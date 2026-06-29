Rezept des Monats 06.2026: Erdnussbutter-Schoko-Eis am Stiel

Heute sind wir mal ganz verrückt, denn bei unserem Rezept des Monats Juni gibt es etwas Süßes. Immerhin brennt die Sonne und es läuft Fussball und überhaupt muss man auch mal kulinarisch ausbrechen und für einen leckeren Snack sorgen. Das Erdnussbutter-Schoko-Eis am Stiel erinnert an Snickers. Und für Fans von diesem schokoladigen Snack gibt es kaum etwas Besseres, daher solltet ihr diese kalte Süßigkeit am besten in großen Mengen vorbereiten. Sicherlich schmeckt’s euch genauso gut wie den Kleinen.
Das Rezept haben wir wie jeden Monat bei unserem Kooperationspartner Choosy entdeckt. Entwickelt wurde es von Sandra, die auf ihrem Blog „Küchenstübchen“ und auf Instagram viele tolle Rezepte präsentiert und sie sehr hochwertig in Szene setzt. Folgt ihr gern für noch mehr Inspiration.
Eis selbst zu machen hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Tiefkühltruhe im Supermarkt: Man weiß ganz genau, was drinsteckt. Hier in dieser veganen Variante sind das cremige Erdnussbutter, Kokosmilch und ein Schuss Agavendicksaft, also kein Ei und keine Milch. Die Erdnussbutter liefert nicht nur den nussig-salzigen Geschmack, den Kinder lieben, sondern auch pflanzliches Eiweiß und gute Fette. Spannend wird es beim Schichten: erst die dunkle Kakaomischung, dann die helle Erdnussbutterschicht, und mit einem beherzten Dreh des Essstäbchens entsteht das typische Marmormuster. Für dieses Rezept braucht ihr Eisformen und Stiele.
Rezept für Erdnussbutter-Schoko-Eis am Stiel
Dieses Eis ist in einer guten halben Stunde Vorbereitung geschafft, kommt mit wenigen Zutaten aus und sieht durch das Marmormuster trotzdem aus wie aus der Eisdiele. Die beiden Schichten sind schnell zusammengemixt, der Rest passiert ganz von alleine im Gefrierfach. Ideal also für alle Papas, die den Kindern an heißen Nachmittagen etwas Selbstgemachtes hinstellen wollen. Und die großen Eis-Fans werden auch begeistert sein.
Typ: Dessert & Süßspeise
Schlüsselwörter: Eis
Rezeptausbeute: 8
Kalorien: 328
Gesamtzeit: 00:15:00 (plus 2 Stunden Kühlzeit)
Rezept-Zutaten:
- 175 g Erdnußbutter
- 180 ml Agavendicksaft
- 1 Vanilleschote
- 0,5 TL Meersalz (fein)
- 2 EL Trinkkakao
- 150 ml Mandelmilch
- 400 g Kokosmilch
Rezeptanweisungen:
Mische in der Schüssel eines Mixers Erdnussbutter, Agavendicksaft, Kokosmilch, Vanille und Salz. Mixe alles einmal kräftig durch. Gieße ungefähr die Hälfte dieser Mischung in einen Messbecher und stelle diese beiseite.
Gebe nun zu der restlichen Erdnussbuttermischung im Mixer das Kakaopulver, die Pflanzenmilch und den restlichen Agavendicksaft hinzufügen. Einmal kurz durchixen. Die Mischungen sollten die Konsistenz von Sahne haben.
Gieße zuerst die Schokoladenmischung in die Formen und füll sie bis zur Hälfte. Danach gießt du die Erdnussbuttermischung vorsichtig über die Schokoladenmischung und lässt oben 0,5 cm Platz. Verwende nun ein Essstäbchen, um die Mischung ganz leicht zu verwirbeln.
Vergiss nicht die Eisstiele ins Eis zu geben. Nun für mindestens 2 Stunden einfrieren. Und wenn ihr als kleines Extra noch ein Highlight wollt, dann könnt ihr noch 140 g dunkle Schokoladen-Erdnussbutter-Cups wie zum Beispiel Reese’s kleinhacken und zusätzlich servieren.
Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her