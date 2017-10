Wir haben schon häufiger darauf hingewiesen, dass die Angst werdender Eltern vor unerträglichen Kinderliedern in der Endlosschleife zum Beispiel auf der Fahrt in den Urlaub komplett unbegründet ist, denn es gibt richtig coole Rockmusik für Kinder. Radau! aus Hamburg haben wir Euch bereits mehrfach vorgestellt. Bei denen war ich mit der vierjährigen Tochter sogar schon auf zwei Konzerten. Die Lieder könnt Ihr bedenkenlos auch mehrfach hintereinander hören, denn bei den eingängigen Songs werdet auch ihr zum „Headbanger“. Jetzt sind Arne, Olli, Chrissi und Achim mit ihrem neuen Album „Streng geheim!“ am Start. Wir haben für Euch reingehört.

Mit dem neuen Album knüpfen sie nahtlos an ihre Dauerbrenner vergangener Alben an. Zur Fußball-WM lief bei uns „Der Ball fliegt„, vor dem Zahnarzttermin hörten wir zur Einstimmung „Zahnspange“. Außerdem lieben wir den Rittersong, Feuerwehr und das Oma-Lied. Aber jetzt werden die Karten der Lieblingslieder neu gemischt, denn nun gibt es 13 tolle Songs und somit 40 Minuten neue rockige Kindermusik. Die CD findet ihr im Fanshop der vier Hamburger für gerade mal 14 EUR – und wenn Ihr schon da seid, könnt Ihr Eure Kinder auch gleich mit T-Shirts, Liederbüchern oder anderen CDs ausstatten.

Und wenn Eure Kinder dann so richtig auf den Geschmack gekommen sind, dann möchten wir Euch noch unbedingt ans Herz legen, auch mal ein Konzert von Radau! zu besuchen. Denn live sind die vier lustigen Rocker ein echtes Highlight. Denn sie präsentieren nicht nur feinste Mitgröl-Musik, sondern auch Spiele, Spaß und verschiedenste Kostüme. In diesem Jahr spielen sie noch ein paar Konzerte, unter anderem am

15.10. in Hamburg

28.10. in Treppendorf

05.11. in Leipzig

09.12. in Hennigsdorf

10.12. in Hamburg

16.12. in Mönchengladbach

17.12 in Darmstadt

Und dann lassen wir sich die Band noch kurz selbst vorstellen. Sie sagen über sich:

„Mit über 300 Konzerten in ganz Deutschland, zahlreichen Fernseh- und Rundfunkauftritten und vielen verkauften Tonträgern ist RADAU! die bekannteste Band für Kinder und Familien im deutschsprachigen Raum. Sie hat den Geraldino Kindermusikpreis sowie den WDR Kinderliederpreis gewonnen und war schon oft auf Platz eins der WDR kiraka Charts. Zum „Rittersong“ gibt es sogar ein Pixi-Buch.“

Also, holt Euch die neuen Songs und freut Euch auf den nächsten Familienausflug mit dem Auto, wenn „Streng geheim!“ aus den Boxen dröhnt. Rock on!