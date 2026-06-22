Vom Macher zum Rentner: Was die Pubertät meines Sohnes mich über Macht, Liebe und Loslassen gelehrt hat

Ein Beitrag von Daniel Treiber
Es gibt diesen einen Abend, an dem sich alles verändert. Du sitzt am Esstisch, dein Sohn
sitzt dir gegenüber. Die Arme verschränkt, der Blick kalt, ein leichtes, fast mitleidiges
Lächeln auf den Lippen. Du hast gerade eine Ansage gemacht – einen jener Sätze, die vor
zwei Jahren noch das Gesetz in diesem Haus waren. Aber dieses Mal passiert: Nichts. Kein
Einlenken. Kein Respekt. Nur die lautlose Botschaft: „Du hast mir gar nichts mehr zu sagen,
Alter.“
In diesem Moment sackt dir das Herz in die Hose. Und gleichzeitig steigt eine unbändige
Wut in dir hoch.
Wir Väter denken immer, die Pubertät sei eine Phase, die unsere Kinder durchmachen. Uns
wird erzählt, das Gehirn werde eben „wegen Umbau geschlossen“, die Hormone spielen
verrückt, man müsse einfach abwarten, ruhig bleiben und weiter lieben. Was uns niemand
sagt, ist die brutale Wahrheit: Die Pubertät deines Sohnes verändert nicht nur ihn. Sie
verändert auch dich. Und manchmal trifft sie dich härter, als du es jemals erwartet hättest.
Nicht, weil das Kind so schwierig wird. Sondern weil du selbst so verdammt viel verlierst.
Der schmerzhafte Abstieg aus der Chefetage
Seien wir ehrlich: Jahrelang waren wir die „Macher“ im Leben unserer Söhne. Wir waren die
Helden, die das kaputte Fahrrad repariert haben, die Unbesiegbaren beim Armdrücken, die
ultimativen Schiedsrichter über Richtig und Falsch. Wenn Papa sprach, hatte das Gewicht.
Wir waren relevant. Wir waren der Chef im Ring.
Und dann, fast über Nacht, wirst du in den Vorruhestand geschickt. Unfreiwillig. Ohne
Abfindung.
Du wirst vom Macher zum Rentner.
Dein Status schrumpft. Deine Witze sind plötzlich peinlich, deine Ratschläge sind „voll 90er“
und deine bloße Anwesenheit im Raum ist für deinen Sohn ein Grund, tief zu seufzen. Du
bist nicht mehr die Antwort auf seine Fragen, sondern die Barriere vor seiner Freiheit.
Als Väter reagieren wir darauf meistens mit den völlig falschen Werkzeugen. Wenn wir
merken, dass uns die Macht entgleitet, greifen wir fester zu. Wir erhöhen den Druck. Wir
verharren im Machtkampf. Wir wollen beweisen, dass wir immer noch der Stärkere sind.
Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich erinnere mich an
Situationen, in denen ich mit Druck reagiert habe, wo eigentlich Verständnis nötig gewesen
wäre. Ich wollte den Frust brechen, ich wollte Gehorsam sehen. Ich dachte, das sei
„Haltung“. Heute weiß ich: Es war keine Stärke. Es war pure Hilflosigkeit. Es war der
verzweifelte Versuch eines Vaters, der spürt, dass er die Kontrolle verliert, und deshalb
verbissen an alten Mustern festhält. Aus Frust wurde damals kein Fokus – es wurde nur
Distanz.
Warum dein Sohn dich bekämpfen muss
Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, was da eigentlich zwischen uns passiert ist.
Mein Sohn wollte mich nicht verletzen. Er hat mich nicht gehasst. Er hat nur das getan, was
ein heranwachsender Mann tun muss: Er hat sich an mir gerieben.
Ein Sohn braucht das Visier seines Vaters. Er braucht einen Widerstand, um seine eigene
Kraft zu spüren. Wenn du als Vater versuchst, diesen Kampf mit reiner Macht zu gewinnen,
machst du dein Kind entweder kaputt oder du treibst es für immer von dir weg. Wenn du
aber zurückweichst und gar keinen Widerstand mehr bietest, hat er nichts, woran er
wachsen kann.
Die Kunst besteht darin, den Machtkampf aufzugeben, ohne die Präsenz zu verlieren.
Zugang statt Kontrolle.
Das Bett in seinem Zimmer wird größer. Die Welt da draußen wird lauter, schneller und zieht
ihn magisch an. Er wird Fehler machen. Andere als du. Und wahrscheinlich auch genau
dieselben. Er wird falsche Entscheidungen treffen. Und deine Aufgabe als Vater ist es nicht
mehr, jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen. Du darfst es gar nicht. Denn Weisheit
entsteht nicht durch Schutz. Sie entsteht durch Erfahrung. Sie entsteht durch Schmerz und
das anschließende Aufstehen.
Das Gleichnis vom Bauern und dem König
Ich nutze dafür gerne ein Bild: In den ersten Jahren bist du der König im Leben deines
Sohnes. Du bestimmst die Regeln im Reich. Doch in der Pubertät vertauschen sich die
Rollen. Dein Sohn schickt sich an, sein eigenes Reich zu erobern. Er wird zum jungen König
– und du wirst zum Bauern im Hintergrund.
Der Bauer weiß, dass der junge König Fehler machen wird. Er wird Schlachten verlieren. Er
wird stürzen, zweifeln und sich irren. Und trotzdem lässt der Bauer ihn ziehen. Er läuft ihm
nicht hinterher, um ihm die Krone geradezurücken. Aber der Bauer sorgt dafür, dass das
Feld bestellt ist. Er bleibt in Reichweite. Er ist da, wenn der König erschöpft zurückkehrt, um
seine Wunden zu pflegen.
Wahre Größe zeigt sich für uns Väter in dieser Phase nicht darin, den König zu spielen.
Wahre Größe zeigt sich darin, „Bauer genug“ zu sein, um für seinen König alles zu riskieren
– auch das eigene Ego.
Liebe bedeutet in der Pubertät oft, einen Schritt zurückzutreten, damit der Junge den Schritt
nach vorne machen kann. Es bedeutet, die Stille auszuhalten, wenn er nicht reden will, und
trotzdem die Tür einen Spaltbreit offenzulassen. Zu wissen, dass du immer noch wichtig bist.
Nicht mehr als der Macher, der alles regelt. Sondern als der sichere Hafen, der hält, wenn
die Welt da draußen über ihm zusammenbricht.
Über den Autor
Daniel Treiber ist Vater, Pflegeperson und Autor. In seinem Buch „Vom Macher zum Rentner
– Ein Vater. Ein Sohn. Die Jahre dazwischen.“ schreibt er offen über die Herausforderungen
der Pubertät, über Machtkämpfe, Missverständnisse und die oft übersehene Transformation,
die nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern durchlaufen.
Besonders ist dabei das Konzept des Buches: Es verbindet persönliche Geschichten mit
Reflexionsfragen, Challenges und einer digitalen Toolbox. Dadurch richtet es sich nicht nur
an Eltern, sondern auch an Jugendliche selbst – als Begleiter durch die oft turbulente Zeit
der Pubertät.
Mit einer Mischung aus Ehrlichkeit, Humor und Selbstreflexion zeigt Daniel Treiber, warum
Loslassen manchmal die größte Form von Liebe ist – und weshalb Väter auch dann noch
wichtig sind, wenn ihre Söhne beginnen, ihren eigenen Weg zu gehen.
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