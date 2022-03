Kinderwagen Bonavi 2.0 – neu und noch besser

[Werbung] Im Herbst 2018 haben wir euch erstmals von dem Kinderwagen Bonavi 2.0 berichtet. Damals hat uns der preiswerte Stroller mit edlem Design und etlichen Features positiv überrascht. Kurz danach wurde es still um den Hersteller, der in die Insolvenz rutschte. Aber nun meldet sich die Kinderwagenmarke unter neuer Flagge fulminant zurück und bietet mit dem Bonavi 2.0 Kinderwagen eine überarbeitete Version. Die stellen wir euch heute vor. Und als kleine Kirsche auf der Sahne verlosen wir eins dieser stylishen Teile. Mehr dazu am Ende.

Nach einem Jahr Pause rollt der überarbeitete Bonavi 2.0 jetzt aus dem Werk des französischen Babyausstatters Béaba direkt in den Online-Shop und somit auch wieder zurück auf die Straße. Das dreiteilige Set eignet sich mit der Babywanne direkt ab der Geburt und kann dann später mit einem Sportsitz auch für etwas ältere Kinder genutzt werden.

© Markus Braumann

Hier sind ein paar Details zu dem aktuellen Modell.

Material und Design

Den Kinderwagen Bonavi 2.0 bekommt ihr derzeit in drei verschiedenen Farben, zwei Grautöne und ein edles Dunkelblau. Der Griff ist tierfrei, nämlich aus veganem Kunststoff in Lederoptik. Und der der Stoff ist aus Polyester, zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100 und ausgezeichnet von Dermatest mit „Sehr gut“. Somit sorgen die verbastelten Materialien und das Fehlen von Chemikalien und Schadstoffen für ein Höchstmaß an Hautverträglichkeit für eure Babys.

Preis und Lieferung

Derzeit wird der Kinderwagen Bonavi 2.0 ausschließlich über den Online-Shop des Herstellers vertrieben. So können Kunden optimal bedient werden. Lieferzeiten von zwei bis vier Wochen sprechen für kurze Wege. Und eine Probezeit von 30 Tagen mit 100 Prozent Cashback-Garantie sind an den Bedürfnissen von euch Eltern ausgerichtet, die erst nach einem Test im Alltag wirklich entscheiden können, ob der Stroller wirklich alle Bedürfnisse erfüllt.

© Markus Braumann

Da keine Händler zwischengeschaltet sind, wird der Kinderwagen zu einem Komplettpreis von 699 Euro im Shop angeboten. Darin enthalten ist eine Versicherung für ein Jahr, die notwendige Reparaturen bei Beschädigung durch Unfälle oder Zerstörung abdeckt. Außerdem sind die Käufer gegen Diebstahl geschützt.

Das Gestell des Bonavi 2.0

Für die Ausritte mit euren Kindern braucht ihr ein wendiges und robustes Fahrwerk mit dem entsprechenden Aufsatz. Das Gestell ist aus Aluminium und verfügt über Schaumreifen mit integrierten Luftkammern, die leichte Stöße absorbieren. Je nach Wunsch könnte ihr die Räder fixieren oder schwenkbar lassen. In dem großen Einkaufskorb ist Platz für Ladung bis 5 Kilo. Dank einer Kordel wird der Inhalt geschützt. Und viele große Väter freuen sich besonders über den in fünf Positionen höhenverstellbaren Schiebegriff für einen aufrechten Gang beim Schieben.

© Markus Braumann

Aufsatz Babywanne

Die Babywanne lässt sich platzsparend zusammenklappen und verstauen. In Benutzung liefert sie ein Matratzenmaß von 77 x 35 x 3 cm und eignet sich für eine Belastung bis 9 Kilo. Damit euer Baby schon etwas von der Umgebung mitbekommt und ihr auch euer Kind sehen könnt, verfügt die Babywanne des Bonavi 2.0 über zwei Guck- und Belüftungsfenster am Verdeck und Kopfteil. Ein gepolsterter Kopfschutz ist ebenso abnehmbar wie ein Windschutz mit Reißverschluss und Druckknöpfen. Und wenn die Sonne lacht, dann lässt sich das komplette Verdeck inklusive Sonnenblende auch zurückklappen.

Aufsatz Sportsitz

Meist schon im ersten Lebensjahr wechseln Eltern von der Babywanne zum Sportsitz. Im Kinderwagen Bonavi 2.0 bietet der Sportsitz Platz für Kinder bis 15 Kilo. Je nach Wunsch könnt ihr den Sitz in Fahrtrichtung oder in eure Richtung platzieren. Die Fußstütze ist verlängerbar und kann in fünf Winkeln geneigt werden. Das ermöglicht eurem Kinder drei ergonomische Sitzpositionen: Schlafen, Lounge und Sitzen. Am Verdeck befindet sich ein Belüftungsfenster und bei Sonne schützt ein Sonnendeck. Ihr könnt das Verdeck aber auch verstellen und abnehmen.

© Markus Braumann

Der Sicherheitsbügel ist abnehm- und schwenkbar. Und ein höhenverstellbarer 5-Punkt-Sicherheitsgurt sorgt immer für einen guten Halt und ein hohes Maß an Sicherheit.

Extras

Zu jedem bestellten Komplettpaket gehören außerdem je eine Sonnenblende für die Babywanne und den Sportsitz, ein Regenschutz, ein Moskitonetz, ein Sonnensegen und sogar ein Getränkehalter. Damit bleibt wirklich kein Wunsch offen, an alle Wetterbedingen und Bedürfnisse der Eltern wurde gedacht.

Weiteres nützliches Zubehör ist im Shop zu bekommen. Da gibt es ein Mitfahrbrett für Geschwister, Autositzadapter und eine Shopping-Bag.

Unser Gewinnspiel

Das Beste kommt zum Schluß: ihr könnt ein Komplettset des Bonavi 2.0 bei uns gewinnen. Die Verlosung findet exklusiv auf unserem Instagram-Account statt. Hinterlasst dort einfach einen Kommentar unter diesem Gewinnspiel-Posting und folgt neben unserem Kanal auch Bonavi.

Bei unserem Gewinnspiel gibt es das komplette Paket im Wert von 699 Euro in einer Farbe nach Wahl. Dazu gehört:

Gestell

Babywanne

Sportsitz

2 Sonnenblenden (für Babywanne & Sportsitz

Gratis Regenschutz

Gratis Moskitonetz

Gratis Getränkehalter

Gratis Sonnensegel für Babywanne & Sportsitz

Mit etwas Glück schiebt ihr dann bald mit einem schicken und multifunktionalen Kinderwagen durch eure Hood. Wir drücken die Daumen.

Mehr Infos zu Bonavi gibt es auch bei Instagram und Facebook. Und hier findet ihr weitere Kinderwagen.