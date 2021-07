Joie Signature Finiti – der 4in1-Kinderwagen im Daddy-Check

[Werbung] Der Joie Signature Finiti ist die All-Inc-Lösung für Familien. Ab dem Tag der Geburt ist ein Kinderwagen für euch für lange Zeit der „daily driver“. Insofern zählen neben dem Preis und der Optik auch ein hohes Maß an Funktionalitäten und Alltagstauglichkeit zu den entscheidenden Kriterien. Spannend sind insbesondere die Lösungen, die mitwachsen. Bei denen könnt ihr auf ein Chassis je nach Alter verschiedene Aufsätze stecken. Mit dem Joie Signature Finiti waren wir nun auf Testfahrt durch Hamburg. Hier ist unser Bericht von der Waterkant.

Nachdem euer kleiner Stöpsel das Licht der Welt erblickt habt, wollt ihr sollt ihr ihn beschützen. Und das fängt bereits mit dem Transport nach Hause an. Ihr habt also den kleinen Wurm in seinen kuscheligen Strampler gepackt – und dann? In Sachen Kinderwagen startet alles mit der Babyschale. So auch beim Joie Signature Finiti.

Joie Signature i-Level Babyschale

In der Joie Signature i-Level Babyschale transportiert ihr euer Baby ab der Geburt bis zu einer Größe von etwa 85 Zentimetern. Diese Größe erreichen Kinder mit etwa einem Jahr. Diese sichere und stylishe Transportmöglichkeit kostet gut 300 Euro und ist in den drei Farben Oyster, Eclipse und Carbon zu bekommen. Unser Modell ist in Oyster. Da die Babyschale drei Neigungswinkel ermöglicht, können eure Kinder entweder entspannt schlafen oder bei einer Autofahrt etwas aufrechter sitzen. Und gerade die Liegefunktion unterstützt die gesunde Entwicklung der sensiblen Wirbelsäule eures Babys.

Zum Set der i-Level Babyschale gehört ebenfalls die Isofix Basisstation i-Base LX. Diese könnt ihr mit wenigen und schnellen Handgriffen an das Isofix-System in eurem Auto installieren. Zusätzliche Sicherheit bietet ein verlängerbarer Fuss, der am Boden ausgerichtet wird. Die Babyschale lässt sich schnell einclippen. Euer Kind sitzt dann bestenfalls rückwärtsgerichtet hinter dem Beifahrersitz auf der Rückbank – nach Experten die sicherste Art, ein Kind im Auto zu transportieren.

Dank standisierter Adapter passt die Joie Signature i-Level Babyschale auch auf das Chassis dieser und anderer Marken. Beim Wechsel des Sitzes vom Fahrgestell ins Auto – oder umgekehrt – könnt ihr die Liegefunktion beibehalten, damit euer Kind ganz entspannt weiterschlafen kann. Und auch der erste Breiklecks tut gar nicht weh, denn der Bezug lässt sich abnehmen und reinigen. Und auch an die Sicherheit von eurem Baby wurde gedacht. Das wasserabweisende Verdeck sorgt für Trockenheit – zumindest von oben 😉 Und der 50+ UV-Schutz hält die Sonne auf Distanz.

Die Babyschale wiegt knapp fünf Kilo, lässt sich also auch mit Baby darin noch gut tragen. Gepolsterte 3-Punkt-Gurte und die weiche Kopfstütze betten euer Kind immer angenehm und sicher. Aber nicht immer ist die Babyschale die geeignete Transportform, daher gibt es für den Joie Signature Kinderwagen auch eine geräumige Babywanne.

Joie Signature Ramble Babywanne

Auf längeren Spaziergängen oder euren täglichen Touren sollte euer Kind nicht immer in einer Babyschale sitzen, sondern in einem transportablen Bett schlafen. Dafür gibt es von Joie Signature die Ramble Babywanne für etwa 120 Euro und in den vier Farben Oyster, Carbon, Eclipse und Pine. Auch hier haben wir uns für das frische Design in Oyster entschieden. Und wieder bekommen wir hochwertige Materialien mit sehr schöner Optik und Haptik. Der Griff lässt sich einfach verschieben und gerade bei großen Papas anpassen. Und das unabhängig von dem Aufsatz.

Dank der mitgelieferten Adapter passt auch die Ramble Babywanne perfekt auf das Untergestell. Das Verdeck ist bereits wasserabweisend. Für noch mehr Regenschutz gibt es eine Klarsicht-Haube für den Kinderwagen. Und gegen Sonneneinstrahlung hilft das Verdeck mit UV-Schutz 50+. Durch das Faltdach und einen hochklappbaren Überzug ist euer Baby gegen Wind und manchmal auch gegen aufdringliche Blicke geschützt 😉 Oben an der Ramble Babywanne befindet sich ein Leatherette Tragegriff mit dem gleichen Bezug wie an dem Chassis. Das ergibt für den Fahrer ein ziemlich schickes Bild.

Was die Fahrt mit dem Joie Signature Kinderwagen sonst noch ziemlich komfortabel macht, ist ein clipbarer Getränkehalter und ein großes Ablagefach unter der Babywanne. Die Vorderräder könnt ihr fixieren, wenn ihr im Gelände länger geradeaus laufen wollt. Oder ihr löst die Bremse, dann schwenken die Vorderräder und machen den Joie Signature Finiti zu einem wendigen Kinderwagen für den Großstadtdschungel. Mit einem Tritt auf die Bremse lassen sich die Hinterräder blockieren.

In der Variante mit der Ramble Babywanne muss das Oberteil zum Verstauen im Auto abgebaut werden. Bei dem Sportsitz ist das nicht nötig. Da gibt es eine sehr clevere Falttechnik, mit der ihr den Kinderwagen zusammenklappen und mit einem Tragegurt sogar recht komfortabel über der Schulter tragen könnt. Mit Sportsitz wiegt der Kinderwagen dann gut zehn Kilo und lässt sich zusammengefaltet recht einfach im Auto verstauen oder Treppen hoch- und runtertragen. Die Babywanne könnt ihr ab Geburt etwa für sechs Monate verwenden. Sobald das Baby den Kopf halten kann und an der Umgebung interessiert ist, verwendet ihr dann den Sportsitz.

Joie Signature Finiti mit Sportsitz

Den Sportsitz bekommt ihr in den vier Farben Oyster, Carbon, Eclipse und Pine. Unser Modell ist in Carbon und somit dezent und sehr stylish. Der Sportsitz hat dreifach-höhenverstellbare 5-Punkt-Sicherheitsgurte und eine sehr bequeme Einlage. So wird es gemütlich für euer Kind. Außerdem werden Stöße aufgefangen. Und wenn der Nachwuchs unterwegs einschläft, lässt sich der Sitz auch in eine Liegeposition bringen.

Den Joie Signature Finiti mit Sportsitz könnt ihr bis zu einem Gewicht von 22 Kilo benutzen. Das reicht also, bis euer Kind ungefähr vier Jahre alt ist. Danach wird es ein Großteil der Zeit eh selbst laufen. Bei allen Aufsätzen könnt ihr entscheiden, ob das Kind in Fahrtrichtung oder ein eure Richtung sitzen oder liegen soll. Zu Anfang möchte man ja noch die Übersicht und den Blickkontakt behalten. Später ist für die Kleinen dann spannender, was um euch herum passiert. Dann könnt ihr den Sportsitz einfach umstellen.

Ein Wort noch zu den „Schlappen“: das sind gummierte und schaumstoffgefüllte Reifen, die pannensicher sind und euch auf jeden Untergrund ganz sanft dahingleiten lassen. Denn alle vier Räder sind einzeln gefedert. Und auch zum Sportsitz bekommt ihr ein transparentes Regenverdeck, wenn euch unterwegs mal ein Schauer überrascht.

Fazit zum Kinderwagen Joie Signature Finiti

Da der Preis eine wesentliche Rolle bei der Kaufentscheidung spielt, fangen wir damit an. Für 520 Euro bekommt ihr einen Kombi-Kinderwagen, der keine Wünsche offenlässt. Alle Komponenten sind in mehreren Farben zu bekommen, fühlen sich super an und sind sehr durchdacht entwickelt. Das Fahrverhalten des Kinderwagens überzeugt genauso wie die Falttechnik und der Platz für weitere Ladung. Wenn ihr also gerade auf der Suche nach einem neuen Kinderwagen seid, der euch ab der Geburt durch die ersten Jahre begleitet, dann guckt euch den Joie Signature Finiti mal genauer an. Die Babyschale bekommt ihr für knapp 300 Euro. Das macht zusammen 820 Euro für die gesamte Erstausstattung. Ein attraktiver Preis für das besonders schöne Design.

Über die Serie „Joie Signature“

Zur Produktwelt gehören neben den Kinderwagen auch noch Kinderbetten, Babytragen, Wippen, Hochstühle und Kindersitze. Die Produktreihe Joie Signature steht dabei für schicke und sichere Produkte für Babys und Kleinkinder. Dezente Farben und hochwertige Materialien sorgen für einen modernen Look. Und die Akzente aus Leder machen insbesondere den Eltern Spaß, die täglich mit den Kinderwagen unterwegs sind. Alles zu fairen Preisen. Behaltet Joie Signature unbedingt auf dem Schirm.

Und wenn ihr mal in Hamburg seid, dann besucht unbedingt die Hafencity. Da findet ihr auch einen tollen Spielplatz…

