DJ Kekse mit „glücklichsein“ – Funk & Soul für Kinder aus dem Hamburger Beatofen

Irgendwo im Hamburger Karoviertel steht ein Ofen. Kein Backofen im klassischen Sinne, aber wenn er klingelt, dann ist der Beat fertig. DJ Kekse, das zottelige Funk-Monster hinter den Decks, hat über zwanzig Jahre auf Festivals gegroovt, Kinder zum Tanzen gebracht und Eltern in Bewegung versetzt. Jetzt, endlich, gibt es das erste eigene Album: „glücklichsein“. Zwölf Songs. Frisch gebacken und ofenwarm serviert.
Wer ist DJ Kekse überhaupt?
Wer DJ Kekse noch nicht kennt, hat etwas verpasst. Seit über zwanzig Jahren steht das knuffige Musik-Projekt auf Bühnen, in Clubs und auf Festivals, vom legendären Fusion Festival bis zum Lollapalooza, vom Wattenschlick bis zum Superkunstfestival. Was auf den ersten Blick wie ein klassisches Kinderprojekt wirkt, ist in Wirklichkeit deutlich mehr: eine vollwertige DJ-Performance, kombiniert mit einem Puppenspiel, das verblüffend echt wirkt.
Das Konzept ist so simpel wie genial. Der Puppenspieler sitzt hinter der Bühne – im sogenannten „Backofen“ – und hat dabei das Publikum genau im Blick, während die Zuschauer ausschließlich die zottelige, orangefarbene Figur DJ Kekse sehen. Die Puppe gibt High Fives, wirft Küsschen, zeigt die Gangsterfaust und bewegt sich so natürlich, dass Kinder – und ehrlich gesagt auch viele Erwachsene – für einen Moment vergessen, dass da kein echter Kerl hinter den Decks steht. Ein Dummy-Mikrofon vorne bei Kekse, ein echtes Mikrofon hinten im Backofen: Die Illusion ist perfekt. Mit zwei echten Turntables und echten Scratches entsteht daraus eine Show, die Klein und Groß gleichermaßen mitreißt.
Nach über zwei Jahrzehnten auf der Bühne startet DJ Kekse jetzt erstmals mit eigenem Programm, eigener Musik und einer offiziellen Albumveröffentlichung. Man könnte sagen: Der Ofen war lang genug vorgeheizt.
Zwölf Songs aus dem Beatofen
„glücklichsein“ ist das erste eigene Album von DJ Kekse und es kommt mit zwölf frisch gebackenen Songs, die nach Funk, Soul und guter Laune schmecken. Entstanden ist das Werk gemeinsam mit der sogenannten Ofencrew: „Blume“ und „Bruder“, zwei Handpuppen mit ganz eigenem Charakter, sind nicht nur auf der Bühne dabei, sondern stecken musikalisch in jedem Track. Blume steht für Natur, Wachstum und Lebensfreude. Bruder ist Herz und Humor in einem. Zusammen mit dem Krümelkinder Chor haben sie in DJ Kekses kleiner Backstube, zwischen Plattentellern und Puppen, geknetet, gerührt und verfeinert, bis die Beats goldbraun waren.
Das Herzstück des Albums ist „Wir sind hier, um glücklich zu sein“ – eine Hymne auf Gemeinschaft und das Hier und Jetzt, die man nach dem ersten Hören nicht mehr loswird. „Stop Dance“ bringt das Leben auf den Punkt: manchmal stehen, manchmal springen, aber immer im Rhythmus des Moments. „Kreise“ erzählt von Zeit und Bewegung, von Sonne und Wiederholung. Und mit der Zeile „Wir ziehen noch ein paar Kreise um die Sonne“ steckt mehr kindliche Philosophie drin, als man erwartet.
Und dann ist da noch „Eier“, passend zum Osterfest am 5. April als Single veröffentlicht. Der Song erinnert daran, dass in jedem Anfang das Leben steckt: „Im Ei, da steckt das Leben, und wenn du da mal rauskommst, dann sind wir schon mal zwei oder drei.“ Das ist Kindermusik mit echtem Tiefgang, ohne auch nur eine Sekunde belehrend zu klingen.
Das Bo ist mit an Bord
Und dann gibt es zu dieser lässigen Kindermusik noch eine Hammermeldung: Das Bo ist dabei. Der Hamburger Rapper und DJ Kekse kennen sich aus der Stadt, und die Zusammenarbeit klingt so, als hätten die beiden schon immer in derselben Backstube gearbeitet. Das Bo rappt und singt auf zwei Songs mit, darunter „Bewegung“ – ein Track, der für die ganze Stimmung des Albums steht. „Bleib in Bewegung und hör niemals auf“ – eine Zeile, die nicht nur für Fünfjährige gilt.
Der zweite gemeinsame Song ist „Wetter“: Das Bo als Wetterfrosch, alles ist schön, Hauptsache Wetter. Dieser Track erscheint bereits am 1. April als erste Single und ist ein fröhlicher Einstieg in den Frühling, der auf keiner Autofahrt mit Kindern fehlen sollte.
Kein gewöhnliches Kinderalbum
Was „glücklichsein“ von der großen Masse der Kindermusik unterscheidet, ist die konsequente Weigerung, sich zwischen Generationen zu entscheiden. Das Album ist kein Kompromiss für Eltern, die Kindermusik ertragen müssen, es ist ein Funk- und Soulbuffet, das wirklich für alle gemacht wurde. Die Grooves sind echt, die Produktion ist hochwertig, und die Texte haben genau die richtige Mischung aus Witz, Tiefe und Tanzbarkeit.
Pinguine tauchen auf, Pelikane sind auch am Start. Und irgendwo dazwischen gibt es die Elfenmaschine des Hyperspace, was immer das auch ist. Wer solche Bilder in Kindersongs packt, denkt nicht in Kategorien wie „Zielgruppe“. DJ Kekse macht Musik, die er selbst hören möchte, und das merkt man in jedem Track.
Wann und wo gibt es das Album?
Wer nicht bis zum offiziellen Release Day warten will, kann das Album ab sofort auf www.djkekse.de hören und dort auch direkt kaufen. Jeder Kauf unterstützt die Kekse Crew unmittelbar. Der offizielle Release auf allen Streaming-Plattformen folgt am 21. Juni 2026 – dem längsten Tag der Sonne, wie es auf der Pressemeldung heißt. Ein schöneres Datum hätte man sich kaum ausdenken können.
Wer DJ Kekse live erleben möchte: Die Show aus Funk, DJ-Performance und Puppenspiel ist eines dieser seltenen Erlebnisse, bei denen Kinder mit offenem Mund staunen und Eltern merken, dass sie schon seit zehn Minuten mitwippen. Mehr Infos zu Auftritten und allem anderen gibt es auf der Website.
Fazit: Auf die Ohren für die ganze Familie
Kindermusik, die nicht nervt, ist keine Selbstverständlichkeit. „glücklichsein“ von DJ Kekse ist eines dieser seltenen Alben, das man als Papa wirklich gerne auflegt. Zwölf Songs, voller Funk, Soul und echter Spielfreude, produziert von jemandem, der seit über zwanzig Jahren weiß, wie man Tanzflächen zum Leben bringt, egal ob die Tanzfläche ein Festivalgelände oder ein Wohnzimmer ist.
Der Ofen ist an. Die Musik ist fertig. Und DJ Kekse lädt ein zum „Glücklichsein“.
Tracklist „Glücklichsein“
- Kekse Intro – 1:57
- Backofenbeat – 5:13
- Stop Dance – 4:41
- Glücklichsein – 4:18
- Eier – 3:24
- Kreise – 3:55
- Bewegung – 3:46
- Pinguin – 2:00
- Elfenmaschine – 6:16
- Wetter – 3:03
- Träume – 4:10
- Abflug – 2:56
Spielzeit: 45:39
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