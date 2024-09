Der Aufbau einer Bindung zu Ihrem ungeborenen Kind ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die Vaterschaft. Sprecht regelmäßig mit dem Baby und lest ihm vor, eure Stimme wird ihm schon im Mutterleib vertraut. Genießt es, die Bewegungen des Babys durch den Bauch eurer Partnerin zu spüren und nehmt an Ultraschalluntersuchungen teil, um die Entwicklung visuell mitzuerleben. Beteiligt euch aktiv an der Gestaltung des Kinderzimmers und der Auswahl des Namens – dies macht die bevorstehende Vaterschaft greifbarer. Stellt euch vor, wie euer Leben mit dem Baby sein wird, und teilt diese Gedanken und Gefühle mit eurer Partnerin.