dabei kein Zufall. Der DOT-IT kombiniert simple Bedienung mit smarten Features, ohne dabei zu kompliziert oder überladen zu wirken. Er macht das, was er soll. Und das verdammt gut.
Unser Fazit
Der OSRAM SMART DOT-IT TWIST & SHAKE ist eine kleine, aber feine Bereicherung für jedes Kinderzimmer und auch darüber hinaus. Die intuitive Twist-&-Shake-Steuerung funktioniert zuverlässig, die Farbauswahl ist beeindruckend und die White-Noise-Funktion ist ein echter Mehrwert beim Einschlafen. Die magnetische Befestigung und der langlebige Akku machen den DOT-IT zum flexiblen Begleiter, der seinen Platz je nach Bedarf wechseln kann.
>> Den DOT-IT bekommt ihr hier direkt im Shop von Ledvance! <<
Kleine Abstriche gibt es bei der fehlenden Bedienungsanleitung und bei zwei der vier Soundkulissen, deren Tonqualität nicht ganz überzeugt. Aber das sind Kleinigkeiten bei einem Preis von knapp 15 Euro. Wer eine smarte, praktische und durchdachte Lichtlösung für Kinderzimmer, Flur oder Schreibtisch sucht, macht mit dem DOT-IT definitiv nichts falsch.
In unserem Haushalt ist die kleine Leuchte jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Und wer weiß – vielleicht wird der ein oder andere DOT-IT noch dazukommen, um die ganze Familie farblich zu synchronisieren. Das wäre dann wohl das nächste Level smarter Beleuchtung.